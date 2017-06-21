Верим в Россию, ставим на Чили. «Гонка за золотом» – тур 2
«Советский спорт» продолжает «Гонку за золотом»: перед каждым туром Кубка конфедераций эксперты делают ставки на матчи сборных, выясняя, кто лучше умеет предсказывать результат.
Напомним, что по условиям конкурса семь журналистов «Советского спорта» и наш звездный блогер Отар Кушанашвили перед каждым туром получают по 2000 рублей, которые они должны ставить на матчи Кубка конфедераций-2017. Одновременно с ними ставки будет делать и наш компьютерный генератор случайных чисел, который ничего не знает о составах и рейтинге команд и выбирает ставки наугад.
Все верят в Россию и Лева: эксперты ставят на матчи сборных
Напомним, как выглядела турнирная таблица после первого тура:
1. Терентьев - 4647
2. Яковлева - 2995
3. Андронов - 2991
4-5. Борзыкин - 2870
4-5. Гирин - 2870
6. Кушанашвили - 2160
7. Яременко - 2145
8. Чаушьян - 815
9. Генератор случайных чисел - 665
Артем Терентьев на правах лидера делает ставки первым. В прошлом туре он сорвал банк с помощью рискованного экспресса, но на этот раз ограничился осторожными ставками на отдельные матчи.
Россия – Португалия – Х, коэффициент 3.40. Ставка 500 рублей (ставка сыграет в случае ничьей).
Комментарий эксперта: Португальцы – хороши, впечатлили больше мексиканцев, но сумасшедший настрой и имеющиеся уже три очка помогут сборной России сыграть достойно – и не проиграть.
Мексика - Новая Зеландия - Тотал 2,5 (больше), коэффициент 1,59. Ставка 500 рублей (ставка сыграет, если в матче будет забито больше двух голов).
Комментарий эксперта: Понятно, что Мексика победит. Вопрос – с каким счетом.
Камерун - Австралия – П1, коэффициент 2,32. Ставка 500 рублей (ставка сыграет при победе первой команды).
Комментарий эксперта: Я нашел альманах из фильма «Назад в будущее». Камерун победит.
Германия – Чили – П1, коэффициент 2,78. Ставка 500 рублей.
Комментарий эксперта: Да, у Германии много молодежи, да, игра против Австралии убедила далеко не всех, но немцы – это немцы. Не исключаю, что будет ничья, но рискну – и поставлю на победу Германии.
Юлия Яковлева точно предсказала неожиданный исход первого матча сборной Португалии. Мы искренне надеемся, что на этот раз она ошиблась.
Россия - Португалия - П2, коэффициент 1,82. Ставка 500 рублей (ставка сыграет в случае победы второй команды).
Комментарий эксперта: Португальцы совершенно точно изменят тактику и сыграют агрессивнее в атаке.
Мексика - Новая Зеландия -Тотал 2,5 (больше), коэффициент 1,59. Ставка 500 рублей.
Комментарий эксперта: Раз уж сборная России забила Новой Зеландии два гола, Мексика с Чичарито должна оформить первый разгром.
Камерун - Австралия - Х, коэффициент 3.34. Ставка 500 рублей.
Комментарий эксперта: Совершенно равные команды, где-то могут сыграть классно, где-то провалиться в обороне. Ставлю на ничью.
Германия - Чили - П2, коэффициент 2,51. Ставка 500 рублей.
Комментарий эксперта: Немецкая молодежь не слишком хороша в обороне, Чили дожмет.
Алексей Андронов продолжает настаивать на своей тактике и делать неравномерные ставки на разные матчи.
Россия - Португалия - обе забьют, коэффициент 1,85. Ставка 700 рублей (ставка сыграет, если обе команды забьют голы).
Комментарий эксперта: Не могу себе представить ситуацию, при которой Россия не пропустит от такого соперника. С другой стороны - дома и стены помогут, неважно 3:1 или 1:3 в итоге.
Мексика (-2,5) - Новая Зеландия - коэффициент 2,12. Ставка 400 рублей (ставка сыграет, если сборная Мексики выиграет с разницей в 3 и более мяча).
Комментарий эксперта: Мексика должна решать сейчас вопрос о выходе из группы. Должна обыграть новозеландцев крупнее, чем Россия. Все для этого у нее есть.
Камерун - Австралия - П1, коэффициент 2.37. Ставка 300 рублей.
Комментарий эксперта: Не уверен, что Камерун будет играть с Австралией столь легкомысленно, как это делала Германия. Для африканцев это последний шанс выйти из группы.
Германия (0) - Чили - коэффициент 1.93 Ставка 600 рублей (ставка сыграет при любой победе Германии, в случае ничьей деньги возвращаются).
Комментарий эксперта: Не понимаю, с какой стати чилийцы считаются фаворитами матча. Германия точно не должна им проигрывать тут, в группе, где для Чили важнее нокаутировать последнего соперника.
Михаил Борзыкин в этом туре комбинирует экспресс и ставки на отдельные матчи.
