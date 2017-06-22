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«Русский, прыгающий в неизвестность». Леонид Слуцкий глазами New York Times

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Русский, прыгающий в неизвестность». Леонид Слуцкий глазами New York Times
Фото: ФК «Халл Сити»

Назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Халл Сити» глазами журналиста New York Times. 

С Леонидом Слуцким за последние полгода приключилось много чего, но теперь перед бывшим главным тренером сборной России стоит самый сложный вызов. 

Начиная с января, Слуцкий проживает в Лондоне как гость своего близкого друга Романа Абрамовича. Российский миллиардер и владелец «Челси» сделал все от себя зависящее, чтобы познакомить тренера с английским футболом. Слуцкий поселился в отеле, расположенном возле арены «Стэмфорд Бридж», получил доступ на тренировочную базу команды, возможность присутствовать на многих домашних матчах «синих». Он наблюдал за играми, сидя в персональной ложе Абрамовича.

Также по протекции «Челси» Слуцкий прошел интенсивный курс обучения английскому языку. Он занимался по восемь часов день в частной школе «Риверсдаун Хаус», расположенной в графстве Хэмпшир.

Особое расположение Абрамовича также помогло Слуцкому лично познакомиться со многими влиятельными людьми: бизнесменами и аристократами, что в значительной мере предопределило его дальнейшее трудоустройство.

Леонид Слуцкий, Роман Абрамович и Антонио Конте на финале юношеской лиги (до 18 лет)

 Леонид Слуцкий, Роман Абрамович и Антонио Конте на матче юношеских команд.

Когда технический директор одного из клубов премьер-лиги рассказал о том, что он ищет футболиста на определенную позицию, знания Слуцкого, накопленные за долгие годы работы в РФПЛ, пришлись как нельзя кстати. Открытый и доброжелательный в общении тренер рассказал своему новому знакомому об игроке, который, с его точки зрения, отвечал всем требованиям и мог стать реальным усилением.

- Он сказал, что знает этого футболиста. Но было бы слишком рискованно приглашать игрока напрямую из России. Это не тот чемпионат, за которым внимательно следят британские скауты. Уровень лиг различается слишком кардинально, и потому им сложно судить о реальном уровне конкретного исполнителя.

Сам Слуцкий увидел перед собой ту же проблему. Он прибыл в Англию, надеясь превратитьсвой творческий отпуск в активный поиск новой работы. Его резюме включало в себя три чемпионата России, выигранных с ЦСКА, и 11 месяцев работы со сборной России.

Это сделало Леонида, возможно, самым востребованным специалистом на родине. Он получил множество предложений за последние несколько месяцев, но когда «Халл Сити», вылетевший из АПЛ по итогам сезона-2016/17, объявил о назначении, это было воспринято как крайне рискованный шаг. Никогда ранее российский тренер не работал в Англии. Слуцкий, несмотря на солидный стаж в Лиге чемпионов, воспринимался как недостаточно опытный, непроверенный и практически неизвестный наставник.

Но, в конце концов, именно футбол в последние годы способствовал прояснению мистического ореола, по-прежнему окружающего Россию. Для многих страна-организатор Кубка конфедераций-2017 и будущего чемпионата мира остается абсолютно загадочной.

Матчи российской премьер-лиги не привлекают к экранам обширную телеаудиторию. В странах, где транслируются эти игры, они оседают на периферии кабельных каналов. Местные клубы лишь эпизодически напоминают о себе в еврокубках, а национальная сборная лишь раз преодолела барьер группового этапа крупного турнира после распада Советского союза – на Евро-2008.

Лучшие российские игроки не склонны рисковать, пробовать свои силы за границей. По мнению Слуцкого, причина тому отнюдь не в отсутствии таланта. В частности, он убежден, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вошел бы в пятерку лучших в английской премьер-лиге. Главное – отсутствие стимула.

- В России футболистам действительно хорошо платят (этому способствует установленный в чемпионате лимит на легионеров, увеличивающий ценность местных звезд). Кроме того, они находятся дома, говорят на родном языке, живут со своими семьями, - объясняет тренер.

А что может ждать их за рубежом? Скорее всего, клубы второго эшелона и существенная потеря в деньгах. Потому нисколько не удивляет, что игроки, отобранные преемником Слуцкого на посту главного тренера сборной России Станиславом Черчесовым для участия в Кубке конфедераций, незнакомы большинству любителей футбола за пределами страны.

Только Роман Нойштедтер – выросший в Германии защитник, мать которого – русская, а отец – из Казахстана, сейчас играет в зарубежном чемпионате (за стамбульский «Фенербахче» - прим. ред.). В остальном, лишь у ветерана Юрия Жиркова и нападающего Федора Смолова есть определенный опыт игры на Западе. В целом, Россия остается вещью в себе, местом, куда часто приезжают зарубежные футболисты и тренеры, но откуда редко уезжают свои мастера. Налицо оживленный импорт при фактически полном отсутствии экспорта кадров.

Слуцкий намеревался, по собственному утверждению, пошатнуть данный стереотип, представления о российском футболе как об изолированном острове. В январе, при поддержке Абрамовича, он приехал в Лондон. Леонид всегда мечтал о том, чтобы проникнуться духом английского футбола и познакомиться с ним поближе. В свои 45 лет он решил, что для этого настал оптимальный момент. Притом, что его жена и сын остались в Москве.

С того момента тренер бросил все силы на то, чтобы адаптироваться к жизни в Англии. Несколько недель назад Слуцкий посетил матч плей-офф чемпионшипа между «Редингом» и «Фулхэмом». Его карманы были полны заметок, сделанных об игре обеих команд. Он досконально изучил каждого футболиста на поле, и особенно его впечатлил американский полузащитник «Рединга» Дэнни Уильямс.

Слуцкий - человек, для которого важно видеть перед собой конкретную цель.

- Мой преподаватель в Риверсдауне и я составили список иностранных тренеров, работающих в премьер-лиге, и определили их стандартный уровень владения иностранным языком. С точки зрения акцента, словарного запаса и других нюансов. На вершине списка оказались Арсен Венгер и Жозе Моуринью, затем шел Юрген Клопп. Я пока примерно пятый, - рассказывает Леонид.

Таким образом, цель Слуцкого на данный момент – выйти на уровень главного тренера «Ливерпуля». Иногда в разговоре российский тренер делает паузы, чтобы убедиться в том, что он спрягает тот или иной глагол правильно (и это ему удается).

И все же специалист погрузился в футбольную культуру, которую ранее мог наблюдать только издалека.

Слуцкий называет Абрамовича «лучшим агентом в мире». Конечно, он мог бы постоянно находиться в ложе для почетных гостей на «Стэмфорд Бридж» и ждать там встреч с самыми авторитетными лицами британского футбола. Но тренер пошел по другому пути.

- Я посетил множество игр в различных уголках страны, - признается он.

Специалист посмотрел вживую большое количество матчей «Фулхэма»: домашняя арена этой команды находилась неподалеку от его отеля. Но также Леонид выезжал за пределы Лондона: в Хаддерсфилд, Вулверхэмптон и другие населенные пункты английской глубинки. Это стало хорошим опытом перед обустройством в Халле – городе, быт и ритм жизни которого сильно отличаются от того, к чему привыкли жители российской столицы.

Он смотрел все игры так, как будто сам находился на тренерской скамейке.

- Я следил за мячом, только когда он оказывался в воротах. В остальном – старался находить на поле свободные зоны, из которых могла бы развиваться атака, определять игровые проблемы команды, думать о том, что сделал бы я, если бы был ее тренером, - рассказывает Слуцкий.

Это всегда было его мечтой – принять участие в этой игре, а не только быть сторонним наблюдателем.

Тренер не тешит себя иллюзиями: «Только опыт, накопленный здесь, будет играть существенную роль. В Англии не имеет веса и значения то, что я выиграл в России, и что моя команда провела немалое количество матчей в Лиге чемпионов».

Теперь, после все скрупулезной подготовки, Слуцкий получит возможность увидеть – как его опыт, все его успехи будут перенесены в «Халл Сити», в чемпионшип, в Англию, на Запад...

В последующие две недели, а затем через год, во время мундиаля, российская футбольная культура презентует себя миру, который готов воспринять ее такой, какая она есть. А Леонид Слуцкий является пионером на неизведанном фронте: человеком, совершающим прыжок в неизвестность.  

Автор - Рори Смит, The New York Times


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