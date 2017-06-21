Руслан Нигматуллин: Сборной России как раз Роналду и не хватило!

Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча национальной команды с Португалией (0:1) в рамках 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций.

– Матч выдался интересным, качественным. Это если абстрагироваться от счета и мысли, что играла сборная России. С другой стороны, есть разочарование от результата, а впереди тяжелейший матч с Мексикой за выход из группы.

Португалия? Она была фаворитом в этой встрече, тут все понятно. Но все равно хотел увидеть от нашей сборной больше. Плюс, надеялся, что Россия португальцам не проиграет. К сожалению, проиграла, но не все потеряно.

– Нашу сборную суммарно хватило минут на 30 хорошего футбола.

– Нельзя сказать, что мы проиграли без боя, смотрелись достойно. Но сказать, что мы что-то серьезное создали – наверное, нет. Действительно ярких голевых моментов у ворот соперника не было, но определенную остроту создавали. Будь мы более везучими и мастеровитыми на завершающей стадии, то, наверное, счет был бы иным.

После этого поражения не хочется ругать сборную, а верить, что в следующей игре мы победим и выйдем в плей-офф.

Поражение под аплодисменты. Сборная России проиграла Португалии

– То есть, прогресс сборной виден невооруженным глазом?

– Это поражение ни в коем случае не шаг назад. Надеюсь, оно сборную только сплотит и сделает сильнее.

– Чего стратегически не хватило сборной?

– Понятно, что мы в первую очередь опираемся на общекомандную игру в силу отсутствия таких исполнителей, как у португальцев. Нам вот Роналду и не хватило! Поэтому России нужно стремиться выращивать своих игроков мирового уровня. Хотя Криштиану такой, конечно, один…

В общем, не хотел бы переходить на персоналии, но сборной России не хватило класса. При всем уважении к нашим футболистам.

– Как вам игра Акинфеева?

– После поражения выделять кого-то не хочется, но в ряде эпизодов Игорь выручил команду. Но назвать его лучшим игроком матча я не могу, потому что в эпизоде с голом Роналду мог сохранить ворота в неприкосновенности. Думаю, он отлично это и сам понимает.

В целом, Акинфеев провел хороший матч. Но в той голевой ситуации он не вышел, а это стоило сделать. В итоге получил расстрел в упор.

– Как вам полевые игроки? Головин смотрелся неплохо.

– Повторюсь, мне сложно говорить, как классно сыграл тот или иной футболист, учитывая поражение. Мы уступили, поэтому не буду никого превозносить. Но я с удовольствием сделаю это после успешного матча с Мексикой, – отметил Нигматулин.

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