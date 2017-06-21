Денис Глушаков: Проиграли чемпионам Европы – ничего страшного. Такое бывает

Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, почему сборной России не удалось показать свою игру в первом тайме.

– Когда ты играешь на чемпионате Европы – это одни чувства. Здесь, при домашней публике, – совсем другие. Очень приятно играть.

– Сегодня вы проиграли с разницей в один мяч чемпионам Европы. Придает ли это уверенности в будущем, перед матчами с другими командами на чемпионате мира?

– Что 1:0, что 3:0 проиграть… Обидно, что мы вообще проиграли. В принципе, сегодня было два разных тайма. По моментам у Португалии было два-три момента максимум. У нас тоже были хорошие моменты – могли забить. К сожалению – не забили.

– Вы начали хорошо играть на исходе первого часа, когда публика завелась. Насколько это будет важно на чемпионате мира?

– Давайте мы сначала с Мексикой сыграем на Кубке конфедераций, а потом уже будем думать о следующем годе. Сейчас у нас все мысли о следующем матче с Мексикой. Мы хотим выступить на Кубке конфедераций достойно. Впереди тяжелый матч – будем готовиться к нему с сегодняшнего дня. Жизнь продолжается. Надо двигаться дальше. Проиграли чемпионам Европы – ничего страшного. Такое бывает.

– По сравнению с прошлым годом команда добавила в уверенности. Вы сейчас находитесь на стопроцентном уровне готовности, или необходимо больше играть с сильными соперниками?

– Мы играли с сильными соперниками. Надо понимать, что команда строится на этом Кубке конфедераций. К чемпионату мира вводилось много фамилий, которых не было в команде до этого. Мы готовимся.

– Что было в первом тайме? Мандраж?

– Я бы не назвал это словом мандраж. Присутствовало небольшое волнение – играли дома с чемпионами Европы. Хотелось показать себя. К сожалению, первый тайм не удался нам – допускали детские ошибки. Во втором тайме поняли, что можем играть и играли довольно неплохо. Были хорошие моменты. Но, думаю, что счет закономерный.

– Когда поняли, что португальцы «садятся»?

– Во втором тайме. Наверное когда Пепе упал у флажка. Не видел, что там было. Тогда они начали пытаться контролировать мяч. Видно было, что мы перехватили инициативу. Они эти моменты сбили – контролем мяча.

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