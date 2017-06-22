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Комментатор HBO: Если кто и упадет в бою Головкин - Альварес, им будет Канело

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Геннадий Головкин (справа) и Сауль Альварес
Геннадий Головкин (справа) и Сауль АльваресФото: Gettyimages.ru

Комментатор телеканала HBO Джим Лэмпли дал прогноз на поединок между чемпионом мира в среднем весе по  версиям WBA, WBC и IBF Геннадием Головкиным и претендентом Саулем «Канело» Альваресом».

По мнению Лэмпли фаворитом в противостоянии является боксер из Казахстана.

Напомним, что поединок состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

– Я очень заинтригован тем, что произойдет 16 сентября. На мой взгляд, это будет самый крутой бокс, который только можно увидеть. Настоящая классика: найти и уничтожить между запредельно агрессивным и постоянно прессингующим контрпанчером Саулем Альваресом и агрессивным  постоянно атакующим панчером Геннадием Головкиным.

Они идеально дополняют друг друга. Такое событие нельзя пропустить. Это будет лучшая битва, которую только можно увидеть. Победить может любой, и я рад, что бой наконец-то состоится.

Переговоры были долгими и трудными. Я уважаю обе стороны, которые смогли договориться и оформить сделку на этот поединок.

– Как вы думаете, Джим, Сауль Альварес может выиграть этот бой, если он продлится все 12 раундов или его единственный шанс завершить бой нокаутом?
– Я бы не стал так рассуждать. Мы не видели их в ринге. Если говорить о победителе, им будет Геннадий, поскольку он всю карьеру провел в среднем весе: и в любителях и в профессионалах.

Это первый бой для Сауля, когда он будет драться в среднем все. Конечно, у него был бой с Чаввесом в промежуточном весе, и он выглядел хорошо против сильного соперника. В свою очередь можно утверждать, что Геннадий не был похож на себя в двух последних боях против Келла Брука и Дэниэла Джейкобса.

Если он проведет бой на таком же уровне, это может сделать Геннадия уязвимым для Альвареса, который прямо сейчас находится на своем пике. Между ними восемь лет разницы. Геннадий старше. Но, кто знает?

В свои 35 лет Головкин все еще на вершине или где-то рядом с ней. Где точно, узнаем очень скоро. Но я считаю Геннадия фаворитом в предстоящем бою. Он должен быть фаворитом, потому что всю жизнь провел в среднем весе.

И если брать в расчет мощь его ударов, многие считают, что он сильнее Сауля. И ему будет выгодно, если они будут стоять друг напротив друга и обмениваться ударами. Если в такой ситуации кто и упадет, им будет Альварес.

– Насколько быстрым боксером является Альварес?
– У него очень быстрые руки и его техника весьма отточена. Он умеет работать на ближней дистанции, издали, у него хороший джеб и отличные удары по корпусу.

Однажды Абель Санчес, тренер Геннадия и сам Геннадий спросили меня, есть ли что-то в Сауле, о чем они должны беспокоиться? Я ответил, что им стоит обратить внимание на факт, что Альварес очень работоспособный. Он отлично бьет по корпусу и не боится работать внизу. Его не волнует то, что его могут поймать на контратаке, но если его лишить ударов по корпусу, это будет еще один плюс в пользу Головкина.

– Абель Санчес считает, что Альварес в последнем бою выглядел неубедительно. По его мнению, Геннадий пройдется по Саулю и нокаутирует его. Ваше мнение по этому поводу.
– Не слышал этого, но слова в стиле Абеля Санчеса. Он молится за боксеров, которые выходят на бой с Геннадием. Это отличительная черта их подготовки к бою. Абель заряжает уверенностью Геннадия когда говорит, что тот – лучший боксер в мире. Возможно, даже лучший боксер на все времена. Но и сам Санчес должен быть уверен в том, что Головкин сильнее и еще более уверен в этом, когда идет в ринг.  Убежден, что вы никогда не услышите от Абеля что-то вроде, что Канело лучше и его надо бояться. Он бы не стал так говорить.

Скорее, он заявит, что это просто еще один оппонент и в нем нет ничего особенного.

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