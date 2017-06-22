Лучшие легионеры в истории РФПЛ: «Гинер выжал из Вагнера все»

«Советский спорт» начинает новую рубрику, посвященную известным футбольным личностям, заработавшим в России большую славу и оставившим в наших сердцах много положительных эмоций. Первый герой – возможно лучший легионер в истории РФПЛ – бразильский форвард Вагнер Лав.

ВАГНЕР ТУРЕЦКИЙ

Вагнер Лав – по мнению многих, один из лучших легионеров в истории российского футбола. 259 игр за ЦСКА и 124 мяча говорят сами за себя. Бразилец – единственный иностранец в клубе Григория Федотова.

Алексею Андронову довелось комментировать игру Вагнера за сборную, когда о его приходе в ЦСКА уже было объявлено, но самого его – мало кто знал. Сразу бросилось в глаза, как он был похож по манере игры на Валерия Газзаева. Когда потом об этом не раз спрашивали тренера – он всегда иронично улыбался.

Годы выступлений в России позволили Вагнеру пережить едва ли не все возможные эмоции. Он менял прически и цвет своих любимых косичек, отбирал у милиционера фуражку и напяливал ее на себя. Его переводили в дубль накануне игры со «Спартаком», потом спешно возвращали, и он делал хет-трик. После другого хет-трика, в Нанси он бежал обниматься с Газзаевым, уже зная, что тренер уходит, и больше они, скорее всего, не встретятся.

Василий Уткин как-то заметил, что эпопея с уходами и возвращениями Вагнера в ЦСКА напоминает ему историю собаки Швейка, которую тот продавал, а она всегда возвращалась назад. Вагнер действительно мог уже в четвертый раз оказаться в армейском клубе. Но его успел перехватить «Галатасарай».

Ни за один клуб в своей карьере Вагнер не провел и 100 матчей. Кроме ЦСКА, естественно. С ним связаны самые яркие страницы новой истории этого клуба.

Последите за «Галатасараем» в следующем сезоне. Этот парень всегда играет в свое удовольствие.

ВАГНЕР ЗАМОРСКИЙ

В июле 2013 года Вагнер в очередной раз покинул ЦСКА. Но теперь – окончательно и бесповоротно. Евгений Гинер сумел выжать из Вагнера все. В финансовом плане, конечно. Именитого бразильца продали в китайский «Шаньдун Лунэн» за прекрасные для российского и скромные для китайского рынка 12 миллионов евро. Там Вагнер на опыте стал серебряным призером местного чемпионата и взял кубок страны в 2014-м. А потом в китайском футболе произошли серьезные изменения: в силу вступил весьма жесткий лимит на легионеров, и Лаву пришлось укатить на родину, под крыло «Коринтианса».

После триумфального возвращения в Бразилию в ноябре 2015 года Вагнер чемпионом страны, забил 14 голов и вроде был счастлив, ведь впервые за многие годы форвард жил вместе с родными.

Что ни говори, а Европа зовет снова. И тут еще амбициозный «Монако» на связь выходит. Ну а что делать, надо ехать! И Вагнер поехал, скомкано проведя во Франции меньше двадцати матчей и не забив даже десяти голов.

Казалось, как футболист Лав закончился, и пора бы про него забыть, но чемпионат Турции, где звезды прошлого все чаще перерождаются во второй и даже третий раз, переманил нашего героя к себе. «Аланьяспор» выхватил Вагнера на рынке свободных агентов 30 августа прошлого года, и за 28 встреч в дебютном сезоне он забил 23 гола! Чудеса…

Теперь наш старый знакомый близок к переходу в «Галатасарай». Пошумит и там?

«ТУРЦИЯ И ВАГНЕР НАШЛИ ДРУГ ДРУГА»

Комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов подробнее рассказал о Вагнере, его турецкой карьере и не только.



– Многие не знают, но у Вагнера в Аланье живет сын от первого брака, и он хотел тем самым быть поближе к ребенку. Этот факт имел значимость при переходе в клуб. Аланья – курортный город, климат пришелся ему по душе. Плюс клуб, в котором огромное количество португалоговорящих легионеров, да и сама по себе команда играет в атакующий футбол. В этом смысле он нашел достойное пристанище.

Могу сказать, что у него не сразу все получалось. В первых десяти турах он не забил ни одного гола, и турецкие СМИ стали его осуждать: мол, зачем привезли, тем более игрок возрастной. Но потом он начал забивать в каждом матче, стал лучшим бомбардиром и в этом смысле навел шороху в чемпионате. Многие стали сразу гадать: если он так удачно выступает за «Аланьяспор», что будет, играй он, скажем, в «Бешикташе». А за «Галатасарай» – еще лучше, так как партнеры более высокого уровня.

По стилю «Аланья» играет в достаточно открытый футбол. Команда много забивает и в то же время немало пропускает. Вспомнилась одна забавная история. Он долго не забивал, и кто-то из его партнеров записал видео, как он молится, чтобы прервать свою голевую засуху. Так и прозвали потом, «голевая молитва». Ну и, кстати, после этого он стал забивать.

– Кто из больших турецких клубов хотел бы его видеть у себя?

– Сейчас активно идут слухи, что «Трабзонспор» не против его подписать. Но насколько мне известно, президент «Аланьиспор» не согласен его продавать меньше чем за 5 миллионов евро. В предстоящем сезоне «Трабзонспор» планирует стать чемпионом, потому что следующий год у них получается юбилейный.

– По стилю игры он сохранил то, что было в ЦСКА, или в Турции это совершенно другой игрок?

– Он талантливый футболист, с физическими данными у него все в порядке, лишних килограммов нет. Сам он признался, что стал мудрее. Раньше он носил, по его словам, эти дурацкие косички, страдал фигней, а теперь серьезно настроен и получает удовольствие от игры. Сравнивать то, как он играл у нас – неуместно. Наш чемпионат по сравнению с турецким довольно вязкий, и все стараются играть от защиты. В Турции не так, там скорости побольше и так далее. Поэтому не только Вагнер, но и Это'О, и многие другие возрастные нападающие забивают помногу. В этом смысле Турция и Вагнер Лав нашли друг друга. Я думаю, что в чемпионате России, сейчас, Вагнер столько бы не забил.

СТАТИСТИКА ВЫСТУПЛЕНИЙ

2002 – 2 игры, 0 голов + 0 передач

2003 – 29, 19 + 0

2004 – 32, 21 + 1

2005 – 43, 14 + 7

2006 – 38, 15 + 6

2007 – 28, 17 + 4

2008 – 37, 29 + 7

2009 – 33, 12 + 0

2010 – 49, 34+6

2011/12 – 40, 11+9

2012/13 – 12, 6 + 5

2013/14 – 3, 1+1

2014/15 – 20, 13 +1

2015/16 – 43, 18 +2

2016/17 – 28, 23 + 3

ДОСТИЖЕНИЯ

«Палмейрас» – Победитель серии В (2003)

ЦСКА – Чемпион России (3 раза), обладатель Кубка УЕФА, обладатель Кубка России (6), обладатель Суперкубка России (4)

«Шаньдун Лунэн» – обладатель Кубка Китая (2014)

«Коринтианс» – Чемпион Бразилии (2015)