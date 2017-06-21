Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске6:3, 6:3Томич
Футбол  Краснодар5 : 1Черноморец
Футбол  Зенит1 : 2ЦСКА София
Футбол  Кайрат3 : 1Ордабасы
Футбол  Россия0 : 1Португалия
Футбол  Мексика2 : 1Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Черчесову нужно было злиться на себя! Как капитан сборной подал пример тренеру

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Станислав Черчесов
Станислав ЧерчесовФото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о поражении сборной России от Португалии (0:1).

Станислав Черчесов, давая послематчевое флеш-интервью, так нервически кипел, что возникло даже легкое беспокойство за здоровье телерепортера. А потом к микрофону подошел Игорь Акинфеев. Спокойно разложил игру по полочкам и, пожалуй, с избыточной самокритичностью взял на себя 80 процентов вины за пропущенный мяч.

А начать с самокритики следовало-то Станиславу Саламовичу! Ту операцию, которую он проделал с составом, точно отражает единственный глагол – «нагородил». С чего вдруг Шишкин, зачем Шишкин, да в центральной зоне, да притом выше Глушакова? Кого ему было поручено там отлавливать?! Португальцы-то в районе расположения Шишкина принципиально не кучковались, разводя игру длинно и широко. Ничего, кроме недоумения. Разве что Черчесов пообещал своему давнишнему протеже: дам тебе побыть на поле против знатного соперника. Ну, или в скромного образе Шишкина нашему тренеру Зидан приснился. А с какого перепугу, кто бы прояснил, Жирков был командирован почти что в позицию Полоза? Которую и в лучшие годы вряд ли понимал, с чем едят.

И если приоритетной задачей было создание подвижной оборонительной стены – почему с первых минут мяч у португальцев стал привольно гулять или летать по зиявшим брешам в нашей нерасторопной постройке?

Словом, сборная России вышла на матч не подготовленной ни к чему – ни к обороне, ни к атаке. Вышла будто на спущенных шинах. И битый час, покуда чемпионы Европы возили нас, как их душе было угодно, ее тормозные действия напоминали лавку футбольных древностей.

Потом-то, к середине второго тайма, проснулись – будто Черчесов на установке завел будильник на час позже назначенного времени. И себе в том числе.

Приобрел привычные очертания состав. Джикия изловчился побеждать в единоборствах Пепе. Глушаков успешно исполнил вертушку. Ерохин принялся открываться в свободную зону, как учил Бердыев. Вот только Смолов провел (за вычетом изящного паса на того же Ерохина) отвратительный матч. Который ему как форварду должно быть тошно пересматривать. Все невпопад, сплошная неловкость в движениях…

Не стоит обольщаться – мол, проиграли минимально, а под занавес попылили в португальских тылах. Один-единственный факт  – красноречивее длиннющего словесного папируса: команда Фернанду Сантуша могла себя позволить обойтись без вратаря, ибо никакусенький наш удар так и не добрался до цели… А Акинфеев вытащил если не три, то два «верняка».

Мы не знаем, как Черчесов подводил команду к этому матчу. Но вот что напрашивалось: пересмотреть видеозапись матча 2012 года с Португалией в Москве. Доблестно выигранного – по той веской причине, что команда на первых порах еще верила в Капелло как в величайшего тренера. И выиграла она тогда отнюдь не мастерством. А боевым куражом на каждом метре игрового пространства – порой казалось, что пиренейцам шага некуда сделать, настолько наши, пластаясь, все тотально перекрывали.

А тут… При дефицитном аншлаге на родном стадионе, при чуточку забрезжившей зрительской надежде! Так, вспыхнули минут на 15 в общей сложности. А в остальном робко погуляли там, куда португальцы пускали.

