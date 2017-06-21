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Александр Самедов: Ударов в створ может и не было, но моменты были

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Самедов (с мячом)
Александр Самедов (с мячом)Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о том, почему сборной России не удалось забить Португалии.

– Довольны игрой? Ведь были моменты.
– Чем мы можем быть довольны – все равно разочарование присутствует – проиграли. Будем готовиться к Мексике – осталось немного. Надо хорошо подготовиться.

– Сегодня необычное сочетание вышло на поле – Жирков играл практически в нападении. Когда стало ясно, что так будете действовать против португальцев?
– Он вышел инсайдом, а не в нападении. Юра огромную часть своей карьеры провел на этой позиции – для него это не было сюрпризом. Так что – все нормально.

– Много говорили о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии. Он опять решил исход встречи. Какие у вас остались впечатления от противостояния с ним?
– Нормальные впечатления. Португалия – классная команда, в которой играет много сильных игроков – одна из лучших команд в мире. У Роналду был момент – он его забил. Мы не доглядели – будем разбираться.

– Перед матчем говорили о том, что стоит опасаться не столько португальцев, сколько мексиканцев. С ними, правда, будет сложнее?
– Это две классные сборные – будет сложно играть со всеми. Больше тут и сказать нечего.

– Ни одного удара в створ ворот. Тем не менее моменты были…
– В створ ворот ударов может и не было. Но это не значит, что не было опасных моментов. Были реально хорошие подходы, опасные моменты – чего-то не хватило. Сейчас посмотрим, разберемся. У нас на это есть два дня.

– Турнирную ситуацию для сборной России вы как охарактеризовали бы?
– Нам предстоит финальная игра в группе. С Мексикой. Она будет решающей. Все в наших руках. Постараемся хорошо сыграть и добиться нужного результата.

«Играли плохо, но не стыдно». Лучшие твиты по матчу Россия – Португалия

Матч

Россия - Португалия - 0:1 (0:1)

Голы

Роналду 8 (0:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду

Предупреждения:

Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

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