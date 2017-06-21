Станислав Черчесов: Считаю, мы все сделали правильно

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча с Португалией был не в лучшем расположении духа и заметил, что все запланированное команда сделала.

«НИКАКОГО МАНДРАЖА У НАС НЕ БЫЛО»

Накануне матча с Португалией Черчесов был настроен благодушно и выглядел уверенным в себе человеком. Как, впрочем, и всегда в последнее время. По традиции шутил, общаясь с прессой и, казалось, был полностью уверен в себе и своей команде.

Однако после матча его настроение резко изменилось. Как вы догадываетесь, далеко не в лучшую сторону. Это стало видно уже по ответу на первый же вопрос. Очевидно, поражение стало для главного тренера сборной России довольно-таки болезненным ударом.

– Показалось, что в начале матча игроки запутались в новой схеме. Или это был мандраж, из-за которого и пропустили быстрый гол?

– У кого что болит, – грубовато заметил Черчесов в ответ. – Возможно, у вас и был мандраж. Была подача с фланга, мы «зевнули» игрока на дальней штанге, дали завершить атаку. Хотя, судя по тому, сколько «Золотых мячей» уже есть у Роналду, не только мы одни допускаем такие ошибки. А мандража никакого не было.

– В первом тайме схема у нашей команды была довольно оборонительная. Не потеряли ли игроки из-за этого уверенность в себе?

– Мы выбрали ту тактику, которую хотели. Особых изменений по сравнению с игрой против Новой Зеландии у нас не было.

– Был ли у сборной России «план Б» на случай быстро пропущенного гола?

– Был, и вы его увидели. Или не увидели?

– Увидел, – ответил журналист.

– Тогда зачем спрашиваете, если видели, – строго начал выговаривать репортеру Черчесов.

– Россия за весь матч так и не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника. Уровень Португалии настолько выше?

– Иногда игра складывается не так, как хотим. Порой мы теряли мяч при выходе из обороны – вот и ударов не было. Во втором тайме мы это поправили, стало лучше.

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«БОЛЬШИХ ПРЕТЕНЗИЙ К СУДЬМ НЕТ»

– Очень много атак сборной России шло через фланги с последующими навесами в штрафную португальцев, хотя у нас там и не было рослого форварда. Это так и было задумано?

– Вы же видели, как только мы атаковали через середину – регулярно теряли мяч. И получали в ответ быстрые ответные атаки. Но мы и хотели играть через фланги. А навешивать необязательно – можно низом простреливать. Играть только через середину было нельзя – мы бы тем самым давали шансы сопернику.

– Дайте, пожалуйста, общую оценку матчу?

– То, что решили делать – мы сделали. И, считаем, что это было правильно, – все больше мрачнел Черчесов.

– Когда в конце матча в штрафной соперника упал Бухаров, вы просили у судей посмотреть повтор на предмет пенальти?

– Они посмотрели – ничего не увидели. Я просто напомнил им об этом. Моя задача – реагировать, задача судьи – принимать решение. Но в целом претензий к арбитрам нет.

– У вас все еще шанс выйти из группы и все при этом зависит от вас. Как собираетесь играть с Мексикой?

– Вы верно заметили – мы зависим только от себя. И мы знаем, что нужно делать, как знали это и сегодня. Матч с Мексикой через три дня, есть время подумать, как быть. Все идет в рабочем порядке. Посмотрим на состояние игроков, ведь, болячки могут проявиться через день-два, посмотрим, как сыграет Мексика с Новой Зеландией.

– Ждать ли изменений в составе?

– Я же сказал, посмотрим на состояние футболистов. Будем при выборе отталкиваться и от соперника.

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