Невыполнимая миссия. Сборная России проиграла Португалии, выход в 1/2 усложнился

Футболисты сборной России после матча Фото: Gettyimages.ru

Накануне матча у сборной России вновь прорезались признаки эйфории. Федор Смолов даже заявил: Криштиану Роналду нам не нужен! Как в воду глядел…

«Мы в футбол-то будем играть?» – спросил Владимир Путин у Валерия Газзаева во время «Прямой линии». Кому, как не единственному российскому тренеру, побеждавшему в еврокубке – было держать ответ? Отвечать Газзаев не стал, смикшировав благодарности в адрес президента с плохо скрываемыми попытками лягнуть РФС. Это для Валерия Георгиевича уже традиция, с тех самых пор, как набрав 35% голосов, он уступил на выборах президента этой организации Виталию Мутко.

Может ли стул под Мутко зашататься, если сборная России не выйдет в полуфинал? Ответ на этот вопрос знает только тот, с чьим мнением совпадает мнение Газзаева. Сам именитый тренер был бы не прочь, чтобы этот стул не просто зашатался, но и рухнул. А на его месте появился новый – разумеется, для него самого. И пока выступление сборной на Кубке конфедераций – однозначно вода на мельницу Газзаева. Неподдельно возмущающегося тем, что перед сборной не ставят конкретных турнирных задач, а РФС видит свою задачу в абстрактной популяризации футбола.

С популяризацией, кстати, все хорошо – доля матча с Португалией на «Первом канале» составила 46,8 – больше, чем у той самой «Прямой линии». Вот только многие смотревшие через несколько дней о сборной забудут. Она не привлекла их к себе. Найдутся грядки, шашлыки и прочие гамаки. Наш болельщик так устроен, что ему (как и Газзаеву) нужны победы. Или хотя бы страсть.

Сборную России вряд ли стоит ругать за матч с Португалией – она сыграла ровно так, как умеет. Можно, конечно, рассчитывать, что Федор Кудряшов, Виктор Васин или Дмитрий Комбаров превзойдут Криштиану Роналду – но это относится к области ожиданий настоящего Деда Мороза. Мы достойно смотрелись на поле «Открытия», не развалились, как это было однажды в игре с Португалией. Но и не поставили перед чемпионом Европы никаких сверхзадач. Было бы весьма странно, если бы в определенный момент играющая на своем поле Россия не смогла организовать навал – но он, к сожалению, ничего не дал. А осмысленности в атаке, тщательности в поиске голевых ситуаций, продуктивности – наша команда не обнаружила.

При худших раскладах, российской сборной осталось провести на турнире один матч. Задача, стоящая перед ней – становится сложнее с каждым днем. Речь не победе в турнире, здравомыслящие люди понимают невозможность подобных требований. Речь о поиске себя, своего игрового лица. Пока сборная России с этим не справляется. А время стремительно уходит. И прообраз команды для ЧМ-2018 не просматривается.