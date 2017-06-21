Черчесову нужно было злиться на себя! Как капитан сборной подал пример тренеру

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о поражении сборной России от Португалии (0:1).

Станислав Черчесов, давая послематчевое флеш-интервью, так нервически кипел, что возникло даже легкое беспокойство за здоровье телерепортера. А потом к микрофону подошел Игорь Акинфеев. Спокойно разложил игру по полочкам и, пожалуй, с избыточной самокритичностью взял на себя 80 процентов вины за пропущенный мяч.

А начать с самокритики следовало-то Станиславу Саламовичу! Ту операцию, которую он проделал с составом, точно отражает единственный глагол – «нагородил». С чего вдруг Шишкин, зачем Шишкин, да в центральной зоне, да притом выше Глушакова? Кого ему было поручено там отлавливать?! Португальцы-то в районе расположения Шишкина принципиально не кучковались, разводя игру длинно и широко. Ничего, кроме недоумения. Разве что Черчесов пообещал своему давнишнему протеже: дам тебе побыть на поле против знатного соперника. Ну, или в скромного образе Шишкина нашему тренеру Зидан приснился. А с какого перепугу, кто бы прояснил, Жирков был командирован почти что в позицию Полоза? Которую и в лучшие годы вряд ли понимал, с чем едят.

И если приоритетной задачей было создание подвижной оборонительной стены – почему с первых минут мяч у португальцев стал привольно гулять или летать по зиявшим брешам в нашей нерасторопной постройке?

Словом, сборная России вышла на матч не подготовленной ни к чему – ни к обороне, ни к атаке. Вышла будто на спущенных шинах. И битый час, покуда чемпионы Европы возили нас, как их душе было угодно, ее тормозные действия напоминали лавку футбольных древностей.

Потом-то, к середине второго тайма, проснулись – будто Черчесов на установке завел будильник на час позже назначенного времени. И себе в том числе.

Приобрел привычные очертания состав. Джикия изловчился побеждать в единоборствах Пепе. Глушаков успешно исполнил вертушку. Ерохин принялся открываться в свободную зону, как учил Бердыев. Вот только Смолов провел (за вычетом изящного паса на того же Ерохина) отвратительный матч. Который ему как форварду должно быть тошно пересматривать. Все невпопад, сплошная неловкость в движениях…

Не стоит обольщаться – мол, проиграли минимально, а под занавес попылили в португальских тылах. Один-единственный факт – красноречивее длиннющего словесного папируса: команда Фернанду Сантуша могла себя позволить обойтись без вратаря, ибо никакусенький наш удар так и не добрался до цели… А Акинфеев вытащил если не три, то два «верняка».

Мы не знаем, как Черчесов подводил команду к этому матчу. Но вот что напрашивалось: пересмотреть видеозапись матча 2012 года с Португалией в Москве. Доблестно выигранного – по той веской причине, что команда на первых порах еще верила в Капелло как в величайшего тренера. И выиграла она тогда отнюдь не мастерством. А боевым куражом на каждом метре игрового пространства – порой казалось, что пиренейцам шага некуда сделать, настолько наши, пластаясь, все тотально перекрывали.

А тут… При дефицитном аншлаге на родном стадионе, при чуточку забрезжившей зрительской надежде! Так, вспыхнули минут на 15 в общей сложности. А в остальном робко погуляли там, куда португальцы пускали.

«Играли плохо, но не стыдно». Лучшие твиты по матчу Россия – Португалия