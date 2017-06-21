Александр Самедов: Ударов в створ может и не было, но моменты были

Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о том, почему сборной России не удалось забить Португалии.

– Довольны игрой? Ведь были моменты.

– Чем мы можем быть довольны – все равно разочарование присутствует – проиграли. Будем готовиться к Мексике – осталось немного. Надо хорошо подготовиться.

– Сегодня необычное сочетание вышло на поле – Жирков играл практически в нападении. Когда стало ясно, что так будете действовать против португальцев?

– Он вышел инсайдом, а не в нападении. Юра огромную часть своей карьеры провел на этой позиции – для него это не было сюрпризом. Так что – все нормально.

– Много говорили о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии. Он опять решил исход встречи. Какие у вас остались впечатления от противостояния с ним?

– Нормальные впечатления. Португалия – классная команда, в которой играет много сильных игроков – одна из лучших команд в мире. У Роналду был момент – он его забил. Мы не доглядели – будем разбираться.

– Перед матчем говорили о том, что стоит опасаться не столько португальцев, сколько мексиканцев. С ними, правда, будет сложнее?

– Это две классные сборные – будет сложно играть со всеми. Больше тут и сказать нечего.

– Ни одного удара в створ ворот. Тем не менее моменты были…

– В створ ворот ударов может и не было. Но это не значит, что не было опасных моментов. Были реально хорошие подходы, опасные моменты – чего-то не хватило. Сейчас посмотрим, разберемся. У нас на это есть два дня.

– Турнирную ситуацию для сборной России вы как охарактеризовали бы?

– Нам предстоит финальная игра в группе. С Мексикой. Она будет решающей. Все в наших руках. Постараемся хорошо сыграть и добиться нужного результата.

«Играли плохо, но не стыдно». Лучшие твиты по матчу Россия – Португалия