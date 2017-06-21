Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске6:3, 6:3Томич
Футбол  Краснодар- : -Черноморец
Футбол  Зенит- : -ЦСКА София
Футбол  Кайрат- : -Ордабасы
Футбол  Россия- : -Португалия
Футбол  Мексика- : -Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Как остановить Роналду? Разбор «Советского спорта»

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Как остановить Роналду? Разбор «Советского спорта»
Фото: «Советский спорт»

«Советский спорт» на основе увиденного в минувшем европейском сезоне прикидывает, как сборной России сдержать лидера сборной Португалии Криштиану Роналду.

ИСТРЕБИТЕЛЬ ИМЕНИ ЗИДАНА – САНТУША

Год назад сборная Португалии выиграла Евро-2016. Команда Фернанду Сантуша использовала схему 4-4-2. Криштиану Роналду играл форварда, перемещаясь по всей ширине атаки. На турнире нападающий забил три мяча.

Главному тренеру «Реала» Зинедину Зидану идея Сантуша понравилась - он взял на вооружение схему 4-4-2 с Роналду в роли центрального нападающего и использовал ее в решающих матчах Лиги чемпионов. За турнир Роналду забил 12 голов, 10 из которых на стадии плей-офф. Именно португалец стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша престижного трофея.

В конце клубного сезона Роналду рассказал, чем прекрасна его новая роль в «Реале»: «Я получаю удовольствие, когда у меня свобода действий. Приятно, что Зидан дал мне такую возможность. Сейчас я играю классическую «девятку». Я могу получать мяч в центре и на фланге. У меня задание появляться там, где я посчитаю нужным». То же он мог сказать и про сборную Португалии.

Сантуш и Зидан провернули хитрый ход. Как соперникам готовиться противостоять Роналду, которому разрешается самому принимать решение, откуда угрожать воротам? Если бы речь шла не о Криштиану, а о менее ловком футболисте, то можно было бы поставить персонального опекуна. Но есть ли смысл так действовать с португальцем? В Европе так не играл никто.

ТРЕНД СЕЗОНА

Против команды с Роналду в качестве центрфорварда играть смело очень страшно. Ошибешься - и получишь молниеносную контратаку. И Сантуш, и Зидан на быстрые атаки очень рассчитывают. Чтобы они получились, тренеры просят своего подопечного при контратаке открываться на фланге или полуфланге. Здесь легче получить мяч и набрать скорость - защитники на тебя не выбрасываются, чтобы не оголить зоны в центре. А как остановить Роналду, набравшего скорость? По этой причине и Португалия, и «Реал» не стесняются обороняться глубоко - важно отправить Криштиану в прорыв.

Способ борьбы с открываниями Роналду во фланговых зонах при контратаках имеется - срыв этих атак на чужой половине поля. В частности, в первом тайме финала Лиги чемпионов против «Реала» такую тактику избрал «Ювентус». Сложность в том, что Роналду может хватить одной доставки мяча. Именно так случилось в Кардиффе, когда Роналду воспользовался первым же шансом. Подобное было и в игре Португалии с Мексикой - Криштиану был малозаметен, но придумал гол.

Фото: FOX SPORTS.
Фото: FOX SPORTS.

Фото: «Матч ТВ».
Фото: «Матч ТВ».

Доставка мяча во фланговые зоны - один из главных контратакующих трендов сезона. Кроме «Реала» такой маневр успешно использовали «Монако» и «Бавария». Но ярче других был Роналду. Все просто: соперники не знали, в какую зону он будет открываться - на левый фланг или правый. Он действовал, как считал нужным. В «Баварии» же можно было ожидать прорыва того же Роббена только по правой бровке.

Кстати, приятно, что сборная России тенденцию подметила - у нас во фланговые и полуфланговые зоны открывается Смолов. Смысл в том же - здесь легче получить мяч лицом к воротам и разбежаться. Этим должны заниматься техничные и резвые парни. Смолов из таких.

Учитывая все это, играть с Португалией первым номером - авантюрное занятие. Об обороне нельзя забывать ни на секунду. С высокой долей вероятности при позиционных атаках у России сзади будут оставаться четыре футболиста - Кудряшов, Васин, Джикия и опорный полузащитник. Почти все команды, играющие против «Реала», держат четырех игроков в центральном круге на случай контратаки. Иногда сзади остаются пятеро. Не факт, что у нас опорником будет Глушаков - его атакующие умения для России не лишние. Не поэтому ли в игре с Новой Зеландией Черчесов выпустил на поле по ходу встречи Тарасова?

ОПЫТ «АТЛЕТИКО»

Есть два варианта, как сдержать Роналду. Простой: сыграть как «Атлетико», отдав сопернику мяч. Сложный: контролировать мяч как «Барселона» или «Севилья».

Чтобы не дать «Реалу» жалить контратаками, «Барселона» и «Севилья» избрали хитрый ход - не стеснялись разыгрывать мяч на своей половине поля. В победном «классико» на «Сантьяго Бернабеу» (3:2) сразу пять игроков сине-гранатовых сделали свыше 50 передач - три центральных защитника и два центральных полузащитника. Когда «Севилья» победила на своем поле «Реал» (2:1), то у нее тоже нашлось пять игроков, сделавших более 50 передач. Но чтобы так играть, нужны соответствующие футболисты - техничные, умеющие играть под прессингом и способные не создавать опасности у своих ворот. Поэтому это не наш вариант.

Привлекательным для нас выглядит вариант игры вторым номером. Почему бы не попробовать? В конце концов, кто думал, что «Ростов» выиграет у «Баварии»?

В нынешнем сезоне выстоять против «Реала» удалось «Атлетико» в матче чемпионата Испании (1:1). В той встрече «сливочные» много навешивали - Роналду подобным образом забивать умеет. Во многом поэтому при позиционных атаках он располагается в чужой штрафной. В нынешнем сезоне в чемпионате Испании головой Роналду забил шесть голов, в Лиге чемпионов - два. На Евро-2016 головой он провел два мяча из трех. В той игре с «Атлетико» он тоже мог забить, но дважды не попал в ворота.

При подачах с фланга Роналду часто набегает на дальнюю штангу или в центр штрафной площади. Его забеги важно контролировать. Если Роналду будет прыгать с разбега, а игрок России с места, то даже оттеснить португальца от мяча будет тяжело. Нужно, чтобы игроки видели его и передавали друг другу. К слову, как опять не вспомнить о Тарасове? Его рост - 193 сантиметра. Он мог бы проследить за Роналду, когда тот будет набегать в штрафную из центра поля.

