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«Надеюсь, Нико поделится успехом «Зенита». Камерунец из новой команды Ломбертса

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Себастьен Сиани (слева)
Себастьен Сиани (слева)Фото: Gettyimages.ru

Полузащитник сборной Камеруна Себастьен Сиани не чувствует давления перед матчем с Австралией и не против знакомства с русской музыкой.

«Австралия – просто следующий соперник»

Сиани отыграл 86 минут в стартовом матче африканцев на Кубке конфедераций. Его заменили в конце второго тайма, когда камерунцы побежали отыгрывать гол Артуро Видаля. В итоге чилийцы забили второй гол, хотя не обошлось без помощи видео-ассистентов арбитра.

Впереди у подопечных Уго Броса – матч в Петербурге со сборной Австралии, которая также проиграла в первом туре группового этапа. Проигравший точно будет выбит из борьбы за полуфинал, но на камерунцев это не давит.

– Это просто важный матч, – спокойно говорил Сиани на предматчевой пресс-конференции. – Все решения приняты, о давлении говорить не приходится. Мы хорошо показали себя в стартовом туре, а Австралия – это просто следующий соперник. Мы делаем большую ставку на этот матч, но не чувствуем давления.

– Ситуация в футболе вообще непредсказуемая, – отметил хавбек. – Один матч не похож на другой, и часто серые лошадки становятся сильными. Все покажут 90 минут на поле. Победит сильнейший. Австралийцы тоже стремятся к хорошему результату. Все покажет игра.

– Каких тактических вызовов ждете от Австралии?
– Мы изучили соперника. Знаем, что у них в составе высококлассные игроки, они находятся в хорошей физической форме. Сейчас мы дорабатываем последние детали. Мы работаем с тренером, а остальное будет видно на поле.

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«О русской музыке ничего не знаю»

Сиани – основной игрок не только в сборной Камеруна, но и в бельгийском «Остенде». В четырех последних сезонах – команда их провела в высшей лиге чемпионата Бельгии – 30-летний полузащитник всегда играл больше 30 матчей. В следующем сезоне Сиани может достичь этой отметки уже вместе с Николасом Ломбертсом, который решил вернуться на родину ради участия в чемпионате мира–2018.

– Я познакомился с ним, когда переехал в Бельгию, – вспомнил Сиани. – Он хороший защитник, поиграл в сборной и прошел большой путь. Если не ошибаюсь, он провел в «Зените» 10 лет, и это тоже добавляет уважения к его визитной карточке. После такого полученного опыта Николас безусловно будет полезен всей команде. Это очень хороший трансфер. Надеюсь, он сможет поделиться с нами тем успехом, которого он добился в «Зените».

Камерунцы тоже рассчитывают через год приехать на чемпионат мира, а если это произойдет – футболисты наверняка снова устроят шоу с музыкой из огромного магнитофона. У Сиани спросили об этой традиции, а также поинтересовались, есть ли в магнитофоне русская музыка – например, рэп.

– Мы любим создавать атмосферу, любим музыку, это большой источник мотивации в начале матча, – объяснил Себастьен. – Мы очень любим музыку. С тех пор, как команда приехала в Россию, я даже телевизор ни разу не включал. О русской музыке я ничего не знаю. Может, если бы у вас был компакт-диск, тогда бы послушал. Пока я не знаком с ней. 

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Матч

Камерун - Австралия

Место и дата

22 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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