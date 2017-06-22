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Что? Где? Когда? Вся информация о поединке Емельяненко — Митрион

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Что? Где? Когда? Вся информация о поединке Емельяненко — Митрион

«Советский спорт» составил небольшой гид по поединку между россиянином Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом. Что за турнир нас ждет? Где он состоится? Когда и где следить за битвой тяжеловесов? Это все есть в нашем материале.

Что за турнир?

Bellator 180

Бой Федора Емельяненко и Мэтта Митриона станет со-главным событием турнира американской промоутерской организации Bellator, которая базируется в Ньюпорт-Бич. Она была создана в 2008 году и за восемь лет вышла на лидирующие позиции в ММА-индустрии. На данный момент Bellator уступает лишь UFC. Раньше Bellator славился тем, что проводил турниры по олимпийской системе (на выбывание — прим.ред), но с приходом в организацию Скота Кокера они были отменены.

В разное время в этой организации чемпионами были российские бойцы: Александр Волков, Александр Шлеменко, Андрей Корешков и Виталий Минаков. На данный момент в Bellator также выступают Анастасия Янькова и Сергей Харитонов. Федор Емельяненко подписал не эксклюзивный контракт с промоушеном на четыре поединка. Не эксклюзивный — это значит, что Последний император имеет право выступать и в других организациях.

На данный момент в Bellator нет чемпиона в тяжелом весе. Ранее им являлся Виталий Минаков, но его лишили титула то ли из-за того, что он давно не бился в организации, то ли американцы обиделись на россиянина за то, что Виталий провел бой против Питера Грэхема в России.

Руководство компании собирается в ближайшем будущем разыграть титул. Вероятно, что победитель противостояния Емельяненко — Митрион в следующий раз подерется за пояс. Кто будет вторым финалистом, неизвестно. Хорошие шансы есть у француза Чейка Конго, россиянина Сергея Харитонова и американца Роя Нельсона. Да и Виталий Минаков «сидит» на контракте. Поэтому, бой Емельяненко — Минаков увидеть вполне реально. Но не хотелось бы.

В главных ролях 

Несмотря на то, что главным поединком турнира станет схватка ветеранов ММА Чела Соннена и Вандерлея Силвы, зрители ждут именно боя Федора Емельяненко — живой легенды смешанных единоборств. И это не зависит от того, кто будет его соперником: опытный миксфайтер или начинающий. Емельяненко по-прежнему считается лучшим тяжеловесом за всю историю спорта.

Все помнят, что бой должен был состояться в феврале, но у Митриона обнаружили камни в почках. На этот раз россиянин изменил свою систему подготовки. Наконец-то он оставил свою молодую команду Fedor Team и отправился оттачивать свое мастерство кулачного боя в Голландию, где его готовят одни из лучших тренеров в стране. Выезд заграницу говорит о том, что Емельяненко готовится именно к стилю Мэтта, который очень хорошо работает в стойке. У Федора есть большое преимущество — американец бороться практически не умеет. Если Емельяненко найдет возможность задушить его или взять на болевой — победа гарантирована. Опыт поединка против Фабио Мальдонадо учтен. Повторения валидольной схватки быть не должно.

Кто: Федор Емельяненко (Россия) — Мэтт Митрион (США)
Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Емельяненко (27-е, бои 36-4); Митрион (21-е, бои 11-5)
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 9 из 10.
Прогноз: победа Федора Емельяненко болевым или удушающим приемом.

Где пройдет турнир?

Турнир пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» - спортивном комплексе в Нью-Йорке (США). Здесь проводятся международные соревнования по нескольким видам спорта. Арена является домашней для команд НХЛ и НБА.

За свою историю «Мэдисон-сквер-гарден» находился в четырех разных зданиях. Первый комплекс был построен 1879 году на северо-восточном углу Мэдисон-сквер (назван в честь четвертого президента США Джеймса Мэдисона), на пересечении Мэдисон-авеню и 26-й улицы.

В 1890 году первая открытая арена была снесена и на ее месте построен крытый комплекс.

В 1925 году построено новое здание в районе Адская кухня, между Восьмой и Девятой авеню и 49-й и 50-й улицами.

С 1968 года комплекс размещается в многоэтажном здании на Восьмой авеню между 31-й и 33-й улицами, над Пенсильванским вокзалом.

Ежегодно на арене проходит порядка 320 различных мероприятий. «Мэдисон-сквер-гарден» — домашняя арена для «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ), «Нью-Йорк Никс» (НБА), «Нью-Йорк Либерти» (WNBA).

На арене проводились неоднократно Матч всех звезд НХЛ, Матч всех звезд НБА и Матч всех звезд WNBA.

На легендарной арене проходят центральные бои лучших профессиональных боксеров. На этой арене выступали такие боксеры, как Мохаммед Али, Джо Фрейзер, Майк Тайсон и Рой Джонс.

Файткард турнира

Естественно, бой Федора — не единственный в программе шоу. Помимо поединка состоятся еще 12 баталий.

ОСНОВНОЙ КАРД

Полутяжелый вес: Чейл Соннен — Вандерлей Силва
Тяжелый вес: Федор Емельяненко — Мэтт Митрион
Легкий вес: Майкл Чендлер (ч) — Брент Примус
Полусредний вес: Дуглас Лима (ч) — Лоренц Ларкин
Легкий вес: Аарон Пико — Зак Фриман

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД

Полутяжелый вес: Райан Бэйдер — Фил Дэвис
Полулегкий вес: Джеймс Галлахер — Чинзо Мачида
Полусредний вес: Нейман Грейси — Дэйв Марфон

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД

Полусредний вес: Райан Кутюр — Хаим Гозали
Легкий вес: Джером Микл — Энтони Гьяччина
Промежуточный вес: Джон Сальгадо — Хью Маккенна
Промежуточный вес: Мэтт Риццо — Сержио Да Силва

Теперь главный вопрос: во сколько начнется бой Емельяненко. Основные бои начнутся в 04:00 по Москве.

Где следить за битвой?

У телеканала «Матч ТВ» налажена связь с Bellator, поэтому мы увидим бой на общедоступном канале. В 04:00 по московскому времени покажут основные поединки турнира.

«Советский спорт» также будет следить за ходом турнира. Начиная с 04:00 мск. мы будем вести текстовую трансляцию, в ходе которой постараемся передать каждую деталь бойцовского шоу, эмоции, и надеемся, что радость российским фанатам ММА.


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Сергей Ващенко
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