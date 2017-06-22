Эдинсон Кавани: Очень скоро «ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов

Минувший сезон стал для уругвайского нападающего «ПСЖ» лучшим в карьере – одного гола не хватило до полусотни. Тем не менее, в интервью France Football Эдинсон скромно определил себя как простого «наемного работника», к тому же «недостаточно техничного» - есть, мол, над чем работать…

«ПРОИЗОШЛА ВЕЛИКАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ…»

- Прошлый сезона стал лучшим в вашей карьере?

- Несомненно, в личном плане, да. Статистика говорит сама за себя.

- Но для команды сезон получился не ахти…

- Согласен. Прошлым летом пришел новый тренер, надо было подстраиваться под него, Сезон получился каким-то рваным. Знаете, в Париже каждый знает, как команда должна играть, а тренеры могут меняться, пусть приходит даже кто-то с совсем другим видением игры. Пришел Эмери со своими идеями. Но, уверен, всякие изменения вначале сопряжены с потерями. Так случилось и с нами, в первом круге играли очень нестабильно. Допускали много ошибок. Но во втором круге ведь начали прибавлять. Если бы встрепенулись пораньше, выиграли бы чемпионат.

- Можете определить сезон в нескольких словах?

- Перемены, работа, подъем. Но опыт этого сезона, такого сложного и неоднозначного, пригодится для дальнейшего подъема.

- Какая неудача стала более болезненной: потеря чемпионства или вылет из Лиги чемпионов?

- Думаю, второе. Дома ведь выдали очень приличный матч против «Барсы», и в гостях получить такой результат! Не заслуживали этого. Произошло что-то немыслимое в футболе. Все сложилось так неудачно, цепочка каких-то роковых случайностей.

- Вы заявили на «Канал-плюс» в конце мая, что это поражение останется в истории футбола. Думаете, о матче будут вспоминать и через тридцать, сорок лет?

- Уверен! Это останется в истории клуба. Результат нас просто убил. Произошло что-то за гранью понимания.

- Но когда вы размочили счет (он стал 1:3) и «Барсе» должна была забивать уже три гола, а оставалось только полчаса игры, что вы подумали в тот момент? Что игра сделана?

- Нет. Если честно, в тот момент я подумал, что в коем случае нельзя расслабляться. Я понимал, что у нас будет возникать еще больше возможностей для контратак, «Барселона» раскроется и что надо этим воспользоваться. Да, согласен, когда счет стал 3:1, никто не думал, что так все вдруг перевернется. Но начали происходить вещи, которые и привели к поражению. Убежден, произошла великая несправедливость. Результат был не по игре.

- Почему же несправедливость?

- Да включите телевизор! Это не мое какое-то личное мнение, пересмотрите матч!

- Вы намекаете на судейство? Только в арбитрах причина?

- Да вы, журналисты, сами все прекрасно понимаете. Не хочу вдаваться в детали, скажу только: в том матче произошли вещи за гранью понимания. Но надо смотреть вперед. Это не значит, что надо выкинуть из памяти негативные моменты. Но ведь были и положительные.

«ОЧЕНЬ СКОРО «ПСЖ» СЫГРАЕТ В ФИНАЛЕ ЛИГИ»

- Смотрели финал Лиги, победу «Реала» (4:1 над «Ювентусом» - прим. ред.)?

- Конечно, смотрел.

- Как вы думаете, «ПСЖ» еще далеко до «Реала», до его уровня?

- Нет. Мы продемонстрировали не раз и в чемпионате Франции, и в Лиге футбол очень высокого качества. Конечно, надо постоянно доказывать, что ты лучший. Еще бы побольше опыта, чтобы утвердиться в элите футбола. Но, уверен, очень скоро «ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов

- Что будет главным для «ПСЖ» в грядущем сезоне - чемпионат или Лига чемпионов?

- Главное, и здесь я согласен с тренером, расти, не стоять на месте. Да, Лига чемпионов – это классно, но важен и чемпионат, именно там закладывается база. Для меня лично очень важно вернуть чемпионство.

- Но все во Франции – болельщики, пресса – почему то уверены, что золото чемпионата изначально у «ПСЖ» в кармане, и главное – Лига чемпионов. Не мешает ли такое общественное мнение команде?

- Все ждут, когда мы, наконец, выиграем Лигу чемпионов. Но нельзя же чересчур серьезно относиться ко всему, что пишут и говорят, там особый мир, виртуальный. Лига чемпионов – такая же цель, как чемпионство и два национальных кубка. Все важно. Но главный турнир все-таки – чемпионат, если его не выигрываешь, как можно на что-то претендовать в Лиге чемпионов!

- Но «ПСЖ» ведь самый богатый клуб во Франции, значит, по мнению народа, он просто обязан выиграть чемпионат. Логично?

- Народ может воспринимать футбол, как ему угодно. Но как футболист я вам скажу вот что: эта игра замечательна как раз непредсказуемостью, в ней много сюрпризов. И к счастью в футболе не всегда все решают деньги. И надо прекратить эти разговоры, что «ПСЖ» обязан выиграть Лигу только потому, что он очень богат. Всему свое время, выиграем, когда уровень будет соответствующий. Надо проделать определенную работу. Но ведь и конкуренты не стоят на месте.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» Эдинсон Кавани забил, но его команда была уничтожена – 1:6. Фото: Gettyimages.ru

РЫВОК СО СКОРОСТЬЮ 34 КМ/ЧАС К… СВОИМ ВОРОТАМ

- Давайте теперь о вас…

- Надеюсь, это займет не больше десяти минут? (Улыбается).

- В прошлом сезоне вас, наконец, начали использовать на острие атаки. Ваша игра изменилась?

- Изменилась? Да нет, именно такой игры от меня хотел клуб, когда покупал в 2013-м. Я пришел из «Наполи» как центральный нападающий. И в прошлом сезоне заиграл на том месте, где мне комфортнее всего.

- Но продолжаете отрабатывать в обороне по «старой привычке»…

- Такой уж мой футбол. Да, я люблю играть как можно ближе к воротам соперников, мне дана определенная свобода действий, могу открывать тут и там, и не обязательно вперед. Моя манера игры это и участие в обороне.

- Помните матч против «Нанси» (4 марта, 1:0 – прим. ред.), вы порой неслись к своим воротам с такой скоростью! Хотя счет был 0:0. А вообще какой у вас рекорд скорости?

- Однажды, в каком-то матче сделал рывок назад со скоростью 34 км/час.

- Антуан Гризманн, ваш поклонник, заявил однажды, что, если спасает свои ворота, более счастлив, чем после забитого гола. А вы?

- Да, обороняться, ликвидировать какой-то опасный момент - это приносит такие же положительные эмоции, как и голы. Взять тот же матч против «Нанси», ведь ты чувствуешь, какую реальную пользу приносишь команде. Хотя гол, это особое ощущение, несравнимое ни с чем.

- Какую дистанцию вы пробегаете за матч в среднем?

- Где-то 9-11 километров…

- Но не думаете, что забили бы больше, если бы меньше участвовали в обороне?

- Уверен, что нет. Все это мне наоборот помогает забивать. Я должен делать то, что в моей природе, бегать там и там, вкалывать, чувствовать себя полезным, тогда и перед чужими воротами все будет получаться.

- Но ведь после такой беготни на гол может не хватить сил…

- В этом сезоне я бегал столько же, сколько и в предыдущих в «ПСЖ», сколько когда-то и в «Наполи», и в сборной. Каждому - свое. Не надо идти против своей природы, и тогда всегда будешь в тонусе.

- Эмери вам что-то говорит на этот счет?

- Да. Он знает мою фишку и дает очень конкретные указания. Часто повторяет, что я должен открываться на ближнюю штангу, предвосхищать действия защитников.

«ГЛАВНОЕ – НЕ ЗАДАВАТЬСЯ…»

- Согласны, что после ухода Ибрагимовича, ваш статус изменился?

