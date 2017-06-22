«Зенит» переманивает форварда «Барселоны», а Черчесов грубит журналистам (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

День пятый

Судя по послематчевым комментариям игроков, экспертов, болельщиков, задача сборной России – проигрывать так, чтобы не было стыдно. И вчера вроде как не опозорились: чемпионы Европы, всего 0:1, какие-то моменты, о которых говорит Самедов… Хотя, на мой взгляд, за ноль ударов в створ ворот должно быть стыдно. За проваленный план на игру и ошибки с составом должно быть стыдно. И за игру некоторых футболистов, особенно опорников, тоже должно быть стыдно.

Или не должно? Наверное, это зависит от ожиданий, вкуса и настроения.

Черчесову нужно было злиться на себя! Как капитан сборной подал пример тренеру

Станиславу Черчесову, если судить по ответам на вопросы на пресс-конференции, было все-таки не по себе. В том, что Португалия превосходит нашу команду, наверное, во всех футбольных компонентах, сомнений нет. Но допущенные ошибки – тренерские. Хотя и не только. Команда перегорела. С чем Черчесов, впрочем, не согласен.

– У кого что болит. Возможно, у вас и был мандраж. Была подача с фланга, мы «зевнули» игрока на дальней штанге, дали завершить атаку. Хотя, судя по тому, сколько «Золотых мячей» уже есть у Роналду, не только мы одни допускаем такие ошибки. А мандража никакого не было.

Станислав Черчесов: Считаю, мы все сделали правильно

В заключительном групповом матче сборную России устроит только победа над Мексикой, которая вторым составом обыграла Новую Зеландию (2:1). Наши шансы? Скажем так, в то, что доллар за неделю упадет до 50 рублей, верится больше. Лучшее, что можно сделать с такой игрой – больше не показывать ее, покинув турнир.

Угроза России. Как Мексика вторым составом обыграла Новую Зеландию



Фото: РФС



Первое поражение Манчини

«Зенит» уступил софийскому ЦСКА (1:2) в первом контрольном матче под руководством Роберто Манчини. Примечателен этот матч тем, что за питерцев забил игрок, который игроком питерцев не является. Панюков находится на просмотре, контракт с ним не подписан, и будет ли – большой вопрос. Кстати, Константин Сарсания опровергал эту информацию. Это к тому, что не стоит верить его словам. И когда он говорит, что впервые слышит об интересе к Полозу… Ну, вы поняли.

За «Зенит» забил еще не зенитовец, но Манчини проиграл первый матч ЦСКА





Манчини, однако, поражение не расстроило.

– Сегодня мы провели свой первый матч, и важно, что сумели забить. Футболисты провели по 40–60 минут, поскольку играли на фоне усталости. Важно, что никто по ходу встречи не получил травм. Для первого матча все нормально.





«Зенит» не оставляет попыток заполучить нападающего «Барселоны» Эль-Хаддиди. Испанская пресса сообщает, что питерцы готовы выложить 20 млн евро.

А итальянская пресса сватает в «Зенит» защитника «Торино» Бонифаци. В общем, все как всегда. И так каждый день: утром СМИ трубят об интересе к иностранцу, а вечером «Зенит» подписывает очередного российского игрока.

У Мамаева опять проблемы

В другом вчерашнем контрольном матче «Краснодар» разгромил новороссийский «Черноморец» (5:1).





Мамаев вышел в стартовом составе, но покинул поле уже на 10-й минуте. Отметились в игре и Янбаев с Жировым. И огромное количество молодежи.





Сводки межсезонья

СМИ сообщают о трансфере Канунникова в «Спартак», хотя официального подтверждения нет. Клуб молчит. Что происходит с командой, как она тренируется, в каком составе, что наигрывает – все загадки межсезонья. А первый контрольный матч состоится только 1 июля. Может, и его не покажут? И даже о нем не расскажут?

Зачем «Спартаку» Канунников? Колонка Михаила Борзыкина

Леонид Федун, слава богу, дар речи не потерял. И с чувством юмора у него все в порядке. Санкциям США, наложенным, в том числе, на ИФД «Капиталъ», он нашел очень оригинальное объяснение.

– Первая такая реакция – может, кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак»? Другого объяснения у меня нет. Может, там болельщики ЦСКА.

В ЦСКА поздравили братьев Березуцких с 35-летием. А Витиньо даже испек торт. Хех, нет, конечно. Он его только украсил и вручил. Хотя…





Тем временем пошла вторая неделя армейского сбора в Австрии. Послезавтра ЦСКА сыграет первый контрольный матч. Соперник – австрийский «Штурм».

А «Локомотив» выйдет на поле сегодня.





«Рубин» уже перешел к спаррингам. Вот как была одержана первая победа после возвращения Курбана Бердыева.



