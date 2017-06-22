Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов- : -Видеотон
Футбол  Локомотив- : -Рудар Веленье
Футбол  Камерун- : -Австралия
Футбол  Германия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» переманивает форварда «Барселоны», а Черчесов грубит журналистам (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Зенит» переманивает форварда «Барселоны», а Черчесов грубит журналистам (видео)
Фото: ФК «Зенит»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

День пятый

Судя по послематчевым комментариям игроков, экспертов, болельщиков, задача сборной России – проигрывать так, чтобы не было стыдно. И вчера вроде как не опозорились: чемпионы Европы, всего 0:1, какие-то моменты, о которых говорит Самедов… Хотя, на мой взгляд, за ноль ударов в створ ворот должно быть стыдно. За проваленный план на игру и ошибки с составом должно быть стыдно. И за игру некоторых футболистов, особенно опорников, тоже должно быть стыдно.

Или не должно? Наверное, это зависит от ожиданий, вкуса и настроения.

Черчесову нужно было злиться на себя! Как капитан сборной подал пример тренеру

Станиславу Черчесову, если судить по ответам на вопросы на пресс-конференции, было все-таки не по себе. В том, что Португалия превосходит нашу команду, наверное, во всех футбольных компонентах, сомнений нет. Но допущенные ошибки – тренерские. Хотя и не только. Команда перегорела. С чем Черчесов, впрочем, не согласен.

– У кого что болит. Возможно, у вас и был мандраж. Была подача с фланга, мы «зевнули» игрока на дальней штанге, дали завершить атаку. Хотя, судя по тому, сколько «Золотых мячей» уже есть у Роналду, не только мы одни допускаем такие ошибки. А мандража никакого не было.

Станислав Черчесов: Считаю, мы все сделали правильно

В заключительном групповом матче сборную России устроит только победа над Мексикой, которая вторым составом обыграла Новую Зеландию (2:1). Наши шансы? Скажем так, в то, что доллар за неделю упадет до 50 рублей, верится больше. Лучшее, что можно сделать с такой игрой – больше не показывать ее, покинув турнир.

Угроза России. Как Мексика вторым составом обыграла Новую Зеландию


Фото: РФС

Первое поражение Манчини

«Зенит» уступил софийскому ЦСКА (1:2) в первом контрольном матче под руководством Роберто Манчини. Примечателен этот матч тем, что за питерцев забил игрок, который игроком питерцев не является. Панюков находится на просмотре, контракт с ним не подписан, и будет ли – большой вопрос. Кстати, Константин Сарсания опровергал эту информацию. Это к тому, что не стоит верить его словам. И когда он говорит, что впервые слышит об интересе к Полозу… Ну, вы поняли.

За «Зенит» забил еще не зенитовец, но Манчини проиграл первый матч ЦСКА


Манчини, однако, поражение не расстроило.

– Сегодня мы провели свой первый матч, и важно, что сумели забить. Футболисты провели по 40–60 минут, поскольку играли на фоне усталости. Важно, что никто по ходу встречи не получил травм. Для первого матча все нормально.


«Зенит» не оставляет попыток заполучить нападающего «Барселоны» Эль-Хаддиди. Испанская пресса сообщает, что питерцы готовы выложить 20 млн евро.

А итальянская пресса сватает в «Зенит» защитника «Торино» Бонифаци. В общем, все как всегда. И так каждый день: утром СМИ трубят об интересе к иностранцу, а вечером «Зенит» подписывает очередного российского игрока.

У Мамаева опять проблемы

В другом вчерашнем контрольном матче «Краснодар» разгромил новороссийский «Черноморец» (5:1).


Мамаев вышел в стартовом составе, но покинул поле уже на 10-й минуте. Отметились в игре и Янбаев с Жировым. И огромное количество молодежи.


Сводки межсезонья

СМИ сообщают о трансфере Канунникова в «Спартак», хотя официального подтверждения нет. Клуб молчит. Что происходит с командой, как она тренируется, в каком составе, что наигрывает – все загадки межсезонья. А первый контрольный матч состоится только 1 июля. Может, и его не покажут? И даже о нем не расскажут?

Зачем «Спартаку» Канунников? Колонка Михаила Борзыкина

Леонид Федун, слава богу, дар речи не потерял. И с чувством юмора у него все в порядке. Санкциям США, наложенным, в том числе, на ИФД «Капиталъ», он нашел очень оригинальное объяснение.

– Первая такая реакция – может, кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак»? Другого объяснения у меня нет. Может, там болельщики ЦСКА.

В ЦСКА поздравили братьев Березуцких с 35-летием. А Витиньо даже испек торт. Хех, нет, конечно. Он его только украсил и вручил. Хотя…


Тем временем пошла вторая неделя армейского сбора в Австрии. Послезавтра ЦСКА сыграет первый контрольный матч. Соперник – австрийский «Штурм».

