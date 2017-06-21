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«Спартак» может потерять ключевого игрока, а «Зенит» взрывает рынок (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» может потерять ключевого игрока, а «Зенит» взрывает рынок (видео)
Фото: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

День четвертый

Отдохнули. Переварили первые впечатления. Поехали дальше.

Может так сложиться, что сегодняшний матч станет единственным, на котором трибуны заполнятся на 95-100%. Все билеты на игру Россия – Португалия давно проданы. Стадион «Спартак» к аншлагам приучен. Да и к ярким победам – тоже. Хотя сегодняшнего противника обыграть будет непросто. Многие считают, что мы сможем ловить Португалию на контратаках, но забывают о том, что она уже несколько лет играет в другой футбол.

– Португалия – действующий чемпион Европы. Год назад они играли на большом турнире и выиграли его. У них не должно быть особых проблем. Что касается нас, не знаю, насколько это сыграет роль. У нас было на день больше времени на подготовку, но не думаю, что это заметное преимущество. Думаю, будет хорошая игра, – поделился ожиданиями Станислав Черчесов.

Станислав Черчесов: Как победить Португалию? Хорошо потренироваться

В десяти матчах с Португалией наша сборная одержала три победы и потерпела шесть поражений. Именно с ней мы установили свой страшный антирекорд – 1:7 в 2004 году. Роналду, который тогда уже играл, хотя звездой еще не был, забил нам два мяча.

Акинфеев отметит юбилей – сотый матч за сборную. Это пятый показатель за всю историю советского и российского футбола. Впереди Игнашевич (120), Онопко (113), Блохин (112) и Василий Березуцкий (101).

У наших игр с Португалией и Мексикой будет длинный след


Фото: РФС

«Зенит» покупает всех!

Вчера днем социальные сети накрыла взрывная волна. Это Полоз перешел в «Зенит». Или еще не перешел. Никто толком ничего не понял. А через пару часов появилось сообщение, что в «Зенит» переходит и Ерохин. Кто-то пошутил: такое ощущение, что в Питер приехал не Роберто Манчини, а Курбан Бердыев. Впрочем, позже, как и положено в межсезонье, поступило опровержение.

– Полоз? Впервые об этом слышу (смеется). Можно еще что-нибудь написать. Сейчас команда работает на сборах. До конца первого сбора новичков не будет. Будут ли еще россияне? Посмотрим, – взял слово Константин Сарсания.


Однако мало кто сомневается в том, что Полоз, равно как и еще добрая половина основного состава «Ростова», сменит клуб. «Зенит» и раньше заявлял, что до конца первого сбора новичков не будет. Но не говорил, что не будет вообще. Переговоры наверняка идут. А слова Сарсании выглядят стандартной в таких случаях мерой, направленной на то, чтобы сбить градус народного возбуждения. Объявлять о трансферах заранее, представьте себе, не принято.


Продолжается эпопея с Маноласом. Как сообщает итальянская пресса, «Зенит» готов удовлетворить требования защитника «Ромы». А это 5 млн евро в год.

Сегодня «Зенит» сыграет первый контрольный матч под руководством Манчини. Соперник – болгарский ЦСКА.

Сводки межсезонья

Слухов все больше. И не только слухов, но и трансферных сделок. Зашевелились. До старта нового сезона остается несколько недель.

«Спартак» официально объявил о продлении контракта с Зобниным на 4 года, хотя это стало известно намного раньше. А вот плохая новость – интерес «Порту» к Зе Луишу. Якобы главный тренер португальцев Сержиу Консейсау хочет видеть нападающего в своей команде. Зе Луиш – ключевой игрок «Спартака». Сохранить его архиважно.

Еще один слух – интерес красно-белых к защитнику «Вердера» Бауэру. Но тут конкретики совсем нет.

Информации о подготовке «Спартака» по-прежнему ноль. И это грустно. Даже фоток нет…

У кого самый дорогой состав? И сколько стоит Промес?

Тем временем армеец Базелюк отправился в очередную аренду – в «Анжи». Ну, по крайней мере, клуб премьер-лиги.

«Урал» договорился о переходе Портнягина.

Валерий Карпин предложил сжечь Андрея Будог… Ясно. Не туда свернули.

«Краснодар» арендует Шишкина. А еще «быки», по слухам, проявляют интерес к игроку «Спортинга» Медейрушу. Сегодня «Краснодар» также проведет первый спарринг с новороссийским «Черноморцем».


А вот как надо рекламировать свой стадион.


В «Локомотив» может вернуться Бурлак. Помнится, когда-то он подавал надежды, и его даже называли наследником Игнашевича. Но куда интереснее – интерес к хавбеку железнодорожников Миранчуку со стороны «Наполи». Сообщается, что итальянский клуб отправил своих скаутов на Кубок конфедерации. Кто-то из наших этим летом точно уедет в Европу.


Данни выбирает: «Динамо», «Краснодар» или другой клуб?

– Данни взял тайм-аут, уехал в Португалию и обещал на днях нам ответить (по поводу возможного контракта). У «Динамо» есть к нему определенный интерес, – сообщил гендиректор «Динамо» Евгений Муравьев.

Бело-голубые, впрочем, интересуются не только Данни. Вчера клуб заключил контракт с малийцем Соу.


Другое «Динамо», питерское, подписало Соловьева. Дежурный вопрос: помните такого? Наверное, каждый молодой (и не очень) российский футболист, собирающийся перейти в «Зенит», должен наизусть, во всех подробностях знать историю этого некогда перспективного полузащитника.

А Курбан Бердыев вошел в топ-50 лучших тренеров мира по версии британского издания FourFourTwo. Как и Массимо Каррера. Михаила Гершковича и Валерия Газзаева в рейтинге не оказалось.


Ох, отстрелялись.

Бонус. Промес читает рэп

Лидер «Спартака» и нападающий «Лиона» Депай исполнили рэп-композицию. Слушайте, а что их все на рэп-то тянет?..

🗣🗣🗣 Friday Online #LA #Vibes #Freestylesession #1.0

Публикация от Memphis Depay (@memphisdepay)

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Михаил Борзыкин
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