Поражение под аплодисменты. Сборная России проиграла Португалии

Сборная России потерпела поражение от Португалии во 2-м туре группового турнира Кубка конфедераций, но, несмотря на это, собравшаяся на трибунах публика проводила команду аплодисментами.

МАТЧ ГОДА

«Матч с Португалией станет первым, на котором будет аншлаг. Считаете ли вы, что это та самая игра, которую все хотят увидеть, самый главный матч на турнире?» - спросили на предматчевой пресс-конференции у главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Большие игры впереди, пока идет только групповой этап. Но согласен, мы будем играть в Москве и обе команды интересны зрителю», - ответил Черчесов.

Прозвучало, конечно, красиво и вполне амбициозно, но, думается, тут российский тренер немного лукавил. Потому что матч с Португалией – как раз та игра, которую хотят увидеть все. Та встреча, каких в истории сборной России не было очень давно.

Пожалуй, последним таким матчем была игра с Германией в 2009 году, когда интерес к национальной команде был на пике после успеха на Евро в Австрии и Швейцарии. Тогда фамилии Гуса Хиддинка и Аршавина знала каждая домохозяйка. Первый канал, почти всегда начинавший трансляции матчей с первого удара по мячу (и бог с ними, с гимнами), перед игрой даже показал часовой фильм, посвященный голландскому тренеру. И это в прайм-тайм!

С тех пор ничего такого не было. А теперь почти весь состав в метро был заполнен людьми с паспортами болельщика. Причем сильно отличалась от той, которая, как принято думать, обычно ходит в нашей стране на футбол на матчи внутреннего чемпионата. Много семей, много детей, прилично одетые мужчины средних лет. Им интересны Португалия, Роналду, большой турнир и они хотят просто хорошо провести время летним вечером. И оставалось только мысленно порадоваться, что пресловутого ВОБа, барыжившего билетами среди маргиналов, больше нет.

Тем более что собравшаяся публика создала, в общем-то, нормальную футбольную атмосферу: скандировала «Россия!», пыталась запускать волну, аплодировала удачным действиям игроков нашей команды.

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ДРОЖЬ В КОЛЕНКАХ

Когда накануне на открытой для прессы части предматчевой тренировки в одинаковых фиолетовых манишках работали одновременно Жирков, Комбаров, Самедов и Шишкин, подумалось, что это ничего не значит. Так, просто поделились, а когда журналисты уйдут, все будет по-другому – никак не верилось, что эти четверо могут быть в стартовом составе.

Оказалось, что могут. Черчесов на матч с Португалией выбрал расстановку 3-4-2-1. Тройка защитников осталась с игры против Новой Зеландии, выше расположились Самедов, Глушаков, Шишкин и Комбаров. Жирков и Головин выполняли функции инсайдов, помогая выдвинутому вперед Смолову.

Понятно, что план этот разрабатывался специально под Португалию. Очевидно, что Черчесов хотел от своих футболистов большой активности на флангах. Но план не работал. За весь первый тайм сборная России нанесла только два удара по воротам – Глушаков угодил в защитника, Смолов после прострела Головина пробил мимо ворот.

А так игра совершенно не клеилась. Количество брака в центре поля при выходе в атаку было недопустимо большим. В безобидных ситуациях терял мяч даже Глушаков – лучший футболист России этого года и человек, через которого этот выход в атаку и должен был осуществляться.

При этом Португалия не делала ничего сверхъестественного. Она просто регулярно включала прессинг – не жестокий, не удушающий, самый обычный рабочий прессинг, заставляя футболистов сборной России думать и играть быстро, тратя минимум времени на принятие решение и минимум касаний на обработку мяча. К сожалению, парни Черчесова оказались к такому не готовы. И винить их в этом трудно – ну нет у них подобной практики в РФПЛ.

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КИЛЛЕР КРИШТИАНУ

Очевидно, тут сказалось и волнение – статусный матч, грозный соперник, аншлаг на трибунах. Была надежда, что после гола Роналду уже в начале матча это волнение уйдет – все, самое страшное уже случилось, бояться больше нечего.

Криштиану забил в своей обычной манере последнего времени – в касание, ударом головой, использовав первый же момент. Лидер португальцев уже давно не гарцует по полю, обыгрывая соперников пачками. С годами он эволюционировал в первоклассного финишера-убийцу, которому не нужно много касаний, чтобы забить. Второй раз Роналду сверкнул в середине первого тайма, когда ловко обыграл Васина и хлестко пробил низом в ближний угол – Акинфеев, проводивший 100-й матч за сборную России, был надежен.

А в начале второго тайма голкипер ЦСКА совершил спасение, которое точно будет претендовать на звание лучшего на турнире, хоть большая часть матчей еще впереди – Акинфеев успел среагировать и выбросить в сторону руку после удара головой Андре Силвы в упор.

Появилась надежда, что это заведет сборную России. Так оно и получилось – во втором тайме она заиграла более уверенно и раскованно, нагнетая давление у штрафной португальцев куда как чаще, нежели в первой половине. Очевидно, сказались и разговор с Черчесовым в перерыве, и выход Ерохина вместо Шишкина – пока еще хавбек «Ростова» добавил нашей команде как мощи, так и креатива. А когда появился Полоз, то состав россиян стал идентичен тому, что начинал встречу с Новой Зеландией.

Идентична стала и игра – сборная России, не стесняясь, бомбардировала штрафную португальцев навесами. Был момент, когда команда Черчесова минут пять не давала сопернику выйти на чужую половину поля, забирая все подборы и отскоки.

Португалия, разумеется, время от времени проводила контратаки. Дважды Россию простил Роналду, сначала не попав в створ с линии вратарской, а потом запустив мяч в небеса с линии штрафной.

В россияне устроили навал, дважды заставили вступить в игру вратаря Патрисиу, но счет сравнять так и не сумели.

Но, давайте признаем, ничего сверхъестественного не произошло – сборная России, команда из середины первой сотни рейтинга ФИФА, уступила чемпиону Европы. Тот случай, когда класс побил желание.

А уже после финального свистка случился очень важный и показательный момент. Публика скандировала «Россия!» и проводила футболистов аплодисментами. Похоже, лед, начавшийся надламываться в последнее время, действительно тает.



