Сборная России обыграла Норвегию на шахматном ЧМ

Мужская сборная России возглавила гонку на чемпионате мира Фото: Российская шахматная федерация (РШФ)

Сборная России в пятом туре мужского командного чемпионата мира по шахматам в Ханты-Мансийске победила команду Норвегии со счетом 3-1.

Владимир Федосеев черными фигурами победил Ларса Оскара Хауге, Никита Витюгов белыми обыграл Фроде Эльснесса, а Ян Непомнящий и Петр Свидлер сыграли свои партии вничью соответственно с Фроде Уркедалом и Арьяном Тари.

Основной конкурент россиян сборная Китая сыграла вничью с командой Турции. Таким образом, наши шахматисты стали единоличными лидерами турнира, набрав 9 очков из 10 возможных.

Наша женская команда сыграла вничью с американками - 2-2. Все четыре партии в этом матче завершились ничейным исходом.

Женская сборная России также лидирует, набрав 8 очков. Наши девушки по дополнительным показателям опережают команду Украины. Замыкает тройку лидеров сборная Индии, в активе которой 7 очков.

Российская шахматная федерация благодарит за поддержку Федеральную сетевую компанию Единой энергетической системы, которая является генеральным спонсором национальных сборных и вносит свой вклад в их успешные выступления.

22 июня на турнире выходной.

СТАТИСТИКА

Результаты 5-го тура.

Мужчины. Турция – Китай 2:2, Россия – Норвегия 3:1, Украина – Польша 1:3, Египет – Индия 1,5:2,5, США – Беларусь 2:2.

Женщины. Польша – Украина 2:2, Россия – США 2:2, Египет – Индия 1:3, Китай – Грузия 4:0, Вьетнам – Азербайджан 2,5:1,5.

Положение после 5 туров.

Мужчины. 1. Россия – 9; 2-3. Китай, Польша – по 8; 4. Турция – 7; 5. Индия – 6; 6-7. Украина, США – по 4; 8-9. Норвегия, Беларусь – по 2; 10. Египет – 0.

Женщины. 1-2. Россия, Украина – по 8; 3. Индия – 7; 4. Китай – 6; 5. Польша – 5; 6-9. Азербайджан, Вьетнам, США, Грузия – по 4; 10. Египет – 0.