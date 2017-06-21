«Footboat-2017» от «Советского спорта»: утро Китая

«Советский спорт» поразил всех специальным кораблем на Москве-реке, посвященным Кубку конфедераций.

Белоснежный лайнер, украшенный флагами восьми стран – участниц Кубка конфедераций, логотипами «Советского спорта» и общественного движения «Россия любит футбол» - с раннего утра привлекал взгляды на причале у Киевского вокзала. Несколько десятков мероприятий в течение текущей недели. Каждый день – десятки узнаваемых гостей, огромное количество встреч, интервью и совместных просмотров футбольных матчей.

Сегодняшнее утро стартовало с китайской презентации «Kick off China». Девушки в китайской национальной одежде, звуки древнего китайского струнного инструмента, закуски китайской кухни – весь этот колорит настраивал на особый лад.

Представитель лондонского офиса Eventica Communications Эдвард Кауэл подробно рассказывал о World Football Forum, вице-президент Shankai Sports International Ларри Чжэн рассказывал о том, как будет спустя год организован Дом китайского болельщика на ЧМ-2018, медиа-директор Tencent Sports China Чжао Юй знакомил всех собравшихся с особенностями сегодняшнего китайского футбола.

Бармен-шоу с крутой 53-градусной китайской водкой увенчало китайскую часть сегодняшней программы праздника. Фото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

Издатель «Советского спорта» Сергей Колушев не сразу узнал главреда в специальной совспортовской бескозырке. Фото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина