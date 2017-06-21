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Коварный план Америки – «Лас-Вегас» заберет Радулова и тройку из СКА?

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Коварный план Америки – «Лас-Вегас» заберет Радулова и тройку из СКА?
Фото: Gettyimages.ru

Совсем скоро в Лас-Вегасе пройдет церемония вручения призов НХЛ, а также драфт расширения, на котором клуб «Вегас» будет набирать состав.

О призах мы еще поговорим – Сергей Бобровский должен получить «Везина Трофи» как лучший вратарь лиги. Среди россиян есть номинанты и на другие награды.

Ну а пока – о драфте расширения. Все команды НХЛ уже огласили списки защищенных хоккеистов. И в них попали далеко не все россияне. Кто же из наших игроков в будущем сезоне может переехать в штат Невада, чтобы выступать за «Вегас», который станет 31-м клубом НХЛ?

Вадим ШИПАЧЕВ

Пока у «Вегаса» всего три игрока на контрактах. И только один из них – в основном ростере. Это центрфорвард Вадим Шипачев, который подписал двухлетний договор на $9 млн. Причем сделал это в разгар чемпионата мира, чем вызвал недовольство руководства сборной. В самом деле, можно ведь было и подождать.         

Понятно, что Шипачев будет исполнять роль центрфорварда первого-второго звена. И весь вопрос, сможет ли он выдержать силовую борьбу, которой славится НХЛ. Ведь судейство за океаном и в КХЛ – разные вещи. Но вспоминая, как Шипачев на ЧМ-2014 шарахнул финна, за что получил три матча дисквалификации, нам очевидно: Вадим умеет быть жестким.

Евгений ДАДОНОВ

Другой форвард СКА тоже уезжает в НХЛ, потому что у него закончился контракт в России. И его новым клубом станет «Вегас», хотя на Дадонова претендовали многие другие команды НХЛ, включая «Чикаго». Там Евгений получал бы поменьше, но зато попал бы в клуб, который идеально подходит россиянам по стилю.

Но похоже, «Вегас» выиграл борьбу за Дадонова, и теперь он снова будет играть с Шипачевым в одной тройке. Это очень здорово, ведь у ребят есть идеальное взаимопонимание. Тем более Дадонов уже выступал в НХЛ, играя за «Флориду» - и даже представлял этот клуб на «Матче звезд» в Северной Каролине. Так что опыт у него есть.

Никита ГУСЕВ

Вот тут – барабанная дробь. По нашей информации вероятен такой поворот, что «Тампа» обменяет права на Гусева в «Вегас», потому что генеральный менеджер новой команды Джордж Макфи спит и видит, как воссоединить тройку СКА в своем клубе. Он был поражен игрой ребят еще на чемпионате мира.

Вот так – может получиться, что СКА наиграет боеспособное звено не только для сборной России, но и для «Вегаса». Другое дело, что сам Никита Гусев – парень непростой. У него еще есть год контракта в КХЛ, но там не очень большие деньги. Можно было бы его выкупить, уехав за океан. Но велика вероятность, что Гусев продлит контракт со СКА на улучшенных условиях и поедет на Олимпиаду. И тогда Макфи нужно будет искать в звено Шипачева кого-то на фланг.

Хотя вероятность заполучить Гусева еще есть. Сейчас он находится в Лос-Анджелесе и наверняка получит приглашение в «Вегас», чтобы восхититься местным великолепием – и передумать.

Илья КОВАЛЬЧУК

А вы считаете, капитан СКА просто так приезжал в выходные в Лас-Вегас? Ну да, Ковальчук появился на титульном бою между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым. Но что-то нам подсказывает, Кови не случайно махнул из штата Флорида, через всю страну. Бокс ведь можно и по телевизору посмотреть.

Скорее всего, Ковальчук тоже получил приглашение на экскурсию по «Вегасу». Новый клуб теоретически может предложить Илье желаемый контракт на $6-7 млн в год. Да и в звено к Шипачеву вместо Гусева можно встать, если Никита откажется.

Хотя интерес к Ковальчуку проявляют и другие клубы НХЛ. Один из них – «Флорида». С большой долей вероятности форвард может оказаться там, где у него уже есть дом.

Александр РАДУЛОВ

С одной стороны – это большое удивление, что «Монреаль» решил не защищать Радулова перед драфтом расширения. Но с другой – посудите сами. Уже 1 июля Радулов получает статус неограниченно свободного агента и сможет подписать контракт с абсолютно любым клубом НХЛ. Пусть даже это будет «Монреаль», хотя налоги в провинции Квебек очень большие. Вот в штате Невада они гораздо меньше. Но как написал один энхаэловский обозреватель, будет страшно за судьбу Александра Радулова, который недавно пережил развод, а теперь попадет в этот город вечного веселья и соблазнов.

Тем не менее, «Вегасу» очень нужны харизматичные игроки, готовые стать лицом клуба. Радулов – как раз такой форвард и есть.

РОССИЯНЕ, КОТОРЫХ НЕ ЗАЩИТИЛИ НА ДРАФТЕ РАСШИРЕНИЯ*

ф Александр Бурмистров (Аризона)
ф Станислав Галиев (Вашингтон)
ф Евгений Грачев (Сент-Луис)
ф Михаил Григоренко (Колорадо)
з Алексей Емелин (Монреаль)
ф Николай Кулемин (Айлендерс)
з Дмитрий Куликов (Баффало)
з Андрей Марков (Монреаль)
з Алексей Марченко (Торонто)
з Никита Нестеров (Монреаль)
з Андрей Педан (Ванкувер)
ф Александр Радулов (Монреаль)
ф Никита Филатов (Оттава)
ф Иван Хомутов (Нью-Джерси)
ф Александр Хохлачев (Бостон)
в Антон Худобин (Бостон)
ф Богдан Якимов (Эдмонтон)
ф Наиль Якупов (Сент-Луис)

* Если игрок выступает в КХЛ, то клуб НХЛ предлагает к обмену права на этого хоккеиста

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