Руслан Нигматуллин: Сборной России как раз Роналду и не хватило!
Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин
поделился впечатлениями от матча национальной команды с Португалией (0:1) в
рамках 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций.
– Матч выдался
интересным, качественным. Это если абстрагироваться от счета и мысли, что
играла сборная России. С другой стороны, есть разочарование от результата, а
впереди тяжелейший матч с Мексикой за выход из группы.
Португалия? Она
была фаворитом в этой встрече, тут все понятно. Но все равно хотел увидеть от
нашей сборной больше. Плюс, надеялся, что Россия португальцам не проиграет. К
сожалению, проиграла, но не все потеряно.
– Нашу сборную суммарно хватило минут на 30 хорошего футбола.
– Нельзя сказать, что мы проиграли без боя, смотрелись достойно. Но сказать, что мы что-то серьезное создали – наверное, нет. Действительно ярких голевых моментов у ворот соперника не было, но определенную остроту создавали. Будь мы более везучими и мастеровитыми на завершающей стадии, то, наверное, счет был бы иным.
После этого поражения не хочется ругать сборную, а верить, что в следующей игре мы победим и выйдем в плей-офф.
Поражение под аплодисменты. Сборная России проиграла Португалии
– То есть, прогресс сборной виден невооруженным глазом?
– Это поражение ни в коем случае не шаг назад. Надеюсь, оно сборную только сплотит и сделает сильнее.
– Чего стратегически не хватило сборной?
– Понятно, что мы в первую очередь опираемся на общекомандную игру в силу отсутствия таких исполнителей, как у португальцев. Нам вот Роналду и не хватило! Поэтому России нужно стремиться выращивать своих игроков мирового уровня. Хотя Криштиану такой, конечно, один…
В общем, не
хотел бы переходить на персоналии, но сборной России не хватило класса. При
всем уважении к нашим футболистам.
– Как вам игра Акинфеева?
– После поражения выделять кого-то не хочется, но в ряде эпизодов Игорь выручил команду. Но назвать его лучшим игроком матча я не могу, потому что в эпизоде с голом Роналду мог сохранить ворота в неприкосновенности. Думаю, он отлично это и сам понимает.
В целом,
Акинфеев провел хороший матч. Но в той голевой ситуации он не вышел, а это
стоило сделать. В итоге получил расстрел в упор.
– Как вам полевые игроки? Головин смотрелся неплохо.
– Повторюсь, мне сложно говорить, как классно сыграл тот или иной футболист, учитывая поражение. Мы уступили, поэтому не буду никого превозносить. Но я с удовольствием сделаю это после успешного матча с Мексикой, – отметил Нигматулин.
«Играли плохо, но не стыдно». Лучшие твиты по матчу Россия – Португалия
Россия - Португалия - 0:1 (0:1) Роналду 8 (0:1). Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72 Джанлука Рокки (Италия) 21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Роналду 8 (0:1).
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Джанлука Рокки (Италия)
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция