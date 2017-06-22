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Драма вратаря и большие планы на тройку СКА. Как в Лас-Вегасе собирали команду

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Драма вратаря и большие планы на тройку СКА. Как в Лас-Вегасе собирали команду

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает, как новая команда лиги «Вегас Голден Найтс» работала на драфте расширения.

ВРАТАРИ

ОТДАЛИ ФЛЕРИ

Вообще церемония награждения лучших хоккеистов сезона, которая проходила в Лас-Вегасе, получилась затянутой и без интриги. Но очень здорово, что НХЛ удалось скрестить чижа и ужа – в паузах между вручением статуэток владелец «Вегаса» Билл Фоули и генменеджер нового клуба Джордж Макфи объявляли, кого они выбрали на драфте расширения.

Пробежимся по составу «Голден Найтс», начав с вратарей. Семен Варламов наверняка перекрестился, что из «Колорадо» забрали Келвина Пикарда. Этот парень, с которым сборная Канады дошла до финала чемпионата мира, реально поддушивал Варли и мог стать первым номером. Но теперь он – в Лас-Вегасе.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби и владелец клуба Марио Лемье сидели с трагичными лицами, когда было объявлено, что их боевой товарищ Марк-Андре Флери, с которым «пингвины» завоевали три Кубка Стэнли, отправляется в «Вегас». Да, вроде бы драма. Но «Питтсбург» сам доплатил команде-новичку, отдав пик на драфте-2020, чтобы забрали Флери. У него большая зарплата ($5,75 млн), и нужно как-то вписаться под потолок.

Тут же из-за кулис появился Флери в свитере «Вегаса» и объявил, что рад играть за новый клуб. Вот такие смешанные чувства.

ЗАЩИТНИКИ

НОВЫЙ ШАНС ЕМЕЛИНА

Нам больше всего тут интересна фигура Алексея Емелина, которого не защитил «Монреаль». Возможно, это неплохой вариант для 31-летнего россиянина, что его забрал «Вегас». Прошлый сезон Емелину не очень удался – к концу зимы его перевели из первой пары, где он выступал с Ши Уэбером, ниже – к Андрею Маркову. Новый тренер Клод Жюльен начал сажать в запас, объявляя, что у Емелина плохая форма. Позже случилась травма нижней части тела.

В общем, все пошло наперекосяк. А у Емелина впереди – последний год контракта (сейчас он получает $4,1 млн за сезон). И провести его нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные матчи.

Алексей Емелин – игрок разноплановый. Он может и к атаке подключиться, и отличный щелчок нанести. Это защитник-универсал. Другое дело, что в «Монреале» из него сделали узкого силовика, который раздает хиты направо-налево, а еще залезает под кожу соперникам, стараясь грохнуть их при удобной возможности. В итоге Емелина все вокруг ненавидят. Но для своей команды игрок такого амплуа очень полезен.

Так что есть надежда, что тренер «Вегаса» Жерар Галлан сможет более интересно использовать Емелина и вообще сделает ставку на этого ролевого игрока. Хотя уже сейчас у клуба-новичка есть 14 защитников на платежке. Это очень много, и кого-то обязательно нужно будет урезать.

ФОРВАРДЫ

НАЦЕЛИЛИСЬ НА ГУСЕВА

Как и предполагал «Советский спорт», «Тампа» отдала права на Никиту Гусева, и теперь «Вегас» может собрать у себя всю тройку СКА. Ведь не секрет, что после 1 июля в штат Невада может переехать Евгений Дадонов, а также есть шансы на Илью Ковальчука. Ну а в мае двухлетний контракт с «Вегасом» подписал Вадим Шипачев.

Правда, Гусев собирается провести следующий сезон в КХЛ. И вообще может продлить контракт со СКА на улучшенных условиях. Но «Вегас» уже пригласил форварда к себе в гости и верит, что сможет его уломать.

Макфи усердно менялся, получив семерых хоккеистов и 10 пиков драфта. Так он обеспечил будущее новой команды. Среди новичков – белорусский форвард Михаил Грабовский, который пока находится в списке травмированных, но однажды вернется на лед.

Так что «Вегас» уже сейчас интересен российской публике. А если там воссоздастся тройка СКА, которую наигрывали под сборную, то новый клуб НХЛ по популярности в нашей стране сможет поспорить даже с «Вашингтоном».

КАКОЙ СОСТАВ НАБРАЛ «ВЕГАС»

НА ДРАФТЕ РАСШИРЕНИЯ

Вратари

Марк-Андре Флери («Питтсбург»), Келвин Пикард («Колорадо»), Жан-Франсуа Берубе («Айлендерс»).

Защитники

Алексей Емелин («Монреаль»), Марк Мето («Оттава»), Нэйт Шмидт («Вашингтон»), Тревор вин Римсдайк («Чикаго»), Колин Миллер («Бостон»), Клейтон Стоунер («Анахайм»), Лука Сбиса («Ванкувер»), Джейсон Гаррисон («Тампа-Бэй»), Джон Меррилл («Нью-Джерси»), Брэйден МакНэбб («Лос-Анджелес»), Дерик Ингелланд («Калгари»), Дэвид Шлемко («Сан-Хосе»), Гриффин Райнхарт («Эдмонтон»).

Форварды

Джеймс Нил («Нэшвилл»), Джонатан Маршессо («Флорида»), Коди Икин («Даллас»), Давид Перрон («Сент-Луис»), Оскар Линдберг («Рейнджерс»), Эрик Хаула («Миннесота»), Уильям Карлссон («Коламбус»), Теему Пулккинен («Аризона»), Уильям Карриер («Баффало»), Томаш Носек («Детройт»), Коннор Брикли («Каролина»), Крис Торберн («Виннипег»), Пьер-Эдуард Беллемар («Филадельфия»), Брендан Лейпсик («Торонто»).

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