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«Обмен Мозгова? Все нормально, настрой позитивный – Нью-Йорк, русский владелец»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тимофей Мозгов
Тимофей МозговФото: Gettyimages.ru

Агент Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов рассказал «Советскому спорту» об обмене его подопечного из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бруклин».

«ЗНАЛИ, ЧТО «БРУКЛИН» ЗАИНТЕРЕСОВАН В ОБМЕНЕ ТИМОФЕЯ»

- Обмен Тимофея стал для вас неожиданным?
- С одной стороны – довольно неожиданно, потому что в последнее время вокруг «Лейкерс» ходили слухи по другим обменам, была информация про других игроков. Но с другой стороны абсолютно новой ситуация не стала. Мы знали, что «Бруклин» заинтересован в обмене.

- Уточню: в обмене Тимофея или также в обмене разыгрывающего Д'Анджело Расселла, который в компании с Мозговым теперь отправится в Нью-Йорк?
- Мы работаем с Тимой, поэтому мы знали ситуацию на счет него.

- Почему «Лейкерс» не стали дожидаться дарфта, а потом уже по его итогам принимать решение? Спешить вроде бы было некуда. Возможно после драфта ситуация поменялась бы.
- Во время драфа, как правило, проходят сделки, связанные с самими выборами на драфте. Команды хотят подняться в дарфе, или наоборот, упасть, отдать свой номер. Но в данном обмене, хотя в нем и участвует со стороны «Бруклина» номер на драфте, основной его идеей был обмен Мозгова на Брука Лопеса. Стороны достигли соглашения по главному вопросу, поэтому дожидаться драфта им не было необходимости.

Думаю, что полученный от «Бруклина» 27-й номер на драфе, «Лейкерс» вряд ли используют для выбора игрока, а, как, мне кажется, обменяют его.

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«НЬЮ-ЙОРК, ЗНАКОМЫЙ ТРЕНЕР»

- Как Тимофей воспринял эту новость?
- Все нормально, настрой позитивный – Нью-Йорк, русский владелец клуба, его роль в команде, видимо, будет понятна. С тренером Тима уже работал - Кенни Аткинсон был вторым тренером в «Никс», когда Тимофей там играл.

- То есть, все, что не делается, все к лучшему?
- Именно так – абсолютно рабочая ситуация.

- Могли ведь обменять в какой-нибудь небольшой, по американским меркам, город. После Лос-Анджелеса это было бы для Тимофея несколько дискомфортно. Во всяком случае, в первое время.
- В этом плане также обмен можно назвать удачным. Тима переедет из одного мегаполиса в другой.

- Культурная жизнь там тоже насыщенная, Тимофей сможет ходить на концерты мировых звезд, кстати, в свой же дворец.
- Да, в «Барклайс Центре», где играют «Нетс», проходит много концертов.

- Когда Тимофей планирует переезжать?
- Пока непонятно. Сейчас по плану подготовка к чемпионату Европы, потом сам чемпионат. Думаю, после Евробаскета будет переезд.

- Сейчас Тимофей в Америке?
- Да, готовится к сезону в Лос-Анджелесе по индивидуальному графику. Думаю, через какое-то время отправится в Нью-Йорк, чтобы пройти медосмотр в «Бруклине». Затем вернется в Россию, присоединится к сборной.

- Каково будущее Мозгова в «Бруклине»? По мнению экспертов, игрового времени у него там будет достаточно.
- Возможно, что так, но давайте не будем забегать вперед. Когда он начнет работать с командой, общаться с тренером, тогда уже все станет понятнее.

- Подытожим: ничего страшного не произошло?
- Рабочая ситуация. Конечно, немногие хотят на себя это проецировать, не все хотят срываться с места. Но с другой стороны, для Тимы это уже третий обмен.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бруклин Нетс» отправятся Тимофей Мозгов и Д'Анджело Рассел, в «Лейкерс» переедет центровой Брук Лопес, а также клуб из Лос-Анджелеса получит право выбора на предстоящем драфте под 27-м номером.

Тимофей Мозгов: На Евробаскете поборемся за золото

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