- Нет, моя роль такая же, как и прежде. И я совсем не изменился – ни в мыслях, ни в поведении. Я все такой же профессионал, который просто делает свое дело. А какой статус – мне это до лампочки. Думаю только о том, как лучше подготовиться и побольше играть.

- Продлив с вами контракт, «ПСЖ» хочет, что бы вы стали лицом клуба, символичекой фигурой. Это не противоречит вашему характеру?

- Руководство решило на такой долгий период заключить договор не просто так.

Но все-таки самое главное – это то, что ты делаешь на поле. Надо все время подтверждать свой статус игрой. Во Франции часто любят говорить о победе «на классе», но, уверен, одного класса не достаточно. Нужно еще кое-что, и главное – не задаваться.

- Но «ПСЖ», как это было на презентации новых маек сезона 2017/18, хочет из вас сделать этакую торговую марку…

- Это все маркетинг. Что я могу еще сказать? Все делается в интересах клуба. Не я, так кто-то другой стал бы такой торговой маркой.

- Но выбор пал все-таки на вас…

- Так уж случилось. Я всего лишь наемный работник, должен все делать ради клуба. Но даже если придется быть больше на публике, это нисколько не изменит мой образ жизни.

- Кавани в быту спокойный, тихий. На поле же резкий, спорите с судьями…

- Какой уж есть. На поле я живу футболом, хочется выложиться на полную катушку. Конечно, каждый имеет право на ошибку, не только футболисты, но и судьи. Я же иногда так остро переживаю эти чужие ошибки! Все во мне прямо трясется!

- Футбол по ТВ часто смотрите?

- Да! Как только передают что-то о футболе, меня не оторвать. Могу смотреть какой-нибудь матч даже годичной давности.

«НЕДОСТАТОЧНО ТЕХНИЧНЫЙ…»

- В прошлом сезоне чувствовалась в «ПСЖ» какая-то «Кавани-зависимость»…

- Нет, думаю, никакой такой зависимости нет. В любой команде задача центральных нападающих одна – забивать, и если это получается, то во многом потому что, есть люди, которые отдают голевые передачи.

- Но не каждый ведь центральный нападающий забивает по полсотни голов за сезон…

- У всех есть черные и белые полосы в карьере. Иногда забиваешь потому, что просто повезло, иногда ничего не получается. Как бы то ни было, ни разу во время сезона я не почувствовал своей особой роли.

- В этом сезоне вас критиковал, мол, не особо техничны… Что скажете?

- Абсолютно с этим согласен! В техническом плане есть, над чем работать. Но в футболе, скажу банальность, сколько людей, столько и мнений. Кто-то любит Месси, кто-то Криштиано Роналдо. Хотя однозначно Месси – лучший в мире. Но это мое мнение, чисто субъективное, на самом деле оба – гиганты мирового футбола… У всех свое мнение, и у журналистов тоже на наш счет.

- Но насколько болезненно читать критику в свой адрес?

- Но это ведь часть нашей профессии. И не стоит так уж прислушиваться ко всему, иначе начнешь принимать все близко к сердцу. Меня же ничто не может выбить из колеи. Главное – работа, а критикуют или хвалят – это не столь важно. Если хвалят - надо пахать еще больше, чтобы подтвердить свой класс. Критикуют? Тоже надо прибавить в работе - чтобы ликвидировать недостатки.

- Вас не смущает критика, что мол Кавани может забить только ударом в касание?

- Да нисколько! Действительно забиваю часто именно так. Футбол ведь штука простая, не надо осложнять, чем быстрее расстаешься с мячом – тем лучше. Но это мое мнение. Другие же наоборот любят повозиться с мячом.

- Как вам Париж?

- Мне здесь комфортно. Но ведь уже четвертый год здесь. Хотя на самом деле я не очень то люблю выходить на люди. Париж это или какой-то другой город, я человек – домашний. К тому жен раньше очень мешал языковой барьер. Сейчас уже могу говорить по-французски.

- Сейчас и на поле уже нет никаких «барьеров»?

- (Смеется). Да иногда все очень получается удачно.