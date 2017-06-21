Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске6:3, 6:3Томич
Футбол  Краснодар5 : 1Черноморец
Футбол  Зенит1 : 2ЦСКА София
Футбол  Кайрат3 : 1Ордабасы
Футбол  Россия0 : 1Португалия
Футбол  Мексика- : -Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Получил удовольствие от СССР». Австралиец – о второй поездке в нашу страну

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Ангелос Постекоглу
Ангелос ПостекоглуФото: Gettyimages.ru

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу вспомнил, как приезжал в СССР 32 года назад, и не забыл о завтрашней игре с Камеруном.

«Нет смысла многое менять»

На пресс-конференцию, проходившую на стадионе «Санкт-Петербург», тренер пришел вместе с капитаном национальной команды Марком Миллиганом. Футболист в сумме говорил не больше двух минут.

– Воодушевляет быть капитаном такой невероятной командой на престижном турнире, – сказал Миллиган. – Повлияет ли, что мы не тренировались на этой арене? Неважно, где мы готовимся, все тренировочные арены в Петербурге отличные, как и в Сочи. Уверен, мы отлично поработали и готовы к матчу с Камеруном.

В остальном журналисты обращались к главному тренеру австралийцев. Все началось с воспоминаний.

– Много лет назад вы приезжали в СССР на молодежный чемпионат мира.
– Это был 1985 год, – сразу назвал верную дату Постекоглу. – СССР очень отличался от Австралии. Для молодого игрока это отличный опыт – поехать в другую страну, почувствовать другую культуру. Это то, что я буду помнить. Эта поездка – одна из самых запоминающихся в моей жизни. Сейчас, вернувшись в эту страну, почувствовал, что она совсем другая. Я получил удовольствие от такого опыта.

– Как себя чувствует команда после поражения?
– Мы были разочарованы результатом первой игры. Особенно тем, как показали себя в первом тайме. После перерыва команда проявила фантастический характер и закончила матч на сильной ноте. Радует, что игроки правильно восприняли информацию, они с нетерпением ждут следующего матча. Мы еще поработаем на тренировке. Когда игра так близка, нет смысла многое менять. Может, сделаю пару перестановок.

«Как вы тут живете?» Австралийцы попали под петербургскую погоду (видео)

«Не жалуемся на организацию Кубка конфедераций»

– Вы видели, как Камерун играл против Чили?
– Это хорошая команда. Мы давно за ней следили, видели ее игру еще на Кубке Африканских наций. Знаем, на что они способны. Даже с такой командой, как Чили, они были опасны – особенно в переходах в атаку. Мы готовили игроков к этому. По первому туру мы поняли, что надо быть верным своему стилю. Нужно заставить играть соперников по-нашему.

– Здесь нет легких игр, и наша группа очень тяжелая, – отметил тренер. – Все три соперника – чемпионы своих конфедераций. Они не просто так сюда попали. Не думаю, что игра с Камеруном будет проще, чем первый или третий матч. Стиль игры может измениться, и мы не знаем, как все сложится. Наша цель в том, чтобы игра проходила на наших условиях.

– Тренер сборной Камеруна считает, что его команда более комбинационная.
– Это лишь его мнение, а их может быть много. Не знаю, на основе чего он составил мнение. Мы знаем, как играть в футбол, а мнения могут не совпадать.

– Он же жаловался на пробки в Москве и Петербурге. Были ли у вас с этим проблемы или вас не устраивает другое?
– Я из гостиницы не вылезал, если честно. Насколько вижу, организация прекрасная, тренировочные поля и гостиницы отличные – все хорошо. Еще безопасность – на высшем классе. Не очень жалуемся на организацию. Мы не столкнулись ни с одной сложностью.

«Пробки заставили меня поволноваться!» Тренер Камеруна недоволен организацией КК

«Главная цель – футбол, не достопримечательности»

– Что бы сказали своим критикам, которых волнует будущее сборной?
– Это дискуссия мне нравится. Я хотел, чтобы она была, и хорошо, что она не пустая. Это то, что нужно, если хотим расти. Нам нужна такая насыщенная дискуссия – по крайней мере кажется, что она есть. Критики были активны 20 лет назад. Они будут работать и через 20 лет.

– Обе команды пропустили много голов. Как сложно это сейчас исправить?
– Если нужно что-то исправить – настолько серьезно это не удастся сделать за два-три дня. Все развивается своим ходом. Что до голов, пропущенных от немцев – может, мы слишком сфокусировались на сопернике. Я старался подчеркнуть это игрокам еще во время матча. Они сами поняли, где можно улучшить свою игру. На международном уровне времени между играми мало, поэтому говорить об улучшениях не приходится. Стараемся, чтобы они получали все необходимые указания за короткое время.

– Вы довольны, как игроки приспосабливаются к вашим нововведениям?
– Я никогда не буду удовлетворен, потому что всегда остаются какие-то вызовы. Не хочу почивать на лаврах. Игроки всегда готовы переходить на следующий уровень и с удовольствием участвуют в этом процессе. Они пытаются играть в футбол, к которому мы стремимся, готовы работать с нами и выходить на следующий уровень. Мы обсуждаем, чем занимаемся. Надо, чтобы игроки понимали, зачем вносятся изменения. Эта дискуссия работает.

