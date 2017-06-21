Россия правда может обыграть Португалию. И вот откуда у нас дополнительные шансы

Сборная России уже сделала на Кубке конфедераций больше обязательной программы: не только победила, но и добавила искренне приятных впечатлений.

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Сборная России на Кубке конфедераций уже удивила: с первых минут матча открытия команда заиграла так, что 50 тысяч болельщиков приветствовали все ее атаки громче, чем открывающую речь Владимира Путина.

Около 10 тысяч мест, большинство из которых стоили примерно столько же рублей, остались пустыми. Но это не проблема сборной России, вопрос скорее к ценообразованию ФИФА. Наверняка, если бы такая команда через день еще раз играла такой же важный матч с Новой Зеландией, стадион бы заполнился. Потому что сборная России добилась большего, чем победа над самым нестатусным участником Кубка конфедераций. Наша команда в тренде: как это сейчас модно, она вернула немного 2008-го – зажигательного ощущения, что мы на что-то способны.

От Англии на Евро-2016 тоже оставалось впечатление, что сборная России на что-то годна. Но тогда мы были Новой Зеландией, которая смогла. Теперь у нас после недопущенной сенсации первого матча в три раза больше очков, и кратно весомее основания выходить из группы. Даже лидерство в ней.

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Классно, что и самой сборной России нравится, какая она есть. В микст-зоне петербургского стадиона после долгого и рассудительного разговора с журналистами Дмитрий Полоз остановился перед телевизором. Вдоль дорожки-змейки, где шли футболисты, экранов было несколько, но наш полузащитник припарковался у первого же – потому что там крутили нарезку моментов матча открытия. А рядом уже пару минут на игру своей команды смотрел Георгий Джикия. Защитник пошел к автобусу первым, а Полоз несколько раз собирался уходить – но с искренней улыбкой оставался досмотреть новую атаку.

За полчаса до этого в соседней комнате для пресс-конференций Федор Смолов свободно переходил на английский, Станислав Черчесов без проблем поддерживал и прибавлял к этому немецкий – два человека, у которых в первом матче Кубка конфедераций получилось многое, продолжали от души играть на публику.

Сборная России после победы в Петербурге обошла всю новую арену с благодарностью и даже услышала спонтанное, при этом очень слаженное «Молодцы!» Естественно, это был не круг почета, для него нужна как минимум вторая победа. Но после такой первой идти на Португалию гораздо приятнее.

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– А кто вам сказал, что я с Кавказа? Я в Москве родился, просто похож на кавказца, – шутил Александр Самедов в ответ на сценарно глупый вопрос репортажа «Вечернего Урганта». Дмитрий Тарасов там же остроумно отыгрывал тему своей бывшей жены, даже скромный и немногословный Георгий Джикия не терялся.

Ролик из топовой программы Первого канала наверняка долетел и до футболистов сборной, Станислав Черчесов и не скрывал: команда все смотрит и все читает. Хорошо, если сборная России убедилась в том, что даже в центре внимания всей страны она выглядит достойно.

Главное теперь – чтобы в четверг утром, после главного для нас матча группового этапа, это ощущение сохранилось.

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