А «Локомотив» выйдет на поле сегодня.


«Рубин» уже перешел к спаррингам. Вот как была одержана первая победа после возвращения Курбана Бердыева.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ерохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛЕрохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Евгений Ловчев: С Мексикой надо играть только в атакуЕвгений Ловчев: С Мексикой надо играть только в атакуОбозреватель «Советского спорта» – о матче Россия – Португалия (0:1) на Кубке конфедераций.Россия проиграла Португалии, Мексика обыграла Новую Зеландию, а Сергей Бобровский завоевал «Везина Трофи». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.«Зенит» готов заплатить 20 млн евро за игрока «Барселоны»Футбольный клуб «Зенит» нацелился на форварда «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади, сообщает Catalunya Radio.Хуан Карлос Осорио: В матче с Россией настраиваемся только на победуГлавный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от матча со сборной России. Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках Кубка конфедераций.Бернарду Силва: Сборные России и Мексики разные, но обе сильныеПолузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился впечатлениями от победы над командой России (1:0) в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.Пепе: Сборная России доставила немало проблем, но мы смогли победитьЗащитник сборной Португалии Пепе поделился впечатлениями от победы над сборной России (1:0) в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.Маринато Гилерме: Нам надо отдохнуть и понять, что мы неправильно сделалиГолкипер сборной России Маринато Гилерме после матча с Португалией (0:1) поделился ожиданиями от предстоящей игры с командой Мексики.Сборная России отменила тренировку в Москве в четвергСборная России отменила запланированную ранее тренировку в Москве на стадионе ЦСКА в четверг. Об этом сообщает официальный сайт РФС.Рауль Хименес: С Россией выйдем будто на последний матчНападающий сборной Мексики Рауль Хименес считает, что в матче с Россией нужно побеждать, несмотря на то, что команде будет достаточно ничьей для выхода в плей-офф.Рафаэль Маркес: Собираемся обыграть РоссиюЗащитник сборной Мексики Рафаэль Маркес заявил, что матч с Россией будет непростым.Бруну Алвеш: Было непросто действовать против россиян, трибуны им здорово помогалиЗащитник сборной Португалии Бруну Алвеш поделился впечатлениями от победы над командой России (1:0) во втором туре группового этапа Кубка конфедераций.За «Зенит» забил еще не зенитовец, но Манчини проиграл первый матч ЦСКАЗа «Зенит» забил еще не зенитовец, но Манчини проиграл первый матч ЦСКААлександр Кокорин, Олег Шатов и другие зенитовцы точно не смотрели матч Россия – Португалия, потому впервые играли за команду Манчини.Черчесову нужно было злиться на себя! Как капитан сборной подал пример тренеруЧерчесову нужно было злиться на себя! Как капитан сборной подал пример тренеруОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о поражении сборной России от Португалии (0:1).Невыполнимая миссия. Сборная России проиграла Португалии, выход в 1/2 усложнилсяНевыполнимая миссия. Сборная России проиграла Португалии, выход в 1/2 усложнилсяНакануне матча у сборной России вновь прорезались признаки эйфории.Александр Ерохин: Не менялись майками, потому что хотели поблагодарить фанатовАлександр Ерохин: Не менялись майками, потому что хотели поблагодарить фанатовПолузащитник сборной России рассказал, почему так и не удалось остановить Роналду и почему с ним никто не стал меняться майками.Йоан Молло: Когда ты хочешь играть в «Зените», нужно выкладываться на двести процентовПолузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился впечатлениями от поражения в матче с софийским ЦСКА (1:2).Роберто Манчини: Пробовали играть 4-4-2, но всегда можем изменить схему, когда приедут остальные футболистыГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от поражения в матче с софийским ЦСКА (1:2).Денис Глушаков: Проиграли чемпионам Европы – ничего страшного. Такое бываетДенис Глушаков: Проиграли чемпионам Европы – ничего страшного. Такое бываетПолузащитник сборной России рассказал, почему сборной России не удалось показать свою игру в первом тайме.Станислав Манолев: ЦСКА не должен думать, что обыграл первую команду «Зенита»Защитник софийского ЦСКА Станислав Манолев поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (2:1).
Хоккей
«Джек Адамс Эворд» достался наставнику «Коламбуса» Торторелле
Хоккей
Остон Мэттьюз – лучший новичок НХЛ в сезоне-2016/17
Хоккей
Брент Бернс признан лучшим защитником НХЛ минувшего сезона
Футбол
«Зенит» готов заплатить 20 млн евро за игрока «Барселоны»
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика