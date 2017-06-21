«Получил удовольствие от СССР». Австралиец – о второй поездке в нашу страну

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу вспомнил, как приезжал в СССР 32 года назад, и не забыл о завтрашней игре с Камеруном.

«Нет смысла многое менять»

На пресс-конференцию, проходившую на стадионе «Санкт-Петербург», тренер пришел вместе с капитаном национальной команды Марком Миллиганом. Футболист в сумме говорил не больше двух минут.

– Воодушевляет быть капитаном такой невероятной командой на престижном турнире, – сказал Миллиган. – Повлияет ли, что мы не тренировались на этой арене? Неважно, где мы готовимся, все тренировочные арены в Петербурге отличные, как и в Сочи. Уверен, мы отлично поработали и готовы к матчу с Камеруном.

В остальном журналисты обращались к главному тренеру австралийцев. Все началось с воспоминаний.

– Много лет назад вы приезжали в СССР на молодежный чемпионат мира.

– Это был 1985 год, – сразу назвал верную дату Постекоглу. – СССР очень отличался от Австралии. Для молодого игрока это отличный опыт – поехать в другую страну, почувствовать другую культуру. Это то, что я буду помнить. Эта поездка – одна из самых запоминающихся в моей жизни. Сейчас, вернувшись в эту страну, почувствовал, что она совсем другая. Я получил удовольствие от такого опыта.

– Как себя чувствует команда после поражения?

– Мы были разочарованы результатом первой игры. Особенно тем, как показали себя в первом тайме. После перерыва команда проявила фантастический характер и закончила матч на сильной ноте. Радует, что игроки правильно восприняли информацию, они с нетерпением ждут следующего матча. Мы еще поработаем на тренировке. Когда игра так близка, нет смысла многое менять. Может, сделаю пару перестановок.

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«Не жалуемся на организацию Кубка конфедераций»

– Вы видели, как Камерун играл против Чили?

– Это хорошая команда. Мы давно за ней следили, видели ее игру еще на Кубке Африканских наций. Знаем, на что они способны. Даже с такой командой, как Чили, они были опасны – особенно в переходах в атаку. Мы готовили игроков к этому. По первому туру мы поняли, что надо быть верным своему стилю. Нужно заставить играть соперников по-нашему.

– Здесь нет легких игр, и наша группа очень тяжелая, – отметил тренер. – Все три соперника – чемпионы своих конфедераций. Они не просто так сюда попали. Не думаю, что игра с Камеруном будет проще, чем первый или третий матч. Стиль игры может измениться, и мы не знаем, как все сложится. Наша цель в том, чтобы игра проходила на наших условиях.

– Тренер сборной Камеруна считает, что его команда более комбинационная.

– Это лишь его мнение, а их может быть много. Не знаю, на основе чего он составил мнение. Мы знаем, как играть в футбол, а мнения могут не совпадать.

– Он же жаловался на пробки в Москве и Петербурге. Были ли у вас с этим проблемы или вас не устраивает другое?

– Я из гостиницы не вылезал, если честно. Насколько вижу, организация прекрасная, тренировочные поля и гостиницы отличные – все хорошо. Еще безопасность – на высшем классе. Не очень жалуемся на организацию. Мы не столкнулись ни с одной сложностью.

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«Главная цель – футбол, не достопримечательности»

– Что бы сказали своим критикам, которых волнует будущее сборной?

– Это дискуссия мне нравится. Я хотел, чтобы она была, и хорошо, что она не пустая. Это то, что нужно, если хотим расти. Нам нужна такая насыщенная дискуссия – по крайней мере кажется, что она есть. Критики были активны 20 лет назад. Они будут работать и через 20 лет.

– Обе команды пропустили много голов. Как сложно это сейчас исправить?

– Если нужно что-то исправить – настолько серьезно это не удастся сделать за два-три дня. Все развивается своим ходом. Что до голов, пропущенных от немцев – может, мы слишком сфокусировались на сопернике. Я старался подчеркнуть это игрокам еще во время матча. Они сами поняли, где можно улучшить свою игру. На международном уровне времени между играми мало, поэтому говорить об улучшениях не приходится. Стараемся, чтобы они получали все необходимые указания за короткое время.

– Вы довольны, как игроки приспосабливаются к вашим нововведениям?

– Я никогда не буду удовлетворен, потому что всегда остаются какие-то вызовы. Не хочу почивать на лаврах. Игроки всегда готовы переходить на следующий уровень и с удовольствием участвуют в этом процессе. Они пытаются играть в футбол, к которому мы стремимся, готовы работать с нами и выходить на следующий уровень. Мы обсуждаем, чем занимаемся. Надо, чтобы игроки понимали, зачем вносятся изменения. Эта дискуссия работает.

– Формат турнира подразумевает переезды в другие города и возможность посмотреть какие-нибудь достопримечательности. Может, команда куда-то сходит?

– Мне бы хотелось, но скорее всего, после турнира. Кубок конфедераций – тест перед чемпионатом мира. Мы хотим пробиться и на этот турнир. Это будет хорошей возможностью ознакомиться со страной. Если мы выйдем, то будем хорошо готовы. В том смысле, что знаем, чего тут ждать. Игроки и сотрудники знают нашу главную цель здесь, и она связана с футболом.

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