Не видел, не знаю, не скажу. Джикия – о поражении сборной Португалии

Георгий Джикия против Андре Гомеша Фото: Gettyimages.ru

Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, какого было играть против Криштиану Роналду. Сегодня россияне проиграли на Кубке конфедераций сборной Португалии со счетом 0:1.

– Россия проиграла, хотя показала, что могла играть на равных с Португалией. Что не получилось?

– Забить не получилось в первую очередь.

– Почему не удалось забить?

– Были моменты, но не забили.

– Что произошло в моменте, когда вы получили желтую карточку?

– Просто поборолись чуть и я нарушил правила.

– В эпизоде с голом кто должен был держать Криштиану Роналду?

– Не знаю. Не видел.

– По игре Португалия была сильнее?

– Не сказал бы.

– Обсуждали игру с тренером?

– Нет. Завтра будем обсуждать. По горячим следам не стоит этого делать.

– Против Криштиану тяжело было?

– Нормально было. Он справа бегал, в центре – не было такого, чтобы я с ним играл.

– Мексику с Новой Зеландией всей командой будете смотреть сегодня?

– Не знаю, посмотрим. Сейчас решим.

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