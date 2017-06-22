«Footboat-2017»: день второй

«Советский спорт» уже рассказывал о том, как проводит эти дни редакция: огромное количество встреч, интервью, сотни гостей. Сегодняшний день начался сразу же с «гвоздя программы» - презентации фестиваля «Россия любит футбол».

С утра над Москвой лил дождь. Но когда корабль «Советского спорта» разворачивался напротив Лужников, неожиданно прояснилось на небе, солнце стало блестеть, отражаясь в сводах кровли главной спортивной арены страны и наполняя оптимизмом конференц-зал нашего белоснежного лайнера.

Впрочем, оптимизм и не покидал собравшихся на корабле. Ведь речь шла о том, какое яркое событие случится в Лужниках 16 сентября. Именно в этот день Лужники примут фестиваль «Россия любит футбол».

Глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Александр Полинский говорил о том, как преобразились Лужники. Член исполкома РФС Алексей Смертин вспоминал о том, как сам играл на этом стадионе. Представитель «Нового радио» Вадим Галыгин вспоминал, какие фестивали и концерты он организовывал сам в разное время и как этот опыт поможет теперь. Идейный вдохновитель общественного движения «Россия любит футбол» Сергей Колушев рассказывал о философии фестиваля и делился некоторыми деталями, связанными с его программой.

А что вечером?

Вечером вновь совместный просмотр футбольных матчей под остроумные комментарии журналистов «Советского спорта» в компании топ-гостей: звезд спорта и шоу-бизнеса, руководителей спортивных федераций.

Праздник футбола, праздник качественной журналистики, праздник всех влюбленных в спорт – продолжается!