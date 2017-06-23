И тогда я сказал себе: «Если у меня рак, поднимусь на Эверест»

5 июня 2017 года клуб третьей английской лиги «Шеффилд Юнайтед» в одночасье прославился на весь мир – его флаг очутился на высшей точке планеты –Эвересте. История вдвойне удивительна. Во-первых, потому что поднял флаг на высоту 8848 метров 47-летний Йан Тоттхил… неизлечимо больной раком, к тому же болельщик не «Шеффилд Юнайтед», а его заклятого врага – «Шеффилд Уэнсдей». Это интервью новоявленный альпинист дал SO FOOT.com.

- В 2016 году, когда у тебя начался рецидив рака кишечника, узнаешь, что обречен… Жуть…

- В начальной стадии, я думал, что я победил рак, но каждый визит к доктору был настоящим испытанием. А в тот день, когда мне объявили, что я неизлечим, стало так плохо. Голова ничего не соображала, идешь, сам не зная куда. Несколько ночей не мог заснуть, думал: что-то надо сделать, надо найти какое-то решение.

- И решил подняться на Эверест… Как такое вообще могло прийти в голову?

- Эверест была мечта детства. Потом ведь кое-какой опыт был – ходил в горы, правда, не на такую высоту. На самом деле идея пришла накануне этого рокового визита к доктору, я сказал себе: «Если у меня снова рак, поднимусь на Эверест».

- Ты основал фонд для сбора денег на этот проект. Как все происходило?

- Замечательно! Я даже представить не мог, что будет так удачно. Надеялся собрать несколько сотен фунтов, но первые дни оказались просто сумасшедшими! Мы очутились в шестерке самых удачных фондов в мире. Деньги перечисляли на моем сайте.

- Ты взошел на вершину мира с флагом «Шеффилд Юнайтед», но ведь ты болеешь за его вечных соперников – «Шеффилд Уэнсдей». Это как понимать?

- Есть два объяснения. Я бросил клич в один из выходных, и сразу же вечером звонит один приятель, фанат «Шеффилд Юнайтед» и спрашивает, как найти мой сайт. Я знал , что он в пабе, был наверняка пьян, субботний вечер – обычное дело. И говорю вдруг: «Если перечислишь 1000 фунтов, я подниму на Эверест флаг «Шеффилд Юнайтед». И несколько минут спустя получаю смску: перечислил! Теперь второе объяснение. Другой мой приятель связал меня с хозяином «Шеффилд Юнайтед», тот мне позвонил из Гонконга и сказал, что клуб хочет мне помочь. Хотя я сказал, что фанат «Шеффилд Уэнсдей». Но он мне говорит: «Какая разница! Это же тоже «Шеффилд»! Они дали мне много денег.

- Ну и как себя чувствует человек, поднявший на вершину мира флаг «конкурентов»?

- Нормально. Я фанат «Уэнсдей», кто-то из моих приятелей болеет за «Юнайтед». Наш класс был разделен на две части. Как бы то ни было, Шеффилд мой родной город. Когда ты там находишься, да, чувствуешь, что есть враждебный «Юнайтед». Когда же уезжаешь куда-то, болеешь просто за город. Нет, особых переживаний не было, хотя мои дружбаны болельщики «Уэнсдей» просили, чтобы я выкинул это знамя.

- Три недели ты торчал в базовом лагере. Чем там занимался на высоте 5800 метров?

- Подъем вообще длится два месяца, за это время организм должен привыкнуть к высоте. Делаешь такие вылазки - все выше и выше. Кроме этого, занимаешься разной рутиной. Жили в больших палатках - десять метров на пять. Все время в них проводили, ели. Удивительно, но в этих палатках было довольно жарко. Чувствуешь себя как в каком-нибудь Марокко! Говорили, спорили много о футболе, хотя не знали новостей - как ни странно, там не было Wi-Fi. Но это были лучшие моменты экспедиции.

- Не возникало мысли выйти погонять мячик?

