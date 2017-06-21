Как остановить Роналду? Разбор «Советского спорта»

«Советский спорт» на основе увиденного в минувшем европейском сезоне прикидывает, как сборной России сдержать лидера сборной Португалии Криштиану Роналду.

ИСТРЕБИТЕЛЬ ИМЕНИ ЗИДАНА – САНТУША

Год назад сборная Португалии выиграла Евро-2016. Команда Фернанду Сантуша использовала схему 4-4-2. Криштиану Роналду играл форварда, перемещаясь по всей ширине атаки. На турнире нападающий забил три мяча.

Главному тренеру «Реала» Зинедину Зидану идея Сантуша понравилась - он взял на вооружение схему 4-4-2 с Роналду в роли центрального нападающего и использовал ее в решающих матчах Лиги чемпионов. За турнир Роналду забил 12 голов, 10 из которых на стадии плей-офф. Именно португалец стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша престижного трофея.

В конце клубного сезона Роналду рассказал, чем прекрасна его новая роль в «Реале»: «Я получаю удовольствие, когда у меня свобода действий. Приятно, что Зидан дал мне такую возможность. Сейчас я играю классическую «девятку». Я могу получать мяч в центре и на фланге. У меня задание появляться там, где я посчитаю нужным». То же он мог сказать и про сборную Португалии.

Сантуш и Зидан провернули хитрый ход. Как соперникам готовиться противостоять Роналду, которому разрешается самому принимать решение, откуда угрожать воротам? Если бы речь шла не о Криштиану, а о менее ловком футболисте, то можно было бы поставить персонального опекуна. Но есть ли смысл так действовать с португальцем? В Европе так не играл никто.

ТРЕНД СЕЗОНА

Против команды с Роналду в качестве центрфорварда играть смело очень страшно. Ошибешься - и получишь молниеносную контратаку. И Сантуш, и Зидан на быстрые атаки очень рассчитывают. Чтобы они получились, тренеры просят своего подопечного при контратаке открываться на фланге или полуфланге. Здесь легче получить мяч и набрать скорость - защитники на тебя не выбрасываются, чтобы не оголить зоны в центре. А как остановить Роналду, набравшего скорость? По этой причине и Португалия, и «Реал» не стесняются обороняться глубоко - важно отправить Криштиану в прорыв.

Способ борьбы с открываниями Роналду во фланговых зонах при контратаках имеется - срыв этих атак на чужой половине поля. В частности, в первом тайме финала Лиги чемпионов против «Реала» такую тактику избрал «Ювентус». Сложность в том, что Роналду может хватить одной доставки мяча. Именно так случилось в Кардиффе, когда Роналду воспользовался первым же шансом. Подобное было и в игре Португалии с Мексикой - Криштиану был малозаметен, но придумал гол.

Фото: FOX SPORTS.

Фото: «Матч ТВ».

Доставка мяча во фланговые зоны - один из главных контратакующих трендов сезона. Кроме «Реала» такой маневр успешно использовали «Монако» и «Бавария». Но ярче других был Роналду. Все просто: соперники не знали, в какую зону он будет открываться - на левый фланг или правый. Он действовал, как считал нужным. В «Баварии» же можно было ожидать прорыва того же Роббена только по правой бровке.

Кстати, приятно, что сборная России тенденцию подметила - у нас во фланговые и полуфланговые зоны открывается Смолов. Смысл в том же - здесь легче получить мяч лицом к воротам и разбежаться. Этим должны заниматься техничные и резвые парни. Смолов из таких.

Учитывая все это, играть с Португалией первым номером - авантюрное занятие. Об обороне нельзя забывать ни на секунду. С высокой долей вероятности при позиционных атаках у России сзади будут оставаться четыре футболиста - Кудряшов, Васин, Джикия и опорный полузащитник. Почти все команды, играющие против «Реала», держат четырех игроков в центральном круге на случай контратаки. Иногда сзади остаются пятеро. Не факт, что у нас опорником будет Глушаков - его атакующие умения для России не лишние. Не поэтому ли в игре с Новой Зеландией Черчесов выпустил на поле по ходу встречи Тарасова?

ОПЫТ «АТЛЕТИКО»

Есть два варианта, как сдержать Роналду. Простой: сыграть как «Атлетико», отдав сопернику мяч. Сложный: контролировать мяч как «Барселона» или «Севилья».

Чтобы не дать «Реалу» жалить контратаками, «Барселона» и «Севилья» избрали хитрый ход - не стеснялись разыгрывать мяч на своей половине поля. В победном «классико» на «Сантьяго Бернабеу» (3:2) сразу пять игроков сине-гранатовых сделали свыше 50 передач - три центральных защитника и два центральных полузащитника. Когда «Севилья» победила на своем поле «Реал» (2:1), то у нее тоже нашлось пять игроков, сделавших более 50 передач. Но чтобы так играть, нужны соответствующие футболисты - техничные, умеющие играть под прессингом и способные не создавать опасности у своих ворот. Поэтому это не наш вариант.

Привлекательным для нас выглядит вариант игры вторым номером. Почему бы не попробовать? В конце концов, кто думал, что «Ростов» выиграет у «Баварии»?

В нынешнем сезоне выстоять против «Реала» удалось «Атлетико» в матче чемпионата Испании (1:1). В той встрече «сливочные» много навешивали - Роналду подобным образом забивать умеет. Во многом поэтому при позиционных атаках он располагается в чужой штрафной. В нынешнем сезоне в чемпионате Испании головой Роналду забил шесть голов, в Лиге чемпионов - два. На Евро-2016 головой он провел два мяча из трех. В той игре с «Атлетико» он тоже мог забить, но дважды не попал в ворота.

При подачах с фланга Роналду часто набегает на дальнюю штангу или в центр штрафной площади. Его забеги важно контролировать. Если Роналду будет прыгать с разбега, а игрок России с места, то даже оттеснить португальца от мяча будет тяжело. Нужно, чтобы игроки видели его и передавали друг другу. К слову, как опять не вспомнить о Тарасове? Его рост - 193 сантиметра. Он мог бы проследить за Роналду, когда тот будет набегать в штрафную из центра поля.