Мозгов в «Бруклине»: играть будет, выигрывать – нет

Эксперт «Советского спорта» объясняет, что ждет центрового сборной России Тимофея Мозгова в клубе НБА «Бруклин Нетс», куда его минувшей ночью обменяли из «Лос-Анджелес Лейкерс».



В результате этой сделки вместе с Мозговым в «Нетс» отправился молодой защитник Д’Анджело Расселл, а в обратном направлении, из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, проследовал центровой Брук Лопес, сдобренный 27-м правом выбора в первом круге драфта-2017, который состоится уже завтра.

«Бруклин» станет уже пятым клубом Мозгова в НБА и четвертым за период с сезона-2014/15, по ходу которого он перешел из «Денвера» в «Кливленд». Напомним, что в заокеанской лиге россиянин дебютировал в 2010-м в «Нью-Йорк Никс». И вот теперь, изрядно поколесив по Америке и задержавшись в Калифорнии всего на один год, Мозгов пересечет всю страну по диагонали, чтобы вернуться в крупнейший город США на Восточное побережье. Круг замкнулся.

В НБА, обсуждая сегодняшнюю сделку, больше говорят о будущем «Лейкерс». Титулованный клуб с приходом в администрацию легендарного Мэджика Джонсона вынашивает наполеоновские планы своего возрождения и мечтает заполучить двух суперфорвадов - Пола Джорджа из «Индианы» и даже самого, прости Господи, Леброна Джеймса. Взять в толк, на кой им сдались сразу две звезды одного амплуа, - задачка, мягко говоря, не из простейших. Но кто мы в конце концов такие, чтобы отказывать в элементарной логике самому Мэджику? Пусть разбирается с «Лейкерс» как знает. Нас же сейчас больше интересуют бруклинские перспективы Мозгова.

Благополучие любого баскетболиста в основном зависит от трех параметров: сколько он играет, сколько за это получает и какие результаты показывает его команда. Порядок, в котором игрок выстраивает для себя эти приоритеты, у каждого может быть свой. Дело вкуса. А мы просто разберем все три составляющих по отдельности, применительно к Мозгову и «Бруклин Нетс»-2017/18.

ПОБЕДЫ: ШИЛО НА МЫЛО

В минувшем сезоне «Лейкерс», где Мозгов осенью выходил в стартовой пятерке, а весной не попадал в заявку, выиграл 26 матчей из 82 и занял предпоследнее место в Западной конференции. Правда, в начале чемпионата калифорнийцы держались на уровне 50 процентов побед и шли в зоне плей-офф. Но стартового запала хватило ненадолго, и концовку «регулярки» клуб откровенно сдавал. С чем, собственно, и был связан вывод Мозгова из играющего состава.

Впрочем, как ни пыжились в Лос-Анджелесе, до «достижений» «Бруклина» дотянуться все равно не смогли: лишь 20 побед и последнее место - как на Востоке, так и во всей лиге. Кстати, годом раньше дела обстояли наоборот, хотя и похоже: «Нетс» - предпоследний в своей конференции, «Лейкерс» - последний в своей. Достойные конкуренты.

Отличия можно найти разве что в одном. «Лейкерс» с его победными традициями не полагается затихать в подвале таблицы, и клуб регулярно декларирует что-нибудь вроде нынешних джеймсо-джорджевских планов под девизом «вот-вот восстанем и всех порвем». А «Бруклин» с текущим статусом аутсайдера, похоже, смирился – по крайней мере, на время. Российский бизнесмен Михаил Прохоров, купивший команду в 2009 году, уже переболел громкими заявлениями про «чемпионство за пятилетку» и швырянием десятков миллионов долларов на «налог на роскошь». Нынче Прохоров пытается выстроить стратегию долгосрочного роста и привлечь новых партнеров. Недавно он выставил на продажу 49 процентов акций «Нетс».

