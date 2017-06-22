Компания Garmin создала приложение для игры в гольф

Компания Garmin представила бесплатное приложение Garmin Golf для любителей и профессионалов игры в гольф. Программа позволяет превращать в настоящий турнир каждый раунд, проведенный на одном из 40 000 полей по всему миру.



Загрузив на совместимое устройство бесплатное приложение Garmin Golf, любой игрок получает возможность сравнивать свои результаты с результатами лидеров, устраивать турниры, общаться в прямом эфире, публиковать результаты. Программа использует статистику более чем 40 000 полей для игры в гольф по всему миру. Пользователь может соревноваться с друзьями и другими гольфистами на одном и том же поле, а также просматривать данные других игроков – места, баллы, гандикап и прочее. Пользователи приложения могут пригласить других игроков и организовать собственный турнир. В процессе игры участники могут оставлять комментарии или общаться друг с другом, находясь на поле для гольфа.

Если у игрока имеется совместимое устройство Garmin, то таблица баллов будет загружена при синхронизации через Garmin Connect или Garmin Express. При отсутствии совместимого устройства Garmin пользователю будет предложено ввести баллы вручную. Приложение Garmin Golf загружается на носимые устройства мультиспорт: fēnix 3, fēnix 3 HR, fēnix Chronos, fēnix 5S/5/5X, vίvoactive, vίvoactive HR (перечисленные устройства синхронизируются с приложением Garmin Connect). Также программа совместима с носимыми гаджетами для гольфа Approach S2, Approach S3, Approach S4, Approach S5, Approach S6, Approach S20, Approach X40, Approach S60 (перечисленные устройства синхронизируются с Garmin Express). Garmin Golf также работает с портативными приборами для гольфа Approach G6, Approach G7, Approach G8, Approach G10, Approach G30. Обладатели новых часов для гольфа Approach S60 смогут подсчитывать баллы в реальном времени.

Приложение Garmin Golf уже доступно для загрузки в App Store и Google Play.

