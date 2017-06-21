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За «Зенит» забил еще не зенитовец, но Манчини проиграл первый матч ЦСКА

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Александр Кокорин, Олег Шатов и другие зенитовцы точно не смотрели матч Россия – Португалия, потому впервые играли за команду Манчини.

Манчини начал с эксперимента с Хави Гарсией

Испанец – единственный игрок «Зенита», с которым новый тренер работал раньше – отыграл матч с софийским ЦСКА в центре обороны вместе с Иваном Новосельцевым. Гарсию, кстати, одновременно было привычно видеть на этой позиции, потому что он сменил номер и взял себе 6-й, освободившийся от Нико Ломбертса. В центре обороны у «Зенита» пока нет новичков, а неширокий выбор сократился из-за ухода бельгийца и поездки Луиша Нету на Кубок конфедераций.

Любопытно, что Мирча Луческу начинал примерно с того же: он поставил на позицию левого центрального Доменико Кришито и по ходу сезона несколько раз к такому варианту возвращался. Манчини не стал мучить другого итальянца неродной позицией: Кришито отыграл час слева, а Гарсия – глубоко в центре. От него в матче приходило меньше проблем, чем от Новосельцева. Первый гол ЦСКА забил как раз из-под Ивана.

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Гол за «Зенит» забил еще не игрок «Зенита»

В стартовом составе внезапно оказался Андрей Панюков – главный протеже нового спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании. Панюков вышел в пару равноудаленных нападающих с Александром Кокориным и забил уже на 16-й минуте: подлетел на линию вратарской и добил мяч с земли после неидеальной игры вратаря софийского ЦСКА.

Панюков в «Зените» пока только на просмотре, он отыграл весь матч. Андрей периодически менялся с Кокориным: то оттягивался к полузащитникам, то оставался первым бегущим в контратаку. У своей штрафной Панюков не всегда играл аккуратно, а в атаке действовал преимущественно настырно.

Андрей Панюков
Андрей ПанюковФото: ФК «Зенит»

Первым из подписанных новичков Манчини проверил Терентьева

В перерыве тренер сделал только одну замену: убрал Александра Анюкова и выпустил Дениса Терентьева. В стартовом составе оформленных только что новичков вообще не было. Терентьев отыграл тайм на позиции правого защитника: без серьезных ошибок, но и без легкости – что объяснимо для первого контрольного матча на сборах. Денис пару раз крупно попал в кадр, когда стоял на бровке и ждал проведения замены – было заметно, что дышится ему весьма тяжело, что тоже вполне логично для первого матча после отрезка с нагрузками, тем более для игры под солнцем в жаркую погоду.

17-летний ошибся, Молло стал капитаном

Самую большую порцию замен Роберто Манчини сделал на 62-й минуте: сменил сразу семерых. Так за «Зенит» впервые сыграл Далер Кузяев, а вместе с ним вышли Цаллагов и молодые Карпов, Капленко, Круговой, Каккоев и Николай Прудников. А на 20 минут вместо Юрия Лодыгина появился Егор Бабурин. Неудачный эпизод случился у 17-летнего защитника Никиты Каккоева: он на левом фланге позволил себя продавить, и ЦСКА забил победный мяч. Остальные оставили нейтральное рабочее впечатление.

Второй человек, кроме Панюкова, кто отыграл целый матч – Йоан Молло, после массовой замены он на полчаса стал даже капитаном «Зенита». Заменить Манчини мог только девятерых полевых, больше запасных в заявке на первый товарищеский матч просто не было. Манчини анонсировал, что в четверг к команде присоединятся Бранислав Иванович, Роберт Мак и Лука Джорджевич, и у тренера появится возможность по ходу матча менять состав целиком.

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Манчини постоянно держал в руках состав

Роберто Манчини чаще, когда его было видно, спокойно сидел на скамейке, рядом с ним был Игорь Симутенков. Итальянский тренер не снимал темные очки – без них действительно сложно было бы из-за солнца смотреть на поле – и постоянно держал в руках листок с составом своей команды. Ручка тоже была при нем, наверняка пометки напротив фамилий своих игроков он оставлял прямо по ходу игры.

Фото: ФК «Зенит»

Через день – снова параллельно с матчем сборной России – «Зенит» сыграет с «Лудогорцем» на том же поле. Больше похожем, кстати, на первую версию газона стадиона в Петербурге.

Матч

Зенит - ЦСКА Сф - 1:2 (1:1)

Голы

Панюков 16 (1:0). Каранга 45 (1:1). Меркадо 63 (1:2).

Состав

Зенит: Лодыгин (Бабурин, 72), Анюков (Терентьев, 46), Новосельцев, Кришито (Каккоев, 62), Эрнани (Круговой, 62), Молло, Маурисио (Кузяев, 62), Шатов (Цаллагов, 62), Хави Гарсия (Карпов, 62), Панюков, Кокорин (Прудников, 62)

Место и дата

21 июня 19:00, Вилдер Кайзер, Онлайн-трансляция

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