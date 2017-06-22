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Александр Мостовой: Нам не должно быть стыдно. Это просто другой уровень

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Смолов
Федор СмоловФото: Gettyimages.ru

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение сборной России от команды Португалии (0:1) во 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций.

– Не удивлен результатом игры, – рассказывает Александр. – До начала встречи я говорил, что наша команда проиграет с разницей в один мяч. Португальцы уже в первом тайме могли поставить точку. Во второй половине у них было два стопроцентных момента.

Что сказать о сборной России? За исключением последних пятнадцати минут у нас ничего не было. Наиграла ли команда хотя бы на один гол? Конечно, но и сборная Португалии не осталась в стороне – они должны были забить нам еще два мяча.

Конечно, я надеялся на ничейный результат, но от класса никуда не денешься. Этот фактор сыграл решающую роль. Стоит ли винить Кудряшова в забитом мяче? Не думаю. Да, наш защитник упустил Роналду, и проиграл позицию. Но поймите одну вещь – это абсолютно разный уровень.

– Сложилось впечатление, что игроки нашей сборной в первом тайме очень нервничали. Особенно это касается защитной линии.
– Возможно. Но я скажу вам так: если бы у сборной Португалии был другой нападающий, а не Андре Силва, который упустил стопроцентный момент, у нас было бы намного больше проблем. Он просто выпал из игры.

Какие у меня эмоции от матча? Концовка стерла не самые приятные впечатления. Нет, нам не должно быть стыдно за сборную России. Об этом не может идти и речи.

– Сейчас появляется много информации об интересе к нашим футболистам со стороны топ-клубов. Это как-то влияет на игроков?
– Конечно. Не знаю, как у нынешнего поколения, но в наше время мы пытались заявить о себе. Уезжали в зарубежные команды, потому что здесь ничего не было.

Вот пишут сейчас про Головина – ну и что? Таких, как Александр в Европе тысячи. Нужно быть на голову сильнее, чтобы тебя взяли в топ-клуб. Превращается ли Головин в одного из лидеров сборной? Вне всяких сомнений. Когда он только перебрался в ЦСКА, я сразу сказал, что у этого парня есть все, чтобы стать одним из лучших.

Раньше Головин мог уделять больше внимания атаке, но сейчас, особенно это касается сборной, он очень много помогает в обороне. Поэтому Александр редко забивает, но очевидно, что делает он все правильно.

– На старте второго тайма Станислав Черчесов заменил Романа Шишкина и появился Александр Ерохин. Игра у сборной сразу пошла. Можно сказать, что тренерский штаб допустил ошибку, оставив хавбека «Ростова» на скамейке запасных?
– Сложный вопрос, – говорит Мостовой. – Но очевидно, что во втором тайме мы сыграли куда лучше. Нужно было что-то менять в перерыве, и Черчесов это понимал.

Роман Шишкин и Криштиану Роналду
Роман Шишкин и Криштиану РоналдуФото: Gettyimages.ru

–  Какое настроение сейчас царит в раздевалке? Могут ли наши игроки быть чем-то довольны? 
– Думаю, у них нет причин расстраиваться. Ситуация ведь кардинально не поменялась. У команды неплохие шансы на выход из группы.

– В каждом матче тренерский штаб меняет игроков на разных позициях. Как вы к этому относитесь?
–  Впереди чемпионат мира. Сейчас можно экспериментировать. В этом нет ничего плохого. На тренерский штаб ни что не давит. Если сборная не выиграет Кубок конфедераций, претензий предъявлять никто не будет. Идет построение новой команды.

– Было пару спорных моментов. Станислав Черчесов заявил, что просил обратиться судей к видеоповтору.
– На мой взгляд, арбитр отработал без ошибок. Падение Бухарова? Нет, ничего там не было, защитники португальской сборной сыграли чисто. Вообще, мне не очень нравится, что теперь по каждому поводу все требуют помощи видеоповтора. Вот, например, нужно посмотреть пересек ли мяч линию ворот. Здесь это вполне нормально. Мне вообще кажется, что эта система ломает футбол, – заключил Мостовой.

«Играли плохо, но не стыдно». Лучшие твиты по матчу Россия – Португалия

Матч

Россия - Португалия - 0:1 (0:1)

Голы

Роналду 8 (0:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду

Предупреждения:

Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

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