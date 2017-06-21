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Андре Уорд: Я был совершенно спокоен, потому что Ковалев много говорил

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андре Уорд: Я был совершенно спокоен, потому что Ковалев много говорил

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Андре Уорд рассказал, за счет чего у него получилось победить Сергея Ковалева в их повторном поединке.

Напомним, что бой был остановлен в восьмом раунде. После трех ударов ниже пояса со стороны Андре Уорда, рефери объявил победу американца.

– Когда вы почувствовали, что Ковалев находится у вас в руках?
– Возможно, в том раунде, когда бой был остановлен. Я видел, какие неприятности ему доставляли мои удары по корпусу, я выбрасывал их не глядя. Надо их пересмотреть, но чувствую, что все было в рамках дозволенного. Конечно, удары были пограничными. Но я видел, какой дискомфорт они ему доставляют. Он постоянно обращался к рефери, а тот отвечал: «Бокс». Это говорит о том, что ему было больно.

Его главной ошибкой стало высокомерие. Он просто не понимал, какой ущерб я могу нанести. Когда его спросили, могу ли я нокаутировать его, он посмеялся надо мной. Он не был к этому готов. Каждый способен причинить такую боль, что бой нужно остановить. Я всегда рационально думаю, когда я нахожусь в ринге.

– Прекрасный бой. Как вы чувствуете себя после новой победы над Ковалевым?
– Ощущение прекрасное. Чувствую, что все доказал. У меня не было проблем с теми, кто считал первый бой близким. Я в ответе за то, что не показал тогда более классный бокс. Я слышал разговоры про домашнее судейство. Не согласен. Близкий бой? Да. Но остальное – оправдания. Я чувствую, что все доказал и проявил характер.

Нельзя без характера выходить на ринг. Тот парень вышел на ринг. Тогда я сказал, что у него есть слабость, и я ее использую. Я не был обеспокоен, потому этот чувак сказал: «Я победил, а теперь вернусь к работе и повторю это». Если бы он молчал, я бы беспокоился куда сильнее. Но он слишком много говорил о себе.

– Как вам удалось не проиграть ни одного боя с 12 лет?
– Это благословение, чувак. Нельзя заранее предсказать, что из материала получится в итоге. Это годы работы. Мы не довольствуемся своими победами. Поскольку это нас остановит. Я не чувствую, что достаточно хорош, чтобы остановиться.

– Рады победе «Голден Стэйт» в НБА? (Уорд родом из Сан-Франциско и болеет за эту команду)
– Да. Очень рад. Не всегда Окленд получает столько побед. Те парни говорят о себе как о небольшой команде, но с большими талантами. Это приносит результат.

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