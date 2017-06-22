Поздняк метаться. Почему с Мексикой мы сыграем лучше

Сборная России проиграла Португалии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Корреспондент «Советского спорта» уверен, команде не хватило запаса прочности.

ЗАПАС РАЗНОГО ТОЛКА

И как между линий нашей команды так девственно спокойно проходили передачи португальцев? Как наши, уже в первом тайме, не выплюнув легкие в районе центрального круга, уснули на ходу? У португальцев – запас: сил, прочности, уверенности в собственных силах. У наших тоже запас: воздуха в легких и терпения.

Акинфеев не меньше пяти раз заставил нас вспомнить, за какие заслуги его так страстно некогда хотели «Арсенал» и «Милан». Ну это ладно, а остальные? Где игра на опережение от Джикии, отработка Комбарова в защите, слаломные проходы Самедова, передачи вразрез от Ерохина? Все это осталось в РФПЛ. На полях Перми, Оренбурга и Тулы. То ли специально оставили, то ли забыли по глупости.

А когда сборной противостоят, да еще и не в полную силу, звезды «Реала», «Барселоны», «Ман Сити», кстати тоже собирающиеся вместе не так часто, – она съеживается, как осьминог на глубине, и не понимает, почему с Новой Зеландией нервировать вратаря соперника получалось, а здесь нет.

Почему-то команда поверила свои силы при счете 0:1, во втором тайме и после замен. Видимо, как и на коленке собранной модели отечественного авто, сборной России требуется минут так 45, чтобы прийти в чувства. Продышаться, почувствовать энергию и осознать: ага, так мы все-таки что-то можем! Или, как сейчас модно говорить, могём!

Кто знает, может, наша команда действительно способна на большие успехи, но почему все происходит так поздно? Господи, у нас первый и, возможно, последний шанс в истории сыграть на Кубке конфедераций, про статус домашнего турнира я даже не заикаюсь! А вы наравне с еще не набравшей мощь Португалией боритесь всего полчаса. Нельзя так, ребята.

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НЕ ВРЕМЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

К Станиславу Черчесову тоже есть вопросы. Зачем он выпустил Шишкина в центр полузащиты? И мне непонятно: либо Роман эпизодично появлялся на финальной третий поля чаще Глушакова, либо – ему так попросили. Если вариант второй, вопрос только один? Зачем крайний защитник, с легкими навыками опорника, выпускается в креативную зону перед воротами соперника? В итоге, тренер сам убрал Шишкина с поля, но в перерыве. И нам к тому времени, я напомню, уже забили.

Сборная окончательно и бесповоротно провалилась в первом тайме. И яму себе вырыла настолько глубокую, что за вторые 45 минут вылезти из нее не смогла. Бежать с шашками наголо на скоростных португальцев, у которых бежать и обыгрывать один в один заложено в ДНК, – несусветная глупость. Вот и сглупили.

Сборная на Кубке конфедераций – это «Краснодар», любящий много и красиво атаковать, хоть навыезде с «Боруссией», хоть дома против «Амкара». Сборная на Кубке конфедераций – это сливки нашего футбола, усердно отобранные в течение последнего года, подготовленные на десятке товарищеских – извините, контрольных – матчей и выставленные на всеобщее обозрение как эталон футбола в стране. И многим, в том числе мне, было бы понятно, играй мы первый тайм в эксперименты против Новой Зеландии. Потому что можем позволить, потому что хозяева положения. Но когда такое происходит перед воротами чемпиона Европы – я отказываюсь в это верить.

А когда очухались и прознали, что замысел не удался, оказалось поздно. Надеюсь, что заработав болезненный и в большей степени даже памятный ожог на Португалии, испытание Мексикой дастся понятнее, легче и успешнее.