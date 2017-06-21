Kick off China. Во время ЧМ-2018 в Москве откроют Дом китайского гостеприимства

«Советский спорт» рассказывает о новых китайских инициативах в мире футбола.

В дни Кубка конфедераций «Советский спорт» принимает гостей на корабле. По Москве-реке курсирует «Footboat» - уникальная площадка для деловых встреч и общения людей из мира футбола. А учитывая ограничение речной навигации в столице страны, ее можно назвать и вовсе эксклюзивной. Кубок конфедераций – не просто тестовый турнир. Это важнейший этап подготовки к чемпионату мира-2018 в России, привлекающий пристальное внимание представителей мирового футбольного сообщества.

Одним из самых активных его представителей является Китай. Это немудрено, ведь генсек китайской коммунистической партии и председатель КНР Си Цзиньпин является страстным поклонником футбола. Он коллекционирует майки известных игроков, не пропускает ни одного матча английской премьер-лиги и мечтает поднять футбол в своей стране до британского уровня.

Реформа китайского футбольного хозяйства уже вышла на максимальные обороты. Последние три года местные клубы бьют все мыслимые рекорды по количеству потраченных на трансферы миллионов, активно строятся поля, открываются тренировочные центры, в школах вводятся уроки футбола, внедряются европейские методики.

В таких условиях Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018 становятся стратегически важными событиями для реализации программы развития футбола в Китае. Именно поэтому презентация «Kick off China» на «Footboat» «Советского спорта» стала едва ли не самым ожидаемым мероприятием в эти дни, которое привлекло массу известных личностей. В списке гостей оказались посол ЧМ-2018, экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, бывший футболист «Челси» Жереми Нжитап, а также исполнительный директор ФК «Динамо» Евгений Кречетов.

Отдельно стоит отметить оформление зала на теплоходе. Китайская тема просматривалась не только в элементах интерьера и музыке, но и в нарядах импозантных барышень, создававших своим присутствием восточную атмосферу.

Впрочем, ключевыми фигурами в этот день были спикеры презентации – директор World Football Forum, представитель Eventica Communications Эдвард Кауэл, Вице-президент компании-партнера «Советского спорта» Shankai Sports International Ларри Джэн и медиа-директор Tencent Sports China Чжао Юй. Их речь предваряло выступление Чуе Дин, которая исполнила несколько композиций на древнейшем китайском музыкальном инструменте гуджэн.

В рамках самой презентации господа Кауэл, Джен и Юй рассказали о последних тенденциях развития китайского футбола и представили проект, который будет реализовываться на территории России во время чемпионата мира-2018. В следующем году на ВДНХ откроется дом гостеприимства Китая. Инициатором мероприятия является компания Shankai Sports International и, как рассказал Ларри Джен, будет призван укрепить связи Китая с представителями многих стран.

- Это проект создан для того, чтобы познакомить большое количество наших друзей со всего мира с Китаем, китайским спортом и китайским футболом. Мы надеемся, что наш дом во время чемпионата мира 2018 года станет местом для знакомства многих любителей спорта всего мира с Китаем. Мы сделаем ставку на нашу богатую культуру, кроме этого, мы покажем великолепные пейзажи и ландшафты, чтобы призвать туристов посетить нашу страну, - рассказал Джен.

Этот шаг подчеркивает стремление Китая прочно интегрироваться в мировое футбольное сообщество. Китайцев не останавливает даже то, что их национальная команда, возглавляемая опытнейшим Марчелло Липпи, скорее всего, в Россию не приедет. В своей отборочной группе Китай занимает последнее – шестое место и сохраняет лишь математические шансы на выход.