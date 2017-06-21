Россия – Португалия. Накануне матча Кубка Конфедераций
Следим за игрой, после которой команда Станислава Черчесова рискует выйти в плей-офф.
Сборная России подходит ко второму матчу на турнире в прекрасном настроении: Новая Зеландия бита (2:0), три очка набраны, первое место в таблице удерживается. В команде нет травмированных и дисквалифицированных, а значит главный тренер команды Станислав Черчесов распорядится самым боевым составом.
16:55. Стартовый состав сборной России.
16:50. Забивака уже здесь.
Забивака уже на стадионе! 🐺 pic.twitter.com/tDRVhWjJFV— Сборная России (@TeamRussia) 21 июня 2017 г.
16:30. Сборная России уже на поле
Выходим на поле! pic.twitter.com/PvBS8h4IIi— Сборная России (@TeamRussia) 21 июня 2017 г.
16:00. «Выезжаем на стадион на матч с Португалией», - сообщается в твиттере сборной России.
Выезжаем на стадион на матч с Португалией #RUSPOR #КубокКонфедераций pic.twitter.com/gHDw3ddU31— Сборная России (@TeamRussia) 21 июня 2017 г.