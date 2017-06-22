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Евгений Ловчев: С Мексикой надо играть только в атаку

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Смолов (с мячом)
Федор Смолов (с мячом)Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче Россия – Португалия (0:1) на Кубке конфедераций.

«НАШИ БЫЛИ КАКИЕ-ТО ЗАТОРМОЖЕННЫЕ»

Первый тайм мы полностью проиграли. Во-первых, не создали ни одного момента, во-вторых, игроки были какие-то заторможенные. Мы принимали мяч, затем каждый раз поднимали голову и смотрели, кому мы можем отдать передачу. Из-за этого португальцы выглядели мастеровитее и быстрее.

Да, это чемпионы Европы, и мы явно их побаивались. И это привело к голу. Конечно, Кудряшов допустил позиционную ошибку. Но все-таки это Роналду – лучший футболист мира. Или один из двух лучших. К нему нужно внимание, а Кудряшов пустил его за спину. Но самое главное здесь в другом: опытный Акинфеев вроде бы дернулся из ворот, но потом не пошел на выход. Во втором тайме, он также сыграл в одном эпизоде.

Я говорил накануне матча, что за Роналду нужен постоянный присмотр, а он один момент имел, потом – второй. А когда забивал, это был, скажем так, полумомент. Ведь подача-то была обычная. Должны были сыграть защитник и вратарь, а они не сыграли.

Мы нацелили на атаку фланговых игроков – Жиркова и Самедова. Но если Жирков был активен, то Самедова почти не было видно. Но самое главное, что три центральных защитника не могли разобраться – кто и когда отвечает за Роналду. Это очень важно. Потому что еще будут матчи, когда у соперников будет выделяться какой-то игрок и надо будет его закрывать.

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«ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ ВЫГЛЯДЕЛИ ЛУЧШЕ»

В перерыве с нашей сборной произошла положительная перемена. Во-первых, вышел Ерохин вместо Шишкина, более оборонительный вариант игры сменился на более атакующий. Я говорил, что нам нужно действовать по типу пружины – убегать в быстрые контратаки. А пружины в первом тайме не получалось, потому что вместо передач вперед, мы пасовали назад. Да и не кому было пасовать вперед. Я говорил, что Полоза надо было выпускать со Смоловым вначале. Тогда можно было рассчитывать на быстрые атаки.

Португальцы немного сбавили во втором тайме, но это не умаляет наших заслуг. По желанию, по активности, минут тридцать второго тайма наша команда выглядела лучше. Мы очень хотели отыграться, хотя и моментов практически не создали. Скорее их можно назвать полумоментами. И хотя Черчесов выпускал атакующих футболистов, моментов фактически у нас не было. К сожалению. Но положительное в том, что мы перестали гонять мяч поперек и стали отвечать атакой на атаку. И в такой игре могли что-то выудить. Но минут за тринадцать до конца мы от такой игры отказались и португальцы взяли мяч под контроль. Наши активизировались лишь в концовке, когда вышел Бухаров. Стали грузить вперед, казалось, что что-то из этого может получиться, но португальцы не допустили ошибки.

Самым активным у нас был Головин, который часто брал на себя игру. Хотя до конца и не доводил. Мог за счет опыта что-то сделать Глушаков, но его почти не было видно.

Вывод такой. В первом тайме мы увидели боязливую сборную России, но во втором мы практически ни в чем не уступали чемпионам Европы. На матч с Мексикой нам надо выходить с одной мыслью – победить. Поэтому играть только в атаку.

«Играли плохо, но не стыдно». Лучшие твиты по матчу Россия – Португалия

Матч

Россия - Португалия - 0:1 (0:1)

Голы

Роналду 8 (0:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду

Предупреждения:

Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

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