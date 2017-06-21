Иван «Artstyle» Антонов: Цель у каждого дотера – выиграть International
Во время турнира EPICENTER:
Moscow по Dota 2 нам удалось поговорить с наставником
Dota 2 состава Virtus.pro – Иваном «Artstyle» Антоновым. Говорили в основном о
роли тренера и возрастных ограничениях в компьютерном спорте.
«Осуществляю роль мотиватора и человека, который исправляет ошибки в команде»
- Иван, в традиционном спорте роль
тренера понятна, а в киберспорте это новое веяние. Так в чем ваша основная роль
в команде?
- Конкретно в этой команде я больше осуществляю роль мотиватора и человека, который исправляет ошибки, потому что ребята и без меня очень талантливы и хорошо играли в доту. Я просто контролирую, чтобы не было такого, когда что-то идет не так.
- А тренировки вы
проводите с составом?
- Да, конечно. Мы очень много тренируемся, часов по 6 в день, разбираем отдельно конкретные игры, анализируем пики врага и свои пики.
- А вы берете иногда
мышь и клавиатуру, чтобы показать как надо?
- У нас на это есть капитан (Алексей «Solo» Березин - прим. редакции), который выполняет довольно большую роль. В основном все это делает он, но я подсказываю и корректирую, где считаю нужным.
- Иван, вы достаточно
возрастной для дисциплины. Как вам удается держать себя в форме?
- Мне 28 лет. Я уже поиграл на всех возможных турнирах и поездил по всевозможным LAN-ам. Я, наверное, накопил багаж опыта за 8 лет, поэтому как-то играю.
- Чувствуете ли вы
потерю в реакции, которая, как говорят специалисты, ухудшается после 24 лет?
- Я всегда не сильно воспринимал слова этих людей, которые так говорят, но на самом деле, возможно, это так, потому что я чувствую, что раньше играл намного лучше и больше отдавался игре, наверно, было больше желания и мотивации.
- Можно ли побеждать в
доту на опыте или без реакции никак?
- Я считаю, что в команде должны быть пару опытных ребят и молодых очень талантливых, как у нас в Virtus.pro. У нас есть очень опытные Леша (Solo) и Паша (9pasha) - они ведут за собой команду отчасти. Опыт обязательно нужен, особенно на крупных турнирах и LAN-ах.
- Какова роль тренера
во время самих игр на турнирах?
- К сожалению, в доте сейчас тренер - это довольно посредственный человек. Например, в другой дисциплине Counter Strike - он полноценный шестой игрок, он стоит за спинами, командует, участвует в раундах и все остальное. У нас же все наоборот. Я просто перед игрой подхожу и напоминаю, что мы делаем и как мы делаем, чтобы это не вылетело из головы из-за паники или чего-то еще. Контролирую, чтобы все пошло по нашему плану, как мы и договаривались.
- А как примерно
выглядит разбор предстоящего соперника? Вы отсматриваете много игр или какую-то
нарезку готовите?
- У нас есть аналитик, я смотрю героев врага, капитан смотрит и абсолютно все стараются в этом помочь, потому что для всех важна победа. Мы смотрим героев врага, своих героев, примерно сопоставляем, как мы будем играть. Грубо говоря, подбираем стратегию под каждого соперника индивидуально.
- А как вы
мотивируете ребят? Хлопаете, кричите что-нибудь? Как это происходит?
- На самом деле по-разному. Каждого заводят свои моменты. Некоторым наоборот хочется спокойствия перед игрой, настроится, некоторых наоборот надо взбодрить, то есть по-разному, все индивидуально.
«В киберспорте зарплаты сейчас второй план»
- Вы уже сегодня
сказали, что в Virtus.pro находятся одаренные ребята, а с такими всегда сложно
работать. У вас есть сложности с этим?
- Это мой самый легкий коллектив за 8 лет. Здесь действительно собраны пять человек с одной целью и очень тяжело этой цели помешать с внешней стороны. Поэтому мы реально работаем над тем, чтобы было все хорошо.
- Вы обходитесь с
ребятами без конфликтов или бывает иногда?
- Абсолютно. Даже, если конфликт происходит раз в месяц, то он быстро сходит на нет.
- В плане вашей
оплаты. Сильно ли различаются зарплаты игроков и тренера?
- Конкретно в киберспорте зарплаты сейчас второй план. Самое главное - это призовые. Они, конечно, отличаются. Я просто захотел стать тренером в один момент и осознанно на это пошел. Я очень захотел сделать СНГ-доту хоть чуточку сильнее.
- Как думаете,
профессия тренера Dota 2 это временное явление или потребность в ней будет
набирать обороты год от года?
- Понятие тренера, аналитика и т.д. в Китае зародились еще очень давно. Там уже зародились молодые составы. У нас же это только начинает набирать обороты. Я считаю, что мне дико повезло с командой, так как досталась супер-сильная команда. Я здесь не так много делаю, но реально стараюсь, чтобы у них все пошло по плану.
- Можете представить
тренера по Dota 2, которому 40 лет?
- Мне для этого нужно вначале представить доту через 40 лет.
- Перед тренерами
зачастую ставят задачи на сезон, какая задача сейчас поставлена перед вами?
- Цель у каждого игрока в доту - выиграть International. Эта цель была, когда собирался этот состав еще без меня. Цель всегда одна - выиграть International.
- А если не выиграйте
и займете 4 место, это будет хорошим результатом?
- Я считаю, что это будет хорошим результатом, но это будет совсем не удовлетворительно для нас.
- Шансы как свои
оцените?
- Есть пять команд, которые могут рассчитывать на первое место на The International. Я думаю, что мы будем готовиться к ним очень хорошо.
- А если задачи будут
не выполнены? Последуют кадровые решения?
- Возможно, и последуют, я это говорю про себя. Я стараюсь и буду дальше это делать, чтобы ребята ни в коем случае не распадались, не расходились, потому что они вместе должны еще очень много выиграть.
- Вы отдали Na'Vi много времени. Для вас матчи с этой командой
принципиальны?
- Конкретно для меня - нет. Потому что Na'Vi для меня входят в категорию команд, которых мы можем обыгрывать. Ребята просто из принципа хотят обыгрывать всех и СНГ-команды в том числе, потому что в некоторые моменты их карьеры были споры кто лучше, а кто хуже на СНГ-сцене. Они сейчас хотят доказывать, что СНГ - это наша территория. Конкретно для меня - это обычная команда, к которой надо подойти серьезно и обыграть.
- Есть ли у вас желание
вернуться в родную команда в качестве тренера когда-нибудь?
- Я за последние полтора года из Na'Vi уходил два раза и приходил три раза, или наоборот, поэтому я не знаю, как это может выглядеть. Но сейчас я с Virtus.pro, мне очень нравятся эти ребята и я хочу с ними еще поработать.