- Нет, это ведь ледник, везде разбросаны камни. Даже когда просто идешь, можно грохнуться и сломать ногу. Хотя были такие мысли, но получить травму и из-за какого-то дыр-дыр не взойти на Эверест – это был бы идиотизм.

- Тебя сопровождал шерпа?

- Нет, поднимался в одиночку. Хотя все экспедиции на Эверест сопровождают шерпы. Но у меня не было команды. Однажды, я ослеп в этих снегах и один шерпа помог мне спуститься, хотя не знал меня. Они классные ребята.

- Говорил с ними о футболе?

- Они плохо понимают по-английски, только двое говорили более менее. Но выучили только альпинистские слова. Говорили о кислороде, восхождении и смертельных случаях.

- Какое психическое состояние во время восхождения?

- У всех разное. Но у меня была особая мотивация. Я разработал стратегию на случай, если что-то пойдет не так. Действовал всегда по плану. А настроение было когда как, иногда было страшно, иногда мысли начинали разные лезть в голову, но чаще всего было ощущение счастья. Ведь это было исполнение мечты.

- Что случилось с твоим попутчиком Лесли Биннсом?

- Мы были на высоте 7900 метров, и там разразилась буря. В результате, мы потеряли палатку, вещи, остались только баллоны с кислородом. Но мне повезло – сохранил рюкзак и знамя «Шеффилд Юнайтед». Но ситуация была критическая. Мы вынуждены были спуститься на тысячу метров. Лесли не хотел больше идти наверх, был в шоке. Но я понимаю его, в этом нет ничего зазорного – вовремя сказать себе «нет».

- Самое худшее воспоминание о восхождении?

- Как правило, люди за 8-10 часов доходят до вершины из лагеря №3. Стартуешь в полночь, в сплошной темени. Потом обычно спуск занимает пять часов, но началась метель, и десять часов мы провели без воды и пищи, замерзая на вершине Эвереста, не понимая, куда идти. Это самое худшее воспоминание: полная неопределенность.

- А самый приятный момент?

- Трудно сказать. Когда оказываешься на вершине, точно не до веселья. Лучшие моменты – общение с друзьями. Да, штурм вершины, по идее это счастье, но ноги вдруг потеряли чувствительность. Спросил тогда одного из руководителей, что делать. Тот говорит: «Идти вниз, чтобы кровь вернулась в конечности». До вершины было пять часов хода, и кончался второй месяц экспедиции. Я присел, и вдруг кровь вернулась в ноги. Я не мог поверить в это счастье – что у меня снова появился шанс. И я тогда понял, что пойду до конца.

- Какая-то программа подготовки у тебя все-таки была?

- Я сам себе был тренер. Начал вникать в эту область, аэробная подготовка, упражнения на выносливость. Однажды, с тяжелым - 30 кг - рюкзаком шесть часов шел по Лондону. Взбирался в Шотландии на горы – восхождения по 6 часов. В Гималаях поднялся на две вершины – по 6 000 метров. В Европе подготовка была бы не самая подходящая – Альпы слишком низкие горы.

- Но ты же болен, оформил какие-то бумаги на всякий случай?

- Вообще-то по правилам надо оформить страховку, чтобы тебя могли эвакуировать и для покрытия расходов на лечение в госпитале. Но так как у меня онкология, я не смог оформить страховку. Фирма, которая занималась моим восхождением, пошла мне навстречу и все сделала без страховки.

- Ты сказал, что восхождением хотел «доказать, что на свете нет ничего невозможного»…

- Да, я это сказал. Я считаю так: никто не знает, на что он на самом деле способен, не знает предела своих возможностей. Люди часто останавливаются на полпути, потому что не уверены в себе. И я своим поступком говорю: поверь в себя, не останавливайся!

- Эверест позади. Дальше то что? Есть какой-то проект?

- Теперь я просто хочу отдохнуть, восстановить вес. Надо поправить здоровье, ведь часть маршрута называется «зона смерти». А в этой зоне я пробыл в два раза дольше, чем обычно альпинисты. Надо поесть, поспать и постараться не слишком думать о будущем. Забыть бы эту болезнь. Но у меня рак, и надо дать ему бой.