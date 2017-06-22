Девушки с полей. Самые красивые болельщицы матча Россия – Португалия
«Советский спорт» собрал для вас фотографии самые привлекательных болельщиц с матча Кубка конфедераций между Россией и Португалией (0:1).
Россия – Португалия – 0:1
Наша команда @fc_medved с замиранием сердца следила за матчем Россия-Португалия. Сыграли достойно! Молодцы ребята! ✊️#россияпортугалия #россия #португалия #football #футбол #кубокконфедераций #кубокконфедераций2017 #советскийспорт #матч #россиявперед #роналду #ronaldo #всенаматч #матчтв #fc_med_ved #сборнаяроссии #жлфлпантеон #россиялюбитфутбол
Кубок конфедераций 2017 🏆 Россия 🇷🇺 - Португалия 🇵🇹 ... Исход сами знаете 0 - 1, проиграли, конечно Роналду забил гол) от дальнейших комментариев, пожалуй, себя уволю) Что касается стадиона - не оправдал ожиданий) "Открытие Арена" (Спартак) во многом проигрывает арене ФК "Краснодар", хоть и не самому, по официальным данным, вместительному стадиону и дорогостоящему проекту в стране, зато одному из наиболее современных и технически продвинутых стадионов не только в стране, но и в Европе, что для меня является одним из главных показателей качества. #россияпортугалия #россияпортугалия⚽️🇷🇺2017 #кубокконфедераций2017 #soccer #footballgame #football #sport #pass #ball #goal #score #field #stadium #kick #yards #kicking #game #fan #fans #play #club #playing #fun #footballseason #footballplayer #hazard #sports #yardline #grass #green