Таким образом, Мозгов перешел из одной слабой команды в другую. Просто если в Лос-Анджелесе у него была хоть какая-то, пусть и призрачная надежда побороться за место в плей-офф, то в Нью-Йорке такой шанс, боюсь, появится не скоро. С другой стороны, свои победные амбиции наш центровой отчасти утолил еще в «Кливленде», где в 2015 году он играл в финале, а в 2016-м в финале почти не играл, но зато стал чемпионом.

ДЕНЬГИ: 16 МИЛЛИОНОВ ПРОСТО ВЫДАДУТ В ДРУГОЙ КАССЕ

Здесь своего главного успеха в карьере Мозгов уже добился. В прошлом году, когда подписал с «Лейкерс» 4-летний контракт на 64 миллиона долларов. Теперь этот договор просто переедет вместе с нашим центровым из одной «конторы» в другую, и 16 миллионов за предстоящий сезон Мозгову заплатят не на Западном побережье, а на Восточном. Уж не знаю, как у них там налоги отличаются.

При этом Прохоров отнюдь не взвалил на свой клуб лишние расходы, а, наоборот, даже немного сэкономил. Ушедший Лопес должен был в новом сезоне получить больше, чем Мозгов с Рассэллом вместе взятые, - 22,6 миллиона. Кстати, это последний год контракта, и «Лейкерс» при желании вскоре может тоже избавиться от Лопеса. А у «Нетс» свободных денег по-любому хватает. Так что в финансовом плане довольны остались все.

ИГРА: ДОЛЖЕН БЫТЬ В СТАРТОВОЙ ПЯТЕРКЕ

Брук Лопес был и основным центровым, и лучшим снайпером «Бруклина» - 20,5 очка в среднем за матч. Эти очки он набирал с таким удивительным постоянством, что кроме них его, похоже, ничего толком не интересовало. Мол, все равно всем подряд проигрываем, так хоть статистику себе портить не стану.

Теперь, когда Лопес ушел, кроме Мозгова в «Нетс» остался только один центр: 27-летний белый американец Джастин Хэмилтон. Рост 213 сантиметров, имеет хорватское гражданство (мама – из этой страны), поиграл в Европе за «Цибону» и даже за рижский ВЭФ в Единой лиге ВТБ-2012/13. Зарплата – три миллиона, показатели в последнем чемпионате НБА - 18,4 минуты и 6,9 очка за игру. В общем, нормальный «рабочий» парень, ни больше, ни меньше.

Если до начала сезона в «Бруклине» не появятся еще центровые, место в стартовой пятерке Мозгову гарантировано. И история с умышленным убиранием сначала в запас, а потом и из заявки, как вышло в «Лейкерс», здесь маловероятна. Мозгов точно будет играть. Много. Насколько? Минут по 30 за матч, как Лопес, или, по крайней мере, по 25. Вряд ли тренер Кенни Эткинсон, для которого прошлый сезон стал первым в роли «главного» в НБА (результаты – см. выше), рискнет погрузиться в модные эксперименты с «легкими» составами. Ему бы с защитниками-снайперами разобраться (помимо пришедшего Рассэлла у «Нетс» уже есть весьма острый разыгрывающий Джереми Лин) да хоть 30 матчей за сезон выиграть.

Подытоживаем. Деньги у Мозгова остались, команда - примерно такая же (слабая), игровое время будет больше, чем до обмена. Стало быть, в сумме получается плюс. Ну, а дальше видно будет. Все-таки Тимофею в июле исполнится 31, а под конец нынешнего суперконтракта 31 превратятся в 34. В конце концов, первым российским чемпионом НБА Мозгов уже стал, а для сборной играющий центровой точно лучше, чем неиграющий. Даже из НБА. Как-никак на носу - чемпионат Европы, а год назад в отборочных матчах Мозгов после чемпионской скамейки «Кливленда», будь она неладна, и сверху за Россию не всегда мог забить.