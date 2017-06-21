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Не видел, не знаю, не скажу. Джикия – о поражении сборной Португалии

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Георгий Джикия против Андре Гомеша
Георгий Джикия против Андре ГомешаФото: Gettyimages.ru

Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, какого было играть против Криштиану Роналду. Сегодня россияне проиграли на Кубке конфедераций сборной Португалии со счетом 0:1.

– Россия проиграла, хотя показала, что могла играть на равных с Португалией. Что не получилось?
– Забить не получилось в первую очередь.

– Почему не удалось забить?
– Были моменты, но не забили.

– Что произошло в моменте, когда вы получили желтую карточку?
– Просто поборолись чуть и я нарушил правила.

– В эпизоде с голом кто должен был держать Криштиану Роналду?
– Не знаю. Не видел.

– По игре Португалия была сильнее?
– Не сказал бы.

– Обсуждали игру с тренером?
– Нет. Завтра будем обсуждать. По горячим следам не стоит этого делать.

– Против Криштиану тяжело было?
– Нормально было. Он справа бегал, в центре – не было такого, чтобы я с ним играл.

– Мексику с Новой Зеландией всей командой будете смотреть сегодня?
– Не знаю, посмотрим. Сейчас решим.

«Играли плохо, но не стыдно». Лучшие твиты по матчу Россия – Португалия

Матч

Россия - Португалия - 0:1 (0:1)

Голы

Роналду 8 (0:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду

Предупреждения:

Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

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