Матч

Россия - Португалия

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч Россия – Португалия?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мануэл Фернандеш: Кто в сборной России остановит Роналду? Не представляюМануэл Фернандеш: Кто в сборной России остановит Роналду? Не представляюПолузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился мнением о сборных России и Португалии.Букмекеры считают Португалию явным фаворитом в матче с россиянамиСегодня на «Открытие Арене» в Москве сборная России сыграет с португальцами свой второй матч в рамках Кубка конфедераций-2017.«Надеюсь, Нико поделится успехом «Зенита». Камерунец из новой команды Ломбертса«Надеюсь, Нико поделится успехом «Зенита». Камерунец из новой команды ЛомбертсаПолузащитник сборной Камеруна Себастьен Сиани не чувствует давления перед матчем с Австралией и не против знакомства с русской музыкой.Дмитрий Аленичев: Португалия нас обыграет, чего бы мне, конечно, не хотелосьДмитрий Аленичев: Португалия нас обыграет, чего бы мне, конечно, не хотелосьГлавный тренер «Енисея» поделился своим мнением о предстоящей игре сборной России с португальцами.«Пробки заставили меня поволноваться!» Тренер Камеруна недоволен организацией КК«Пробки заставили меня поволноваться!» Тренер Камеруна недоволен организацией ККГлавный тренер сборной Камеруна Уго Броос – о матче против Австралии, своей игре против «Зенита» 30 лет назад и ошибках организаторов.Не дрожать! Совет сборной перед матчем с ПортугалиейНе дрожать! Совет сборной перед матчем с ПортугалиейОбозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик предвкушает игру России и Португалии и дает самый главный совет нашей команде.Мануэл Фернандеш: Смолов – самый важный игрок для сборной РоссииПолузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш заявил, что сборная Португалии не станет менять манеру игры в матче с Россией, и назвал Смолова самым важным игроком в команде.Бронза ЧМ-66, бенефис Черенкова, позор в Лиссабоне. Как мы играли с ПортугалиейБронза ЧМ-66, бенефис Черенкова, позор в Лиссабоне. Как мы играли с Португалией«Советский спорт» вспоминает самые яркие противостояния.Виталий Мутко: У ФИФА нет никаких нареканий после первого тура Кубка конфедерацийВице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко оценил старт Кубка конфедераций.Тренер сборной Камеруна: Мы дважды опаздывали на тренировки из-за пробок. Организаторам стоит устранить эти проблемы к ЧМГлавный тренер сборной Камеруна Уго Броос рассказал о проблемах с передвижением команды на Кубке конфедераций.Полузащитник сборной Камеруна Себастьян Сиани: Надеюсь, Ломбертс поделится с «Остенде» тем успехом, которого добился в «Зените»Полузащитник сборной Камеруна Себастьян Сиани поделился мнением о бывшем защитнике «Зенита» Николасе Ломбертсе.«ПСЖ» готов приобрести Роналду за 150 млн евроКак сообщает AS, нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может перебраться в «ПСЖ».Тренер сборной Камеруна: Мы должны разбить австралийцев, иначе турнир для нас закончитсяГлавный тренер сборной Камеруна Уго Броос поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург» и о предстоящей игре с Австралией.Россия правда может обыграть Португалию. И вот откуда у нас дополнительные шансыРоссия правда может обыграть Португалию. И вот откуда у нас дополнительные шансыСборная России уже сделала на Кубке конфедераций больше обязательной программы: не только победила, но и добавила приятных впечатлений.Роналду понравились слова Переса, который встал на его защитуФорвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду остался доволен заявлениями президента испанского клуба Флорентино Переса, который поддержал его в связи с обвинениями в неуплате налогов, сообщает AS.Алексис Санчес может заменить Роналду в «Реале»Мадридский «Реал» готовится к уходу нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.Ловчев: Португалию надо ловить на контратаках, надежда на Смолова и ПолозаЛовчев: Португалию надо ловить на контратаках, надежда на Смолова и ПолозаОбозреватель «Советского спорта» – о том, как сдержать Роналду и предполагаемой тактике сборной России в матче с Португалией.Роналду заплатит 14 миллионов евро, чтобы избежать тюрьмыНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заплатит 14,8 миллиона евро, чтобы избежать тюремного заключения по делу об уклонении от налогов, сообщает Cope.Александр Ерохин: Сдержать Роналду нужно командной и дисциплинированной игройПолузащитник сборной России дал комментарий перед матчем со сборной Португалии, который состоится сегодня и стартует в 18.00 мск.«Нас ждет настоящая проверка». Генич – о матче сборных России и Португалии«Нас ждет настоящая проверка». Генич – о матче сборных России и ПортугалииКомментатор телеканала «Матч ТВ» поделился ожиданиями от предстоящей встречи сборных России и Португалии в 2-м туре Кубка конфедераций.
Футбол
Букмекеры считают Португалию явным фаворитом в матче с россиянами
Футбол
Ибрагимович хочет перейти в «Реал»
Футбол
Верратти согласовал условия личного контракта с «Барселоной», но «ПСЖ» не хочет отпускать игрока
Футбол
«Тоттенхэму» не разрешили уменьшить поле «Уэмбли»
все новости
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости