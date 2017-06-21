«Пробки заставляют меня волноваться». Тренер Камеруна недоволен организацией КК

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос – о матче против Австралии, своей игре против «Зенита» 30 лет назад и ошибках организаторов.

«На чемпионате мира предпочел бы жить в Сочи»

­– В Петербурге сейчас плюс 11, в Сочи плюс 26. В каких условиях вам лучше готовиться к игре?

– Иногда сложно играть в жарком климате, но мы в этом смысле находимся в более выгодных условиях. Также я знаю, что очень сложно готовиться к игре при жаре, но это снова не про нас. Думаю, если мы попадем на чемпионат мира в Россию в следующем году, лучше тренироваться и жить в Сочи.

– Ваша команда в стартовом матче не очень удачно сыграла в обороне. Как это изменить?

– Мы сыграли достаточно хорошо. Я не буду считать второй гол, потому что мы очень сильно раскрылись и неоправданно рисковали, ведь нам нужно было отыгрываться.

– Что вы ожидаете от игры с Австралией?

– У наших будущих соперников очень сильный боевой дух, они наполнены энтузиазмом. Австралийцы – сложная команда, у них совсем другой стиль, чем у Чили. Мы должны будем разбить австралийцев, потому что для нас это последняя возможность сохранить шансы на выход из группы. Если не победим – турнир для нас по сути закончится.

– Сравните игровые стили вашей команды и австралийской.

– Стили очень отличаются. Думаю, австралийцы близки к английскому футболу: они будут биться 90 минут и все добавленное время. У нас тоже есть боевой дух, но наш футбольный менталитет отличается. Австралийцы играют прямолинейно, стараются быстрее довести мяч до ворот соперника, а мы чаще комбинируем.

«Не буду разочарован, если при хорошей игре мы не выйдем из группы»

– Что сделать, чтобы начал забивать ваш лидер атаки Венсан Абубакар?

– Не так важно, чтобы забивал именно Венсан. В матче против Австралии самое главное будет удачно сыграть в обороне, а затем забить на один мяч больше, чем соперник. Остальное неважно.

– Что бы вы хотели изменить в игре своей команды?

– Игра против Австралии будет совершенно другой. Но я бы предпочел намного лучше сыграть в первые 20 минут, чего не получилось у нас в первой встрече. Они не были катастрофическими, но нам крайне не везло. Надеюсь, во втором матче мы хорошо начнем и будем доминировать на поле.

– Можно ли сравнить Кубок Африканских наций и Кубок конфедераций?

– Разница между турнирами огромна. В Габоне была площадка для африканского футбола, а тут мы представляем весь наш континент. Для Камеруна – это очень большой опыт, ведь у нас молодая команда. Участие в таком турнире независимо от результата поможет в развитии коллектива. Я доволен тем, как мы сыграли против Чили. Надеюсь, следующие два матча тоже будут хорошие и мы выйдем из группы. При этом я не буду очень разочарован, если мы не пройдем, но покажем хороший уровень игры.

«30 лет назад Эрмитаж меня поразил»

­­– Как вам стадион «Санкт-Петербург»?

– Мы впервые вышли на стадион и на первый взгляд мне все нравится. Арена очень красивая. Насколько я понимаю, у этого стадиона в основном позитивные отзывы и среди россиян, и среди иностранцев.

– В 1987-м году вы приезжали в Петербург, когда играли за «Брюгге» против «Зенита» в Кубке УЕФА. Какие воспоминания остались у вас от города и того матча?

– Очень много времени прошло с тех пор. Но я помню матч против ленинградского «Зенита» и помню стадион им. Кирова. Но он не имеет ничего общего с тем, что мы видим сейчас. В Ленинграде мы тогда проиграли (0:2), но у себя дома в Бельгии обеспечили выход в следующий этап еврокубка (5:0).

И тогда Петербург был очень красивым, но за эти годы он только больше расцвел. В 1987-м мне подсказали сходить в Эрмитаж: музей меня поразил, хотя я и не большой специалист в живописи и скульптуре. В общем, мне очень нравится ваш город, у меня только хорошие воспоминания о нем.

– Накануне вы опоздали на тренировку на 40 минут, в этот раз на пресс-конференцию на полчаса. Почему?

– Это не наша вина, я уже два раза очень сильно поволновался из-за этого. С нами это происходит уже второй раз: из-за пробок мы опоздали на час на тренировку в Москве. Также попали в трафик в Петербурге. Накануне автобус опоздал на 45 минут, а потом мы еще очень долго толкались, чтобы доехать до стадиона «Турбостроитель». Думаю, организаторам стоит пересмотреть свое отношение к передвижению команд и устранить эти проблемы к чемпионату мира. Повторюсь, я очень сильно понервничал, потому что нарушился наш план на день. Из-за опоздания на тренировку мы задержались на ужин: пришлось есть уже поздним вечером. Советую организаторам получше продумать вопрос, как команда будет перемещаться из отеля на стадион или тренировку.