«Играли плохо, но не стыдно». Лучшие твиты по матчу Россия – Португалия

Матч

Россия - Португалия - 0:1 (0:1)

Голы

Роналду 8 (0:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду

Предупреждения:

Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

Голосование: Вам понравилась игра сборной России против Португалии?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Акино – лучший игрок матча Мексика – Новая ЗеландияЛучшим игроком матча Кубка конфедераций Мексика – Новая Зеландия был признан полузащитник мексиканцев Хавьер Акино. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.Угроза России. Как Мексика вторым составом обыграла Новую ЗеландиюУгроза России. Как Мексика вторым составом обыграла Новую ЗеландиюСборная Мексики не без труда победила Новую Зеландию и оттеснила Россию на третью строчку в группе.Сборная Мексики одержала волевую победу над новозеландцамиФутболисты сборной Мексики в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций переиграли команду Новой Зеландии.Невыполнимая миссия. Сборная России проиграла Португалии, выход в 1/2 усложнилсяНевыполнимая миссия. Сборная России проиграла Португалии, выход в 1/2 усложнилсяНакануне матча у сборной России вновь прорезались признаки эйфории.Александр Ерохин: Не менялись майками, потому что хотели поблагодарить фанатовАлександр Ерохин: Не менялись майками, потому что хотели поблагодарить фанатовПолузащитник сборной России рассказал, почему так и не удалось остановить Роналду и почему с ним никто не стал меняться майками.Йоахим Лев: Чили – одна из самых непредсказуемых команд мираЙоахим Лев: Чили – одна из самых непредсказуемых команд мираГлавный тренер сборной Германии Йоахим Лев на предматчевой пресс-конференции подтвердил, что будет проводить ротацию состава.Денис Глушаков: Проиграли чемпионам Европы – ничего страшного. Такое бываетДенис Глушаков: Проиграли чемпионам Европы – ничего страшного. Такое бываетПолузащитник сборной России рассказал, почему сборной России не удалось показать свою игру в первом тайме.Станислав Черчесов: Считаю, мы все сделали правильноСтанислав Черчесов: Считаю, мы все сделали правильноГлавный тренер сборной России после матча с Португалией был не в лучшем расположении духа.Россия уступила Португалии, Роналду готов рассчитаться по налогам, Доннарумма может остаться в «Милане». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Александр Самедов: Ударов в створ может и не было, но моменты былиАлександр Самедов: Ударов в створ может и не было, но моменты былиПолузащитник сборной России рассказал о том, почему сборной России не удалось забить Португалии.Павел Колобков: Доволен игрой с Португалией, команда у нас играющаяМинистр спорта РФ Павел Колобков подвел итог матча между сборными России и Португалии (0:1) на групповом этапе Кубка конфедераций.Не видел, не знаю, не скажу. Джикия – о поражении сборной ПортугалииНе видел, не знаю, не скажу. Джикия – о поражении сборной ПортугалииЗащитник сборной России и московского «Спартака» рассказал, какого было играть против Криштиану Роналду.У португальца Геррейру подозрение на переломУ защитника сборной Португалии Рафаэла Геррейру, получившего травму в матче с командой России, подозрение на перелом ноги.Виталий Мутко: В матче с Португалией мы смотрелись здоровоВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал поражение сборной России от команды Португалии (0:1) во встрече группового этапа Кубка конфедераций.Мексика – Новая Зеландия. ОнлайнВ матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Мексики сыграет с командой Новой Зеландии.Руслан Нигматуллин: Сборной России как раз Роналду и не хватило!Руслан Нигматуллин: Сборной России как раз Роналду и не хватило!Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча национальной команды с Португалией (0:1).Станислав Черчесов: Претензий к судьям нетГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Португалии на Кубке конфедераций (0:1) сказал, что у него нет серьезных претензий к арбитрам.Руслан Нигматуллин: Верю, что победим сборную МексикиЭкс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин уверен, что наша национальная команда способна обыграть Мексику несмотря на поражение во встрече с Португалией (0:1) на Кубке конфедераций.Артуро Видаль: Мы очень рады быть в России, это красивая странаПолузащитник сборной Чили Артуро Видаль в преддверии матча группового этапа Кубка конфедераций с командой Германии поделился мнением о турнире.Фернанду Сантуш: Россия доставила проблемы, но мы справилисьГлавный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Россией на Кубке конфедераций (1:0) сказал, что соперник доставил его команде определенные проблемы.
Футбол
Роберто Манчини: Пробовали играть 4-4-2, но всегда можем изменить схему, когда приедут остальные футболисты
Футбол
Павел Колобков: Доволен игрой с Португалией, команда у нас играющая
Футбол
У португальца Геррейру подозрение на перелом
Футбол
Виталий Мутко: В матче с Португалией мы смотрелись здорово
все новости
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфееввсе новости
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости