«Никто не откажется от такого игрока». Агуэро – о возможном трансфере Месси

Лионель Месси и Серхио Агуэро в стане сборной Аргентины Фото: Gettyimages.ru

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал информацию об уходе из английского клуба, оценил свое выступление в минувшем сезоне, а также высказался о трансфере Лионеля Месси.

«У меня еще два года по контракту, – говорит игрок сборной Аргентины. – Чувствую себя счастливым в этой команде, поэтому отработаю соглашение до последнего дня.

Нет, я не думал и не думаю о том, в каком клубе продолжу карьеру. Я лишь хочу сосредоточиться на работе и выступлении за «Манчестер», – развеял слухи нападающий.

В минувшем сезоне 29-летний игрок провел во всех турнирах 45 матчей. При этом Агуэро проиграл конкуренцию за место в основе новичку из Бразилии – Габриэлю Жезусу, который перешел в «Сити» этой зимой. Позже аргентинец вернется в стартовый состав, поскольку его коллега получит травму.

«Как я оцениваю последний сезон? Думаю, он получился неплохим. Я был в хорошей форме. Моя статистика? Я забил меньше, чем обычно, поскольку пропустил достаточно матчей. Но если говорить в целом, то минувший сезон оставил много позитива», – заявил Агуэро

Также Серхио ответил на вопрос, может ли состав «Манчестер Сити» пополнить его близкий друг и соотечественник Лионель Месси, который продолжает вести переговоры с «Барселоной» о новом контракте. Ранее сообщалось, что англичане готовы выложить за Месси больше ста миллионов евро.

«Знаете, в мире нет команды, которая смогла бы отказаться от такого игрока. Однако, он неплохо справляется со своими обязанностями в «Барселоне», поэтому, как мне кажется, Лионель останется в каталонском клубе до окончания контракта. Очевидно, Месси прогрессирует вместе с «Барселоной». Именно в этой команде он превратился в одного из лучших нападающих мира», – сказал форвард «Сити».

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