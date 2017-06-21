Станислав Черчесов: Считаю, мы все сделали правильно
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча с Португалией был не в лучшем расположении духа и заметил, что все запланированное команда сделала.
«НИКАКОГО МАНДРАЖА У НАС НЕ БЫЛО»
Накануне матча с Португалией Черчесов был настроен благодушно и выглядел уверенным в себе человеком. Как, впрочем, и всегда в последнее время. По традиции шутил, общаясь с прессой и, казалось, был полностью уверен в себе и своей команде.
Однако после матча его настроение резко изменилось. Как вы догадываетесь, далеко не в лучшую сторону. Это стало видно уже по ответу на первый же вопрос. Очевидно, поражение стало для главного тренера сборной России довольно-таки болезненным ударом.
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Показалось, что в начале матча игроки
запутались в новой схеме. Или это был
мандраж, из-за которого и пропустили
быстрый гол?
– У кого что болит, – грубовато заметил Черчесов в ответ. – Возможно, у вас и был мандраж. Была подача с фланга, мы «зевнули» игрока на дальней штанге, дали завершить атаку. Хотя, судя по тому, сколько «Золотых мячей» уже есть у Роналду, не только мы одни допускаем такие ошибки. А мандража никакого не было.
– В первом тайме схема у нашей команды
была довольно оборонительная. Не потеряли
ли игроки из-за этого уверенность в
себе?
– Мы выбрали ту тактику, которую хотели. Особых изменений по сравнению с игрой против Новой Зеландии у нас не было.
– Был ли у сборной России «план Б» на
случай быстро пропущенного гола?
– Был, и вы его увидели. Или не увидели?
– Увидел, – ответил журналист.
– Тогда зачем спрашиваете, если видели, – строго начал выговаривать репортеру Черчесов.
– Россия за весь матч так и не нанесла ни
одного удара в створ ворот соперника.
Уровень Португалии настолько выше?
– Иногда игра складывается не так, как хотим. Порой мы теряли мяч при выходе из обороны – вот и ударов не было. Во втором тайме мы это поправили, стало лучше.
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«БОЛЬШИХ ПРЕТЕНЗИЙ К СУДЬМ НЕТ»
– Очень много атак сборной России шло
через фланги с последующими навесами
в штрафную португальцев, хотя у нас там
и не было рослого форварда. Это так и
было задумано?
– Вы же видели, как только мы атаковали через середину – регулярно теряли мяч. И получали в ответ быстрые ответные атаки. Но мы и хотели играть через фланги. А навешивать необязательно – можно низом простреливать. Играть только через середину было нельзя – мы бы тем самым давали шансы сопернику.
– Дайте, пожалуйста, общую оценку матчу?
– То, что решили делать – мы сделали. И, считаем, что это было правильно, – все больше мрачнел Черчесов.
– Когда в конце матча в штрафной соперника
упал Бухаров, вы просили у судей посмотреть
повтор на предмет пенальти?
– Они посмотрели – ничего не увидели. Я просто напомнил им об этом. Моя задача – реагировать, задача судьи – принимать решение. Но в целом претензий к арбитрам нет.
– У вас все еще шанс выйти из группы и все
при этом зависит от вас. Как собираетесь
играть с Мексикой?
– Вы верно заметили – мы зависим только от себя. И мы знаем, что нужно делать, как знали это и сегодня. Матч с Мексикой через три дня, есть время подумать, как быть. Все идет в рабочем порядке. Посмотрим на состояние игроков, ведь, болячки могут проявиться через день-два, посмотрим, как сыграет Мексика с Новой Зеландией.
– Ждать ли изменений в составе?
– Я же сказал, посмотрим на состояние футболистов. Будем при выборе отталкиваться и от соперника.
«Играли плохо, но не стыдно». Лучшие твиты по матчу Россия – Португалия
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция