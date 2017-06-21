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Йоахим Лев: Чили – одна из самых непредсказуемых команд мира

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Йоахим Лев подбадривает Джошуа Киммиха
Йоахим Лев подбадривает Джошуа КиммихаФото: Gettyimages.ru

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев на предматчевой пресс-конференции подтвердил, что будет проводить ротацию состава, а тренер чилийцев Хаун Антонио Пицции ответил на 23 вопроса про фаворитов.

«ИГРОЙ С АВСТРАЛИЕЙ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН»

Ровно в 17:30 в зале для пресс-конференций появляется главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. Как всегда – элегантен и прилежен. На вопросы отвечал четко и без лишнего пафоса вроде: «Мы так рады здесь оказаться», которым, прямо скажем, докучают американские сборные – Чили и Мексики. В приветственном слове он сразу поясняет, что матчем против Австралии «очень доволен».

– У нас было много положительных моментов, – говорит Лев. – После второго пропущенного гола мы несколько растерялись, но это не отменяет всего хорошего, что было. Для многих игроков этот матч стал первым на турнирах такого уровня. Но, конечно, игра с Чили будет совершенно другой. Австралия была для нас предсказуемой – мы четко знали их расстановку, кто и где играет. Знали, что будем много владеть мячом. Но Чили – это невероятно гибкая и непредсказуемая команда, одна из лучших в мире в этом плане. Все игроки, кроме, наверное, одного-двух могут забивать и защищаться. Они не стесняются идти вперед большими силами. Поэтому мы не можем предсказать, в какой расстановке они выйдут. Это их сильная сторона. Как, конечно, и уникальная ментальность победителя.

– Чилийцы играет в очень агрессивной манере. Не слишком ли в этом плане немцы вежливы?
– Сборная Чили сильна в единоборства. У них есть жесткие ребята в центре поля, например, Артуро Видаль. Но и у Австралии хватало бойцов. И наши молодые игроки, пусть им не хватает опыта борьбы в столь экстремальных ситуациях, ни в чем не уступали. Мы не будем вежливыми.

– Чилийцы любят рисковать. Будете это использовать?
– Да, чилийцы не бояться идти большим числом игроков в штрафную площадь. В игре с Россией при позиционных атаках шесть-семь человек находилось в пределах штрафной площади и на ее подступах. Это удивительно. И мы должны быть бдительны. Потому что гол в ворота России был забит после неожиданного подключения игрока полузащиты. Видаль находился несколько ближе к защите, но пока мяч доставлялся через фланг в штрафную, совершил рывок и забил гол.

– Вы продолжите эксперименты с составом?
– Я говорю совершенно серьезно: буду стараться дать возможность сыграть всем нашим игрокам. Это всегда сложно и зависит от счета, от динамики игры. Но результат не настолько превалирует над нашими целями. С Чили будут сделаны некоторые замены – три-четыре, не больше. Конечно, Хектор, Киммих, Мустафи, Дракслер обязательно будут играть, но я хочу посмотреть и на остальных. Они тоже должны набираться опыта.

– Вы одержали 99 побед в качестве тренера сборной Германии.
– Да, я читал в прессе, что следующая победа станет сотой для меня в сборной Германии. Что ж, когда это случится, будем отмечать.

– В чем отличие и сходство этой сборной и той, которая выиграла ЧМ-2014?
– Это молодая команда, но она тоже на многое способна. Поймите, в 2010 году Мюллер, Нойер, Кросс, Хедира и Боатенг тоже были молодыми и неопытными. А через четыре года они стали лучшими на планете. Та команда, сталкиваясь с неудачами, позитивно развивалась. Из нынешней команды при правильном подходе, уверен, вырастет хорошая смена.

«2014-й ГОД СТАЛ ПЕРЕЛОМНЫМ ДЛЯ НАС»

Хуан Антонио Пиции
Хуан Антонио ПицииФото: Gettyimages.ru

Чили фаворит завтрашнего матча? – насупился главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пиции. – Мне это безразлично, потому что это всего лишь слова. Они ни на что не влияют и не меняют сути. Мы знаем, что играем против великолепной команды.

Южноамериканские журналисты вообще были очень сосредоточены на вопросе, кто же фаворит предстоящего матча. Поэтому, отвечая на очередной вопрос на похожую тему, Пицци не выдержал: «Ваш коллега же только что задавал такой вопрос. Все решит игра». Разумнее было перейти к другим темам.

– У вас нет опасений по поводу физической готовности игроков? Учитывая то, что и в 2015-м, и в 2016-м году проводился Кубок Америки, в 2014-м – ЧМ, а теперь – Кубок конфедераций, у игроков три года не было полноценного и длительного отпуска летом.
– Нет никаких опасений. Вы правы, с 2014-го года наши игроки провели много матчей – и в национальных лигах, и на международных соревнованиях. Но, готовясь к турниру, мы учитывали это. И сделали все грамотно и толково. Поэтому уверены, что физически мы будем готовы отлично.

– Что с Браво и Санчесом, у которого после Камеруна сильно опухла нога?
Браво – пока восстанавливается. А Санчес доступен для нас. Матч с Камеруном показал, что он может играть без проблем. И заканчивал он ту игру лучше, чем начинал. Сейчас у него нет боли. И врачи дали добро на его участие.

– Мы в состоянии выиграть этот турнир, – говорит полузащитник сборной Чили и «Баварии» Артуро Видаль. – Против немцев будет интересный матч. А России – очень красивая страна. Люди тепло встречают нас.

– Вы считаете Чили фаворитом в игре с Германией? Лев очень хвалил вашу команду
– Мы хорошо выступаем последние годы, выиграли два Кубка Америки. Будем стараться давить соперника с первых минут. Считаю, кто сможет завладеть мячом, тот и победит.

– Что скажите по минимальной победе Германии в матче против Австралии?
– Германия играла гораздо лучше. У нее в любом составе достаточно игроков, способных решить исход матча. Я помню нашу товарищескую игру против них в 2014-м году, когда после моей ошибки нам забили единственный мяч. Конечно, хочется поквитаться за то поражение.

– Что случилось в 2014 году, после которого вы выиграли два Кубка Америки и сюда приехали в качестве одного из фаворитов?
– Мы просто созрели для больших побед. У нас подобрался сильный состав. И мы стали увереннее в себе. А 2014-й год стал переломным. Считаю, что с того момента мы становимся сильнее с каждым днем. Поэтому Лев и хвалит нашу команду.

Матч

Германия - Чили

Место и дата

22 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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