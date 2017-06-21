Дмитрий Аленичев: Португалия нас обыграет, чего бы мне, конечно, не хотелось
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился мнением о сборных России и Португалии.
«НАДЕЮСЬ, МИРАНЧУКУ ДАДУТ ШАНС»
-
Вы удивились ничьей Португалии с
Мексикой?
- Не сказал бы. Да, после победы на Евро все рассматривали Португалию как фаворита, но Мексика очень хорошая команда. Все понимали, что игра будет тяжелой. Конечно, надеялся на победу. Но ничья – не какой-то большой сюрприз, так как разница в классе между Португалией и Мексикой не такая уж огромная.
-
Какая сборная, Россия или Португалия,
изменилась больше после Евро-2016?
- Если говорить о составе, мне кажется, ни одна из команд сильно не поменялась. Ключевые игроки остались прежними. Особенно это касается Португалии. Понятно, что в обе сборные были вызваны новички, но структура команд не изменилась.
-
Фернанду Сантуш не рискнул сделать
ставку на молодых игроков в первом
матче. Как думаете, почему?
- Просто выбрал более опытных игроков на стартовый матч турнира. Первые игры всегда самые сложные, много эмоций. В таких матчах любая ошибка может предопределить исход матча.
-
Андре Силва, Бернарду Силва и Желсон
Мартинш – кто из молодых имеет больше
всего шансов показать себя на Кубке
конфедераций?
- Все зависит от их позиций на поле. Думаю, из всех трех больше шансов сыграть имеет Бернарду. В атаке у Португалии хватает вариантов, почти всегда играют одни и те же люди. А так как Бернарду – атакующий полузащитник, ему могут дать больше времени, чем Желсону и Андре.
-
У сборной России есть молодые таланты?
- Кончено, одного лично знаю – Алексей Миранчук. Надеюсь, что ему дадут шанс показать себя в сборной.
«ПАТРИСИУ СИЛЬНЕЕ АКИНФЕЕВА»
-
Все говорят, что Смолов – лучший
российский футболист. Вы согласны?
- Смолов провел прекрасный сезон. Думаю, что звание самого важного игрока в сборной принадлежит ему по праву.
-
Как сыграет Португалия с Россией – в
тот же футбол, что и с Мексикой?
- Не видел первого матча. Но думаю, что Португалия не изменит своему стилю. Неважно, кто в соперниках, Россия, Мексика или новая Зеландия, сборная всегда показывает свой футбол.
-
Кто из сборной России может остановить
Роналду?
- Кто? Не представляю. Остановить Роналду невероятно сложно, но возможно. У некоторых это получалось.
-
Руй Патрисиу сейчас сильнее Игоря
Акинфеева? Или они на одном уровне?
- Думаю, в последнее время Патрисиу очень сильно прибавил, прогресс огромный. Считаю, что Руй лучше Акинфеева на данный момент, он более совершенный футболист.
-
Ничья с Россией…
- Плохой результат, ведь у России будет четыре очка, а у Португалии только два. Нашей сборной необходимо побеждать. Иначе будем зависеть от матча России и Мексики. А это очень плохо.