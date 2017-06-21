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Футбол в России – это похороны. Германия о Кубке конфедераций

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футбол в России – это похороны. Германия о Кубке конфедераций
Фото: Gettyimages.ru

В апреле прогремела новость – немецкая газета Bild объявляет бойкот российскому Кубку конфедераций из-за правил работы прессы на турнире, которые ввела ФИФА.

С тех пор прошло два месяца. Журналисты Bild все-таки приехали в Россию. И вот, что они пишут о Кубке конфедераций, в котором участвует и их команда, сборная Германии, - действующий чемпион мира. «Советский спорт» перевел последнюю статью из целого раздела на сайте газеты, посвященного Кубку конфедераций.

Ленивые фанаты вместо праздничного настроения

Трибуны-призраки на стартовом матче сборной Германии против Австралии (3:2)! На самом деле даже на некоторые игры третьей немецкой лиги людей ходит больше.

Арена «Сочи» (47 659 мест) была лишь немногим более чем на половину заполнена, когда Германия впервые вышла на поле в рамках Кубка конфедераций: официально присутствовали 28 605 зрителей.

В первые 20 минут игры болельщиков было и того меньше. Волонтеры вскоре устремились на стадион – они, видимо, должны были заполнить пустые места.

На трибунах зияли дыры, особенно в тех секторах, которые предназначались для немецких фанатов. Не удивительно: ФИФА получила всего 170 заказов на билеты из Германии.

Репортер национальной сборной Тимм Детеринг работал в этот день для Bild  на стадионе.

Детеринг: «Даже на подходе к стадиону не чувствовалось, что в стране проходит важный турнир, что скоро начнется игра. За двадцать минут мимо прошли только два фаната в футболках сборной Германии. Группы, которые перед игрой собирались вместе? Таких не было».

Причины небольшого количества немецких фанатов очевидны:

- Сложный путь. Чтобы приехать в Россию необходимо получить визу.

- Путь в Россию долог – билеты на самолет и отели стоят недешево.

- Разумное расходование денег: дорогие цены на билеты при отсутствии звезд за исключением Роналду – многие, вероятно, решили сэкономить перед чемпионатом мира 2018 года.

На стадионе отсутствие болельщиков чувствовалось!

Детеринг: «На большинстве игр настроение создается еще в тот момент, когда футболисты из подтрибунного помещения выбегают на поле. В Сочи в этот момент было так тихо:, что я даже спросил у своего коллеги, не объявляли ли траурную минуту молчания?»

Автор одного из забитых мячей, Леон Горецка, делится схожими чувствами:

«Было впечатление, что это – похороны. Я даже сказал Юле (Юлиану Дракслеру), что он должен сделать что-то, чтобы разбудить людей…»

Детеринг: «Во время игры на арене было так тихо, что можно было расслышать, что тебе кричали с противоположной трибуны. Несмотря на то, что мы сидели высоко на трибуне для прессы, мы могли слышать, что футболисты кричат друг другу. Будто на тренировке».

«Иногда болельщики начинали шуметь. Снова и снова. Зачастую они шумели в совершенно неподходящее время – неизвестно почему. В какой-то момент тысячи людей просто начинают хлопать, не понимая, зачем и почему. Ясно, что эта атмосфера не достойна репетиции чемпионата мира».

Так, видимо, и будет продолжаться. Если верить цифрам, которые предоставили в России, за несколько дней до старта Кубка конфедераций в продаже оставалось порядка трети из 695 тысяч доступных для продажи билетов.

Ленивые продажи билетов еще до старта так называемого мини-чемпионата мира получили свою порцию критики. Правда, организаторы убеждали, что россияне часто покупают билеты в последний момент. В Сочи, видимо, на этот день у них были какие-то другие планы.

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