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Роберто Бекиевич Манчини. Реплика Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Роберто Бекиевич Манчини. Реплика Сергея Микулика
Фото: ФК «Зенит»

Обозреватель «Советского спорта» не мог остаться в стороне от главного трансферного слуха дня – переходе игроков «Ростова» Дмитрия Полоза и Александра Ерохина в «Зенит».

Вопреки многим ожиданиям, трансферно-чартерный рейс Ростов-на-Дону - Казань слегка поменял маршрут: конечной точкой в нем теперь значится Санкт-Петербург. Нобоа, Терентьев, Полоз, Ерохин - даже для такого оптового и не привыкшего торговаться покупателя, как «Зенит» - это рекорд. Как они еще Медведева-то упустили - для укрепления глубины вратарской линии.

Между тем, массового исхода футболистов «Ростова» в «Рубин» изначально и быть не могло - благодаря джентльменской договоренности руководства донского клуба с Курбаном Бердыевым о глобальном не растаскивании его бывшей команды. И вот тут впору в очередной раз подивиться талантам менеджеров «Ростова» - с их-то умением продавать игроков калибра Новосельцева по 8 миллионов рублей за человека - да еще в «Зенит», который на рубли жил еще до прихода «Газпрома».

И вместо того, чтобы объявить уходящему Бердыеву ценник за каждого способного заинтересовать тренера на новом месте исполнителя, в клубе сделали вид, что хотят сохранить костяк команды - иначе очень больно будет падать с недавно завоеванных высот. Но в Санкт-Петербург приезжает Манчини и узнает, что покорителей «Баварии» можно заполучить хоть оптом, хоть в розницу, только одних - хоть завтра, в других - после освобождения от Кубка конфедераций. Конечно, берем - заверните!

Осталось, наверное, только Бухарову еще второй шанс в «Зените» дать.

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