Россия – Португалия - Тотал больше 1.5, коэффициент 1,39. Ставка 500 рублей (ставка сыграет, если команды общими усилиями забьют 2 и более голов).
Экспресс ставка 1000 рублей:
Мексика – Новая Зеландия - П1 (коэффициент 1,14).
Камерун – Австралия - тотал больше 2.5 (коэффициент 1,99).
Общий коэффициент экспресса - 2,27.
Германия – Чили - Тотал больше 2.5, коэффициент 1,60. Ставка 500 рублей 2.5.
Россия - Португалия - Команда 1 забьет, коэффициент 1,58. Ставка 500 рублей.
Комментарий эксперта: Россия забьет. Почему-то в этом отношении верится в наших ребят. Мексика показала, что забивать Португалии можно.
Мексика - Новая Зеландия - Тотал 2,5 (больше), коэффициент 1,59. Ставка 500 рублей.
Комментарий эксперта: Может, ставка осторожная и очевидная, но так до конца и не понятно, что из себя представляет Новая Зеландия.
Камерун - Австралия - «Забьют обе команды - нет», коэффициент 1,92. Ставка 500 рублей (ставка сыграет, если хотя бы одна команда не сможет забить).
Комментарий эксперта: Первый тур показал, что ждать большого количества голов от этих команд не стоит, а коэффициент достаточно привлекателен.
Германия - Чили -Х, коэффициент 3,53. Ставка 500 рублей.
Комментарий эксперта: Хороший коэффициент, вполне вероятный исход - стоит попробовать.
Россия - Португалия - Х, коэффициент 3,50. Ставка 500 рублей.
Комментарий эксперта: Для России ничья с Португалией станет таким же праздником, как для моего сына съемки в «Ералаше». Но надежды мало, и Путин не поможет, разве судья.
Мексика - Новая Зеландия - П1, коэффициент 1,13. Ставка 500 рублей.
Комментарий эксперта: Мексика превратит, по Данте, «земную жизнь в ад» для Новой Зеландии.
Камерун - Австралия - Х, коэффициент 3,34. Ставка 500 рублей.
Комментарий эксперта: ничья. Если Камерун наглотается лизергиновой кислоты.
Германия - Чили -П2, коэффициент 2,51. Ставка 500 рублей.
Комментарий эксперта: Чилийцы сильнее молодых немцев, как Раймонд Паулс сильнее Дробыша.
Россия - Португалия - Х2, коэффициент 1,19. Ставка 500 рублей (ставка сыграет, если Португалия не проиграет).
Комментарий эксперта: Португальцы проиграть не могут себе позволить после ничьей в первом туре.
Мексика - Новая Зеландия - П1, коэффициент 1,13. Ставка 500 рублей.
Комментарий эксперта: Новозеландцы мне симпатичны, и эту симпатию я не скрывал с самого начала, но на сей раз рискну предположить, что мексиканцы, цепко сражавшиеся с чемпионами Европы в первом туре, наконец одержат победу.
Камерун - Австралия - П2, коэффициент 3,04. Ставка 500 рублей.
Комментарий эксперта: Очень хорошее впечатление оставили представители зеленого континента по первому туру. Так что уверен в их успехе на этот раз.
Германия - Чили -1Х, коэффициент 1,54. Ставка 500 рублей.
Комментарий эксперта: Вот здесь я точно рискую. Все-таки не тот состав у немцев, а чилийцы не скрывают, что приехали сюда за победой в Кубке конфедераций. Но немцев я просто люблю - и ставить на их поражение рука не поднимается.
Комментарий эксперта: Еще чуть-чуть и меня обойдет генератор случайных чисел. Надо рисковать и ставить экспрессы.
Экспресс-ставка 1000 рублей:
Россия – Португалия - Тотал меньше 2.5 (коэффициент 1,76).
Мексика – Новая Зеландия - Тотал больше 2,5 (коэффициент 1,59).
Общий коэффициент экспресса - 2,79.
Экспресс-ставка 1000 рублей:
Камерун – Австралия - тотал больше 2.5 (коэффициент 1,99).
Германия – Чили - Тотал больше 2.5 (коэффициент 1,60).
Общий коэффициент экспресса - 6,25.
Россия – Португалия - «1/2+обе забьют во втором тайме», коэффициент 5,47 (ставка сыграет, если в матче не будет ничьей, и обе команды забьют во втором тайме). Ставка 500 рублей.
Мексика – Новая Зеландия - Тотал меньше 5,5, коэффициент 1,09 (ставка сыграет, если команды забьют не более 5 голов). Ставка 500 рублей.
Камерун – Австралия - «Победа Камеруна с любым счетом, кроме 1:0, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 2:1,3:1,4:1, 3:2, 4:2, 4:3 или 5:1», коэффициент 100,0. Ставка 500 рублей.
Германия – Чили - Команда 1 забьет в обоих таймах, коэффициент 3,18. Ставка 500 рублей.