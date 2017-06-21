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«Динамо» пойдет с молотка?! Олигархи КХЛ уже потирают руки…

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Динамо» пойдет с молотка?! Олигархи КХЛ уже потирают руки…
Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о главной проблеме бело-голубых, которая серьезно ослабит их в следующем сезоне.

Ну вот сегодня наконец и вылезла на свет главная проблема, которая обрушится на московское «Динамо» в нынешнем межсезонье.

Обратите внимание на слова президента ЦСКА Игоря Есмантовича, который первым прочухал открывающиеся перспективы, заявив, что готов усилиться некоторыми игроками «Динамо».

Но Есмантович – только первая ласточка. Вслед за ним на распродажу бело-голубых пожалуют и другие клубы КХЛ – чтобы за брать все лучшее.

А почему такое возможно?

Да потому что в современной ситуации состав «Динамо», что называется, «плохо лежит». И никто не мешает другим клубам его раздербанить.

Вновь созданное ООО ХК «Динамо» заявило, что не является правопреемником АНО ХК «Динамо», выступавшего в КХЛ в прошлом сезоне.

И с одной стороны – это правильный ход. Он освобождает новое «Динамо» от ответственности за долги «Динамо» прежнего. А это, напомню, внушительная сумма порядка двух миллиардов рублей.

Но с другой стороны клуб именно по этой же причине теряет права на нынешних игроков АНО ХК «Динамо».

И как только они разорвут свои действующие контракты ради продолжения карьеры… То все они вовсе не попадут в «Динамо» новое. А вывалятся на общий рынок КХЛ.

Где их уже потирая руки ждут ЦСКА, СКА, «Авангард», «Магнитка», «Ак Барс»… Ну а может и более скромные клубы найдут чем поживиться, усиливая конкретную позицию.

Скажем прямо, у любого клуба есть в этой ситуации преимущество перед «Динамо». Во-первых, просто потому, что он игрокам ничего не задолжал, и они на него не злы.

Во-вторых, любой клуб-олигарх, подписывая с игроком новый контракт, на выгодных для себя условиях, может сделать игроку приятный бонус – оплатить долг «Динамо» за два последних месяца. Сумма не такая и большая, а пиар-ход очень сильный в данной ситуации. Располагающий к доверию и сотрудничеству.

Само же «Динамо» в этой ситуации рискует оказаться последним в очереди и довольствоваться только теми игроками, которые не подойдут другим командам.

К тому же, насколько мне известно, новый клуб лелеял планы на возможной снижение контрактов у ряда хоккеистов. Возможно, это и удастся сделать. Однако надо понимать, что этот торг будет проходить в условиях аукциона. Не между игроком и «Динамо». А между хоккеистом и всеми клубами КХЛ.

В итоге «Динамо», желая понизить контракт игрока, может наоборот его взвинтить предложениями от других команд. И либо упустить потенциального динамовца совсем, либо вписать в его новый контракт более значительную (нежели в разорванном с АНО) сумму.

И от «Динамо» тут уже мало что будет зависеть. Ведь это бело-голубым сейчас в срочном порядке надо собрать хоть сколько-нибудь боеспособный состав. А остальные клубы КХЛ будут решать за счет «Динамо» гораздо более локальные задачи.

Ну а болельщикам московской команды в этом сезоне предлагаю запастись терпением. В таких условиях комплектования даже выход в плей-офф будет для «Динамо» очень большим успехом. Второй раунд Кубка Гагарина – просто нереальная мечта.

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