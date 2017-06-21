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Бронза ЧМ-1966, бенефис Черенкова, позор в Лиссабоне.Как мы играли с Португалией

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бронза ЧМ-1966, бенефис Черенкова, позор в Лиссабоне.Как мы играли с Португалией
Фото: Gettyimages.ru

История встреч с Португалией насчитывает много матчей, некоторые из которых запомнились советским и российским болельщикам надолго. «Советский спорт» вспоминает самые яркие противостояния.

28 ИЮЛЯ 1966 ГОДА. ЧМ-1966 (АНГЛИЯ)

МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО

Португалия – СССР – 2:1 (1:1)

Голы: Эйсебио, 12 (с пенальти) – 1:0. Метревели, 44 – 1:1. Торрес, 87 -2:1.

Большинство не видели той встречи, но по рассказам современников та сборная СССР была чуть ли не сильнейшей в истории. Яшин, Воронин, Шестернев, Малофеев, Пономарев, Хурцилава – в составе той команды играли настоящие мастера, многие из которых со временем превратились в легенд советского футбола.

Казалось, что на чемпионском Евро-1960 и следующем в 1964 году (серебро) советская команда только размялась, и дальше ее ждут мировые свершения. Но проиграв ФРГ в полуфинале ЧМ-1966, Советам оставалось зацепиться за пьедестал турнира лишь в матче за третье место. Соперник – Португалия под предводительством Эйсебио. Кстати, в той встрече звезду удалось сдержать, и он забил лишь с пенальти. Но этого было мало, и за пару минут до конца встречи Жозе Торрес пробил Льва Яшина. Советский союз остался без медалей чемпионата мира, а Португалия все-таки забралась на третье место.

27 АПРЕЛЯ 1983 ГОДА

ОТБОР К ЕВРО-1984

СССР – Португалия – 5:0 (3:0)

Голы: Черенков, 16 – 1:0. Родионов, 40 – 2:0. Демьяненко, 54 – 3:0. Черенков, 63 – 4:0. Ларионов, 86 – 5:0.

Поговаривают, что эта встреча – одна из лучших в исполнении сборной Советского союза. Только представьте, а болельщики постарше – вспомните: почти забитые до отказа «Лужники», а тут еще и наша сборная громит португальцев впервые в истории!

Акробатический этюд Черенкова, добивание Родионова, гениальный гол с острого угла от Демьяненко, затем издевательский мяч все того же Федора, ну бронебойный выстрел в девятку от Ларионова – возможно, так над Португалией не издевались никогда. Красиво изящно и на классе советская команда раскатала неприятеля. Но вы не думайте, что португальцы совсем уж в том матче были съедены без остатка. Пару прекрасных сейвов после атак гостей совершил Ринат Дасаев.

Кто же тогда знал, что спустя почти 20 лет обиженные как следует отыграются на сборной России.

13 НОЯБРЯ 1983 ГОДА

ОТБОР К ЕВРО-1984

Португалия – СССР – 1:0 (1:0)

Гол: Жордао, 43 (с пенальти) – 1:0.

Пожалуй, результат этой встречи один из обиднейших в истории советского футбола. Да, команда Валерия Лобановского играла нехотя, вяло и скучно, но не это главное. Судья назначил весьма спорный 11-метровый за снос португальца аккурат перед штрафной. Контакт с защитником случился еще до взрывоопасной зоны, но упал португалец в ее периметре. Как частенько ставят пенальти в таких случаях сейчас, так поставили и тогда.

Весь цимес случившегося в том, что сборная СССР пролетела мимо чемпионата Европы, а португальцы, полгода назад закопанные в газон «Лужников», туда все же. И стали там третьими.

16 ИЮНЯ 2004 ГОДА. ЕВРО-2004 (ПОРТУГАЛИЯ)

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Португалия – Россия – 2:0 (1:0)

Голы: Манише, 7 – 1:0. Руй Кошта, 89 – 2:0.

Помню ту игру как сейчас. Смотрел ее в спортивном лагере вместе со всеми пацанами отряда. Вместо того, чтобы идти на очередную тренировку, мы приклеились к телевизору в холле этажа и смотрели на, как нам тогда казалось, лучших игроков мира. Подающий надежды Криштиану, дотянувшийся до мечты только через 12 лет, пиковые Манише, Руй Кошта, Фигу и остальные – да как ту команду остановили греки? Это же лучшая сборная Португалии на моей памяти!

Еще не предполагавший приезда в РФПЛ Манише открыл счет уже 7-й минуте, ну а в концовке тайма за игру рукой вне штрафной площади удалили Сергея Овчинникова. Нам с ребятам тогда казалось, что ничего там не было и судья-чудак, но по факту он был прав. И чтобы окончательно нас добить, Роналду вырезал шведкой на Кошту, и тот переправил мяч в ворота на последних минутах. Мы чуть ли не в слезах, России не хватит победы над греками, а Португалии – везения в главном матче на турнире.

13 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА

ОТБОР К ЧМ-2006

Португалия – Россия – 7:1 (3:0)

Голы: Паулета, 24 – 1:0. Роналду, 37 – 2:0. Деку, 43 – 3:0. Роналду, 68 – 4:0. Аршавин, 79 – 4:1. Симау, 81 – 5:1. Пети, 89 – 6:1. Пети, 90 – 7:1.

«Остановите планету, я сойду» - примерно такие мысли поселились в головах отечественных болельщиков после знаменательного матча 2004-го. Никогда прежде сборная или Малафеев не пропустят семь голов в одном матче. Никогда прежде Георгий Ярцев не уйдет в подтрибунное помещение до финального свистка.

Сборная России перед этой встречей лишилась девяти (!) ключевых футболистов (Слуцкому и Черчесову не снилось), а Португалия в свою очередь была разгневана упущенной победой над Лихтенштейном четырьмя днями ранее. В общем, попали мы под каток. Практически мгновенно самое крупное поражение в истории сборной России окрестят «Ночным позором» на манер киноленты «Ночной дозор», снятой по серии романов Сергея Лукьяненко.

Парадоксально, но то поражение для нашей национальной команды стало единственным в отборочном цикле. И если бы не потери очков в матчах с Эстонией, Латвией и Словакией, попасть на ЧМ-2006 было бы вполне реальной задачей.

СТАТИСТИКА

СССР/РОССИЯ ПОРТУГАЛИЯ

В 3 6

Н 1 1

П 6 3

Самые памятные матчи:

СССР – Португалия – 5:0 (3:0)

Португалия – Россия – 7:1 (3:0)

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