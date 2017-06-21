Не видел, не знаю, не скажу. Джикия – о поражении сборной Португалии
Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, какого было играть против Криштиану Роналду. Сегодня россияне проиграли на Кубке конфедераций сборной Португалии со счетом 0:1.
– Россия проиграла, хотя показала, что могла играть на равных с Португалией. Что не получилось?
– Забить не получилось в первую очередь.
– Почему не удалось забить?
– Были моменты, но не забили.
– Что произошло в моменте, когда вы получили желтую карточку?
– Просто поборолись чуть и я нарушил правила.
– В эпизоде с голом кто должен был держать Криштиану Роналду?
– Не знаю. Не видел.
– По игре Португалия была сильнее?
– Не сказал бы.
– Обсуждали игру с тренером?
– Нет. Завтра будем обсуждать. По горячим следам не стоит этого делать.
– Против Криштиану тяжело было?
– Нормально было. Он справа бегал, в центре – не было такого, чтобы я с ним играл.
– Мексику с Новой Зеландией всей командой будете смотреть сегодня?
– Не знаю, посмотрим. Сейчас решим.
«Играли плохо, но не стыдно». Лучшие твиты по матчу Россия – Португалия
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция