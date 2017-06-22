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Девушки с полей. Самые красивые болельщицы матча Россия – Португалия

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» собрал для вас фотографии самые привлекательных болельщиц с матча Кубка конфедераций между Россией и Португалией (0:1).

Россия – Португалия – 0:1

Болели за наших! ⚽️ ну не за Роналду же 😼 #ruspor ❤️

Публикация от Katerina (@katenapankova)

Кубок конфедераций 2017 🏆 Россия 🇷🇺 - Португалия 🇵🇹 ... Исход сами знаете 0 - 1, проиграли, конечно Роналду забил гол) от дальнейших комментариев, пожалуй, себя уволю) Что касается стадиона - не оправдал ожиданий) "Открытие Арена" (Спартак) во многом проигрывает арене ФК "Краснодар", хоть и не самому, по официальным данным, вместительному стадиону и дорогостоящему проекту в стране, зато одному из наиболее современных и технически продвинутых стадионов не только в стране, но и в Европе, что для меня является одним из главных показателей качества. #россияпортугалия #россияпортугалия⚽️🇷🇺2017 #кубокконфедераций2017 #soccer #footballgame #football #sport #pass #ball #goal #score #field #stadium #kick #yards #kicking #game #fan #fans #play #club #playing #fun #footballseason #footballplayer #hazard #sports #yardline #grass #green

Публикация от M A R Y M I L I C I N A (@mary_mili)


Нам не помешал даже ливень. Россия-Португалия (0-1)

Публикация от Kris (@niksatina)

😻☝🏼

Публикация от Анастасия (@nstsjsher)

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