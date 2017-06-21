«Надеюсь, Нико поделится успехом «Зенита». Камерунец из новой команды Ломбертса
Полузащитник сборной
Камеруна Себастьен Сиани не чувствует давления перед матчем с Австралией и не
против знакомства с русской музыкой.
«Австралия – просто следующий соперник»
Сиани отыграл 86 минут в стартовом матче африканцев на Кубке
конфедераций. Его заменили в конце второго тайма, когда камерунцы побежали
отыгрывать гол Артуро Видаля. В итоге чилийцы забили второй гол, хотя не
обошлось без помощи видео-ассистентов арбитра.
Впереди у подопечных Уго Броса – матч в Петербурге со
сборной Австралии, которая также проиграла в первом туре группового этапа.
Проигравший точно будет выбит из борьбы за полуфинал, но на камерунцев это не
давит.
– Это просто важный матч, – спокойно говорил Сиани на
предматчевой пресс-конференции. – Все решения приняты, о давлении говорить не
приходится. Мы хорошо показали себя в стартовом туре, а Австралия – это просто
следующий соперник. Мы делаем большую ставку на этот матч, но не чувствуем давления.
– Ситуация в футболе вообще непредсказуемая, – отметил
хавбек. – Один матч не похож на другой, и часто серые лошадки становятся
сильными. Все покажут 90 минут на поле. Победит сильнейший. Австралийцы тоже
стремятся к хорошему результату. Все покажет игра.
– Каких тактических
вызовов ждете от Австралии?
– Мы изучили соперника. Знаем, что у них в составе высококлассные игроки, они находятся в хорошей физической форме. Сейчас мы дорабатываем последние детали. Мы работаем с тренером, а остальное будет видно на поле.
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«О русской музыке ничего не знаю»
Сиани – основной игрок не только в сборной Камеруна, но и в
бельгийском «Остенде». В четырех последних сезонах – команда их провела в высшей
лиге чемпионата Бельгии – 30-летний полузащитник всегда играл больше 30 матчей. В
следующем сезоне Сиани может достичь этой отметки уже вместе с Николасом
Ломбертсом, который решил вернуться на родину ради участия в чемпионате мира–2018.
– Я познакомился с ним, когда переехал в Бельгию, – вспомнил
Сиани. – Он хороший защитник, поиграл в сборной и прошел большой путь. Если не
ошибаюсь, он провел в «Зените» 10 лет, и это тоже добавляет уважения к его визитной карточке. После
такого полученного опыта Николас безусловно будет полезен всей команде. Это очень
хороший трансфер. Надеюсь, он сможет поделиться с нами тем успехом, которого он
добился в «Зените».
Камерунцы тоже рассчитывают через год приехать на чемпионат
мира, а если это произойдет – футболисты наверняка снова устроят шоу с музыкой
из огромного магнитофона. У Сиани спросили об этой традиции, а также
поинтересовались, есть ли в магнитофоне русская музыка – например, рэп.
– Мы любим создавать атмосферу, любим музыку, это большой источник мотивации в начале матча, – объяснил Себастьен. – Мы очень любим музыку. С тех пор, как команда приехала в Россию, я даже телевизор ни разу не включал. О русской музыке я ничего не знаю. Может, если бы у вас был компакт-диск, тогда бы послушал. Пока я не знаком с ней.
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Матч
Место и дата
22 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция