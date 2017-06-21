Угроза России. Как Мексика вторым составом обыграла Новую Зеландию

Гол Орибе Перальты принес Мексике победу над Новой Зеландией Фото: Gettyimages.ru

Сборная Мексики не без труда победила Новую Зеландию и оттеснила Россию на третью строчку в группе.

Сочи для стойких

Ко второй игре Кубка конфедераций становится ясно – в Сочи добираются только самые стойкие и бывалые болельщики. Перед игрой Мексики c Новой Зеландией главной достопримечательностью стали мексиканские фанаты. Парни в костюмах супергероев, но уже без текилы, не побоялись больших расстояний и на пару дней переместились в курортный город. Как в Казани не зажигали, зато местную публику взбодрили. Желающих сфотографироваться с людьми в масках, огромных сомбреро и костюмах Халка, выстраивалась немаленькая очередь.

Отдых для лидеров

Главный тренер Мексики Хуан Карлос Осорио попытался запутать соперника перед матчем, взяв на пресс-конференцию восходящую звезду Лосано и одного из лидеров Эрреру. Все трое уверяли, что игра с Новой Зеландией будет сложной, что придется играть с полной самоотдачей.

Но что мы увидели в протоколе на матч? Всего три человека из того состава, что играл с португальцами: Сальседо, Рейес и Хименес. Перед решающей игрой с Россией Осорио приберег весь костяк команды. Мексика настолько уверена в себе, что не задумывается о варианте с поражением или ничьей. Самонадеянно.

С первых минут становится ясно, Новая Зеландия не собирается вставать в ворота и позволять Мексике раскатывать мяч у штрафной. Осорио разочарован. А после того, как его основной защитник Карлос Сальседо получает травму, просто срывается. Он злобно перекрикивается со скамейкой соперника, и в конце концов посылает кого-то из новозеландцев.

Гнев Осорио понятен, оказывается, Новая Зеландия не какая-то отсталая сборная любителей. Она хорошо готова тактически и физически и дарить очки не собирается. За первый тайм новозеландцы создают минимум три опасных момента. В одном из них забивает Крис Вуд, звезда сборной. Что-что, а бороться за каждый мяч форвард умеет, прошел школу английского футбола. Наколотил 30 мячей за «Лидс» в прошлом сезоне.

Хименес в роли Чичарито

Единственный игрок сборной Мексики, которого было жаль в первом тайме, это Рауль Хименес. Нападающий с голевым чутьем ничем не уступающим Чичарито, наконец-то получил шанс солировать и показать, на что способен. Но не нашел поддержки от остальной команды. Резерв мексиканцев слабо смотрелся в атаке. Шустрее забегали во втором тайме – тут-то Хименес и пригодился. Форвард «Бенфики» сравнял счет. А чуть позже победный мяч забил ветеран команды Перальта. Не без нервов, но все же малой кровью сборной удалось завоевать три очка.

Теперь записанным в фавориты турнира мексиканцам остается не проиграть России. Тем самым отдохнувшим первым составом.