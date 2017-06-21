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Александр Ерохин: Не менялись майками, потому что хотели поблагодарить фанатов

Степан Чаушьян, Павел Чуринов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Ерохин (справа)
Александр Ерохин (справа)Фото: Gettyimages.ru

Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал, почему так и не удалось остановить Криштиану Роналду и почему с ним никто не стал меняться майками.

– Видно было, что Россия может играть на равных с Португалией. Чего не хватило для победы?
– Не получилось то, что не забили. Были какие-то отрезки игры, в которые мы владели мячом, создавали моменты, но в завершающей стадии что-то не получилось.

– Насколько обидно проиграть чемпионам Европы?
– Любое поражение и неприятно, и очков не прибавляет. С какой бы командой мы не играли, будь то чемпион Европы или любая другая команда – мы должны играть на победу.

– Что произошло в концовке игры в моменте с падением Бухарова? Был пенальти?
– Не знаю. Сейчас уже есть видеоповторы – люди смотрят, решают. Если там что-то было бы, наверное поставили бы отложенный пенальти.

– Чувствовалось, что против вас играет чемпион Европы?
– Они играют уверенно – чувствуется, что все футболисты – звезды мирового уровня. Они знаю, чего они хотят. Командная игра выстроена на высоком уровне – конечно, с ними тяжело.

– Черчесов на протяжении всего матча старался заводить трибуны. Как вам поддержка?
– Супер. Даже, когда мы вышли на разминку, трибуны скандировали «Россия!» Это придавало эмоций – хотелось биться, показать, что мы отдадимся сегодня.

Станислав Черчесов: Считаю, мы все сделали правильно

– Что можете сказать по поводу Мексики?
– Думаю, мы сейчас в первую очередь разберем эту игру, ошибки, а уже потом будем готовиться к Мексике – есть пару дней. Все будем делать поэтапно.

– Команда смотрелась нормально на фоне чемпионов Европы. Эта игра придала уверенности?
– Мы в себя и так с первого матча верили. Мы старались использовать свои сильные стороны. У нас все еще остается один матч – нужно им воспользоваться.

– Почему трибуны, команду заводил главный тренер, а не кто-то из игроков?
– Все были сконцентрированы на игры. Если бы кто-то поворачивался к трибунам, чтобы заводить болельщиков, он отвлекался бы. Все были сконцентрированы – надо было переломить ход встречи, стараться что-то на поле показать.

– В добавленное время Игорь Стоял на линии штрафной. Почему бы не пойти забивать гол?
– Это не в моей компетенции говорить вратарю, где играть. Я выполняю свою работу – он – свою.

– Майками не менялись, потому что холодно было?
– Нет. Нужно было поблагодарить зрителей за то, что они нас так хорошо поддерживали. Меняться майками – не первостепенная задача.

– Почему не удается остановить Криштиану? Он такой неуловимый?
– Он – хороший футболист. Все это и так знают. Все об этом спрашивает. Но он каждый раз отвечает великолепной игрой.

– Был какой-то положительный момент в этой игре?
– Мы все-таки смогли переломить ход игры. У нас удавалось играть уверенно, агрессивно, контролировать мяч и проводить атаки, которые могли бы завершиться голом.

«Играли плохо, но не стыдно». Лучшие твиты по матчу Россия – Португалия

Матч

Россия - Португалия - 0:1 (0:1)

Голы

Роналду 8 (0:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду

Предупреждения:

Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

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