– Формат турнира подразумевает переезды в другие города и возможность посмотреть какие-нибудь достопримечательности. Может, команда куда-то сходит?
– Мне бы хотелось, но скорее всего, после турнира. Кубок конфедераций – тест перед чемпионатом мира. Мы хотим пробиться и на этот турнир. Это будет хорошей возможностью ознакомиться со страной. Если мы выйдем, то будем хорошо готовы. В том смысле, что знаем, чего тут ждать. Игроки и сотрудники знают нашу главную цель здесь, и она связана с футболом. 

«Надеюсь, Нико поделится успехом «Зенита». Камерунец из новой команды Ломбертса

Матч

Камерун - Австралия

Место и дата

22 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Санчес сможет сыграть за сборную Чили в матче с ГерманиейНападающий сборной Чили Алексис Санчес сможет сыграть с командой Германии в матче группового этапа Кубка конфедераций, несмотря на повреждение ноги, сообщил главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.Трансляция матча Россия – Португалия может установить национальный телевизионный рекордТрансляция матча Кубка конфедераций Россия – Португалия, скорее всего, установит национальный телевизионный рекорд.Мексика – Новая Зеландия. Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче Кубка конфедераций между сборными Мексики и Новой Зеландии.Мы не футбольная страна. Смиритесь. Колонка Степана ЧаушьянаМы не футбольная страна. Смиритесь. Колонка Степана ЧаушьянаО том, как футбол находит отражение в околофутбольной жизни, и наоборот.Геннадий Зюганов: По португальцам сразу видно: не случайно они выиграли ЕвроЛидер КПРФ Геннадий Зюганов поделился мнением проходящем в России о Кубке конфедераций.Матч Россия – Португалия на стадионе «Спартака» собрал 42759 зрителейМатч второго тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии в Москве на стадионе «Спартака» собрал 42759 зрителей.Поражение под аплодисменты. Сборная России проиграла Португалии (видео)Поражение под аплодисменты. Сборная России проиграла Португалии (видео)Сборная России потерпела поражение от Португалии во 2-м туре группового турнира Кубка конфедераций.Роналду – лучший игрок матча Россия – ПортугалияЛучшим футболистом матча Кубка конфедераций Россия – Португалия (0:1) признан форвард португальцев Криштиану Роналду. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.«Играли плохо, но не стыдно». Лучшие твиты по матчу Россия – Португалия«Играли плохо, но не стыдно». Лучшие твиты по матчу Россия – ПортугалияВ среду в Москве прошел матч второго тура Кубка конфедераций между сборными России и Португалии (0:1).Гол Роналду принес Португалии победу над Россией на Кубке конфедерацийГол Роналду принес Португалии победу над Россией на Кубке конфедерацийМатч второго тура группового турнира Кубка конфедераций между сборными России и Португалии завершился победой португальской команды. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу действующих чемпионов Европы.Роналду догнал Месси по количеству голов за клуб и сборную в 2017 годуНападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду догнал форварда «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси по количеству голов за клуб и сборную в нынешнем году, сообщает «Газета.ru».Эмре Джан: Чили называют фаворитом, но кто сильнее - увидим на полеПолузащитник сборной Германии Эмре Джан поделился ожиданиями от встречи с командой Чили на групповом этапе Кубка конфедераций.Видео гола Роналду в матче Россия – ПортугалияСегодня в Москве прошел матч второго тура Кубка конфедераций между сборными России и Португалии (0:1).Йоахим Лев: Чили – непредсказуемая гибкая командаГлавный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от встречи с командой Чили на групповом этапе Кубка конфедераций.Россия – Португалия – 0:1. Как это былоРоссия – Португалия – 0:1. Как это былоВ матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций сборная России сыграет с командой Португалии.Россия – Португалия. Накануне матча Кубка конфедерацийРоссия – Португалия. Накануне матча Кубка конфедерацийСледим за игрой, после которой команда Станислава Черчесова может выйти в плей-офф.Овечкин посетит матч Россия – ПортугалияНападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин посетит матч Кубка конфедераций между сборными России и Португалии.Верим в Россию, ставим на Чили. «Гонка за золотом» – тур 2Верим в Россию, ставим на Чили. «Гонка за золотом» – тур 2Эксперты «Советского спорта» продолжают «Гонку за золотом» на Кубке конфедераций-2017.Акинфеев стал рекордсменом сборной РоссииАкинфеев стал рекордсменом сборной РоссииМатч против сборной Португалии станет для Игоря Акинфеева 100-м матчем за сборную России.Тренер сборной Австралии: Следили за сборной Камеруна еще на Кубке африканских нацийГлавный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу поделился мнением о предстоящей игре против сборной Камеруна.
Футбол
Геннадий Зюганов: По португальцам сразу видно: не случайно они выиграли Евро
Футбол
Роналду – лучший игрок матча Россия – Португалия
Футбол
Роналду догнал Месси по количеству голов за клуб и сборную в 2017 году
Футбол
18-летний форвард Мбула перешел из «Барселоны» в «Монако»
все новости
Камерун
Камерункалендарьстатистика
Австралия
Австралиякалендарьстатистика
Ангелос Постекоглу
Ангелос Постекоглувсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости