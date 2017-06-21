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Не дрожать! Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Не дрожать! Колонка Сергея Микулика
Фото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

Обозреватель «Советского спорта» предвкушает игру России и Португалии и дает самый главный совет нашей команде.

Когда речь заходит о матче России с Португалией, сразу на автомате вспоминается июнь 2004 года, Лиссабон, вторая игра на Евро, откидка Лоськова назад Овчинникову, выход вратаря за пределы штрафной, его игра, по мнению судьи, руками (вот бы где новомодный видеоповтор пригодился!) и удаление. А затем - протестный рывок на поле моего друга Отара Кушанашвили, которого мне 22 июня поздравлять с днем рождения. Нашей сборной-то поражение стоило вылета из турнира, а Отару его забег - десяти невъездных лет в пределы Евросоюза.

Криштиану Роналду тогда уже играл, но до статуса звезды дорасти еще не успел - вышел в концовке вместо Фигу и помог Рую Коште забить второй гол, после которого мы Владимиром Пономаревым, соседом по трибуне, начали по горячим следам обсуждать, почему Кушанашвили бежит быстрее любого из наших футболистов.

«Почему они как только на крупный турнир приезжают - сразу начинают дрожь в коленках испытывать? И даже тот потенциал, что есть, и на треть не используют!» - негодовал тогда Владимир Алексеич.

Прошло столько лет - даже Отар уже свое «отсидел» - и очень хочется верить, что дрожи той у сборной России все-таки поубавилось. Как-то несолидно это - принимать соперников, пусть и чемпионов Европы, у себя дома, на стадионах, наконец-то, нынешнего века, и заведомо их бояться. Да и турнир, в общем-то, репетиционный, и идут наши пока в своей группе в лидерах - оснований даже для малейшей паники никаких пока не просматривается. К тому же матч с Мексикой наглядно показал, что в обороне-то португальцы уж точно не безгрешны. Той цепкости, что отличала их от всех год назад во Франции, пока не просматривается - как-то слишком уж лихо мексиканцы отыгрывались, почти играючи.

Что же до матча Россия - Новая Зеландия, то это была необходимая разминка, где надо было, с одной стороны, не переусердствовать - мало на наших сборников в последнее время травм свалилось - а с другой - без лишней нервотрепки обойтись, чего не удалось избежать, например, немцам с австралийцами. Хотя там если бы даже 10:9 в итоге получилось - все одно Германия бы выиграла. Мы уже было отвыкли от побед российской сборной на классе над кем бы то ни было - неплохо было бы опять начать привыкать.

Ну и, конечно, любопытно очень поглядеть, как будут пытаться действовать против Криштиану Роналду - едва ли это будет персоналка, как у команды Фабио Капелло пятилетней давности, когда Анюков на все полтора часа стал тенью португальца - просто не видно в сборной российской претендента на роль такой неотвязной «собаки», как сами футболисты говорят. Нет, так-то, конечно, есть исполнители - но чтобы Роналду в его нынешней форме разменом на кого-либо выключить - нереально. Но и «коллективная безответственность» - это, стоит надеяться, не про команду Черчесова.

...А Отарику я, пожалуй, билет на какой-нибудь матч не нашей группы подарю. А то он до сих пор себя в форме держит, рванет - попробуй догони.

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