«Глушакову надо в отпуск». Лучшие твиты по матчу Россия – Португалия
В эти минуты в Москве проходит матч второго тура Кубка конфедераций между сборными России и Португалии. «Советский спорт» собирает для вас лучшие мнения из твиттера.
Криш поздравил сухаря с 100 матчем за сборную )))— Alexey Spiridonov (@spirik15) 21 июня 2017 г.
У шести нянек дитя без глазу...— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 21 июня 2017 г.
Надо было выпустить больше защитников— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) 21 июня 2017 г.
Тренировочный гол-то. Дали легко подать, дали легко пробить, Акинфеев не выручил. Настолько все просто - вот она, разница в классе.— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 21 июня 2017 г.
Кудряшов - это похороны— Степан Карпович (@s_karpovich) 21 июня 2017 г.
Будем ловить их на контрах, говорили эксперты )— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 21 июня 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @selecaoportugal Роналду @Cristiano 8'— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 июня 2017 г.
Россия🇷🇺0:1🇵🇹Португалия #RUSPOR #КК2017 #ConfedCup pic.twitter.com/0zxLqmnQ7L
Сборная не трусливая. Это круто. А КриРо великий, что тут скажешь— ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 21 июня 2017 г.
Как бы этот матч ни закончился... Пропасть в двух компонентах: техника и скорость (мышления, прежде всего). Молодым надо уезжать в Европу.— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 21 июня 2017 г.
Тактика сборной России в матче с Португалией#RUSPOR #ConfedCup pic.twitter.com/w5LCUa5Sk1— Руслан Абушкин (@abushkin) 21 июня 2017 г.
Криш, что ты творишь? )) ⚽️ @selecaoportugal @Cristiano 🇷🇺🇵🇹 pic.twitter.com/gVPcrFaUep— Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 21 июня 2017 г.
Ребята! Ну давайте посмелее! Что вы всё одно место теребите?! Вперёд! Ворота слева от нас! #КК2017 #РоссияПортугалия— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 21 июня 2017 г.
Шишкин в опорной зоне - затянувшаяся шутка. Глушакову надо в отпуск. 50% брака.— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 21 июня 2017 г.
Федя. Ну елы-палы— ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 21 июня 2017 г.
Смол,конечно,сегодня прям вообще не тащит(...по первому тайму. Но даже так, забивай свой один момент железный,и всё.А так ниче страшного нет— Данила Махалин (@McMakh) 21 июня 2017 г.
Нам на таких скоростях пока сложно.— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 21 июня 2017 г.